Цены на квартиры на вторичном рынке Львова в июле 2025 — динамика, районы, прогнозы

Здания Львова. Фото: visitlviv.net

Львов остается одним из самых привлекательных городов Украины для покупки жилья. Его культурное наследие, развитая инфраструктура и статус безопасного тылового города делают вторичный рынок недвижимости особенно активным. Цены на квартиры во Львове демонстрируют стабильность с незначительными колебаниями, в зависимости от района, состояния жилья и спроса.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах и где во Львове можно найти самые дорогие и самые бюджетные квартиры.

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Средняя цена на квартиры во Львове

По данным портала ЛУН, в июле 2025 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Львова составляет примерно 1 480 долларов США. Для однокомнатных квартир средняя стоимость достигает 64 900 долларов, двухкомнатных — 92 000 долларов, а трехкомнатных — 119 000 долларов.

Цены варьируются в зависимости от расположения, типа дома (австрийский, советская застройка или новостройка), а также наличия ремонта и дополнительных удобств, таких как индивидуальное отопление или близость к паркам.

"Львовский рынок вторичного жилья остается стабильным из-за высокого спроса, особенно среди переселенцев и инвесторов. Однако рост цен замедлился из-за ограниченного предложения качественных объектов", — отмечает директор компании РИЕЛ Ростислав Мельник в интервью Forbes BrandVoice.

Средние цены на квартиры во Львове. Графика: ЛУН

Самые дорогие квартиры во Львове

Самые высокие цены на вторичном рынке традиционно фиксируются в Галицком районе, который охватывает исторический центр города. Квартиры на улицах Огиенко, Леси Украинки или площади Рынок могут стоить от 120 000 до 200 000 долларов за 2-3-комнатное жилье площадью 70-100 кв. м.

Такие объекты часто расположены в австрийских или польских домах с высокими потолками, аутентичной архитектурой и качественным ремонтом. Например, 3-комнатная квартира на ул. Франко в Галицком районе с авторским ремонтом и бытовой техникой может стоить до 180 000 долларов.

Спрос на элитное жилье в центре остается высоким среди тех, кто занимается бизнесом или планирует сдавать квартиры в аренду туристам. Близость к культурным и историческим достопримечательностям добавляет привлекательности, но предложение таких объектов ограничено.

Самые дешевые квартиры во Львове

Самые доступные предложения на вторичном рынке можно найти в Железнодорожном районе. Здесь средняя цена за квадратный метр составляет около 1 228 долларов. Например, 1-комнатная квартира площадью 35 кв. м на ул. Садовой в кирпичном доме на 4-м этаже может стоить около 35 000-40 000 долларов, особенно если нужен ремонт.

Железнодорожный район привлекает покупателей благодаря развитой инфраструктуре, включая транспортную развязку, магазины и школы, но удаленность от центра снижает цены.

Сыховский и Шевченковский районы также предлагают бюджетные варианты. Однокомнатные квартиры в этих районах стоят примерно 65 000 долларов. Например, квартира на ул. Величковского в Шевченковском районе площадью 36 кв. м может стоить 36 000 долларов с ремонтом.

Стабильность цен наблюдается в Железнодорожном и Сыховском районах, где предложение больше, чем в центре. Быстрее всего растут цены на квартиры в Лычаковском районе — до 1 650 долларов за кв. м. Эти тенденции объясняются спросом на элитное жилье и ограниченным предложением в центральных районах.

Факторы влияния на цены

За последние полгода, однокомнатные квартиры во Львове подорожали на 3%, трехкомнатные — на 7%, тогда как двухкомнатные остались на уровне 92 000 долларов. Основными причинами роста цен является высокий спрос, ограниченное предложение качественного жилья и инфляция.

Также цены на квартиры во Львове зависят от нескольких ключевых факторов:

Район города: центральные районы, такие как Галицкий, являются самыми дорогими, тогда как Железнодорожный и Сыховский — дешевле. Состояние квартиры: жилье с ремонтом стоит дороже, чем без ремонта, примерно на 20-30%. Тип дома: австрийские дома и новостройки дороже, чем советские. Этаж и планировка: квартиры на нижних этажах или с открытой планировкой могут стоить дешевле. Инфраструктура: близость к транспорту, магазинам, школам и паркам повышает цену.

Как сообщалось, Верховная Рада сделала первый шаг к масштабной жилищной реформе, приняв в первом чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Этот документ не только обновляет принципы ипотеки, аренды и квартирных очередей, но и открывает путь для привлечения международных инвестиций в жилищную сферу.

Также мы рассказывали, что украинский рынок новостроек претерпел кардинальные изменения за последний год. Инвесторы, которые ранее были движущей силой спроса, теперь "берут паузу" из-за высокой стоимости строительства. Это заставляет девелоперов переориентироваться на точечные, нишевые проекты вместо масштабного строительства.