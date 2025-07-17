Ціни на квартири на вторинному ринку Львова у липні 2025 — динаміка, райони, прогнози

Будівлі Львова. Фото: visitlviv.net

Львів залишається одним із найпривабливіших міст України для купівлі житла. Його культурна спадщина, розвинена інфраструктура та статус безпечного тилового міста роблять вторинний ринок нерухомості особливо активним. Ціни на квартири у Львові демонструють стабільність із незначними коливаннями, залежно від району, стану житла та попиту.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни та де у Львові можна знайти найдорожчі та найбюджетніші квартири.

Реклама

Читайте також:

Середня ціна на квартири у Львові

За даними порталу ЛУН, у липні 2025 року середня ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить приблизно 1 480 доларів США. Для однокімнатних квартир середня вартість сягає 64 900 доларів, двокімнатних — 92 000 доларів, а трикімнатних — 119 000 доларів.

Ціни варіюються залежно від розташування, типу будинку (австрійський, радянська забудова чи новобудова), а також наявності ремонту та додаткових зручностей, таких як індивідуальне опалення чи близькість до парків.

"Львівський ринок вторинного житла залишається стабільним через високий попит, особливо серед переселенців та інвесторів. Проте зростання цін сповільнилося через обмежену пропозицію якісних об’єктів", — зазначає директор компанії РІЕЛ Ростислав Мельник в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Середні ціни на квартири у Львові. Графіка: ЛУН

Найдорожчі квартири у Львові

Найвищі ціни на вторинному ринку традиційно фіксуються в Галицькому районі, який охоплює історичний центр міста. Квартири на вулицях Огієнка, Лесі Українки чи площі Ринок можуть коштувати від 120 000 до 200 000 доларів за 2-3-кімнатне житло площею 70-100 кв. м.

Такі об’єкти часто розташовані в австрійських або польських будинках із високими стелями, автентичною архітектурою та якісним ремонтом. Наприклад, 3-кімнатна квартира на вул. Франка в Галицькому районі з авторським ремонтом і побутовою технікою може коштувати до 180 000 доларів.

Попит на елітне житло в центрі залишається високим серед тих, хто займається бізнесом або планує здавати квартири в оренду туристам. Близькість до культурних та історичних пам’яток додає привабливості, але пропозиція таких об’єктів обмежена.

Найдешевші квартири у Львові

Найдоступніші пропозиції на вторинному ринку можна знайти в Залізничному районі. Тут середня ціна за квадратний метр становить близько 1 228 доларів. Наприклад, 1-кімнатна квартира площею 35 кв. м на вул. Садовій у цегляному будинку на 4-му поверсі може коштувати близько 35 000-40 000 доларів, особливо якщо потрібен ремонт.

Залізничний район приваблює покупців завдяки розвиненій інфраструктурі, включаючи транспортну розв’язку, магазини та школи, але віддаленість від центру знижує ціни.

Сихівський та Шевченківський райони також пропонують бюджетні варіанти. Однокімнатні квартири в цих районах коштують приблизно 65 000 доларів. Наприклад, квартира на вул. Величковського в Шевченківському районі площею 36 кв. м може коштувати 36 000 доларів із ремонтом.

Стабільність цін спостерігається в Залізничному та Сихівському районах, де пропозиція більша, ніж у центрі. Найшвидше зростають ціни на квартири в Личаківському районі — до 1 650 доларів за кв. м. Ці тенденції пояснюються попитом на елітне житло та обмеженою пропозицією в центральних районах.

Фактори впливу на ціни

За останні пів року, однокімнатні квартири у Львові подорожчали на 3%, трикімнатні — на 7%, тоді як двокімнатні залишилися на рівні 92 000 доларів. Основними причинами зростання цін є високий попит, обмежена пропозиція якісного житла та інфляція.

Також ціни на квартири у Львові залежать від кількох ключових факторів:

Район міста: центральні райони, такі як Галицький, є найдорожчими, тоді як Залізничний і Сихівський — дешевші. Стан квартири: житло з ремонтом коштує дорожче, ніж без ремонту, приблизно на 20-30%. Тип будинку: австрійські будинки та новобудови дорожчі, ніж радянські. Поверх і планування: квартири на нижніх поверхах або з відкритим плануванням можуть коштувати дешевше. Інфраструктура: близькість до транспорту, магазинів, шкіл і парків підвищує ціну.

Як повідомлялось, Верховна Рада зробила перший крок до масштабної житлової реформи, ухваливши в першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики". Цей документ не лише оновлює принципи іпотеки, оренди та квартирних черг, а й відкриває шлях для залучення міжнародних інвестицій у житлову сферу.

Також ми розповідали, що український ринок новобудов зазнав кардинальних змін за останній рік. Інвестори, що раніше були рушійною силою попиту, тепер "беруть паузу" через високу вартість будівництва. Це змушує девелоперів переорієнтовуватися на точкові, нішеві проєкти замість масштабного будівництва.