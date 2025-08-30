Какие дома можно купить по программе єОселя — варианты и условия

Частный дом. Фото: Freepik

Государственная программа "єОселя" — это уникальная возможность для украинцев приобрести собственное жилье на льготных условиях. Основанная в 2022 году, она стала настоящим спасением для тех, кто мечтает о собственном доме, но не имеет возможности оплатить полную стоимость сразу. Программа позволяет покупать не только квартиры, но и частные дома и таунхаусы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие дома можно приобрести по программе "єОселя", какие условия нужно выполнить и как сделать первый шаг к собственному жилью.

Какое жилье можно купить по "єОселе"

По программе "єОселя" можно приобрести не только квартиры в многоэтажках, но и частные дома, таунхаусы или дуплексы. Однако, как указано на сайте программы, есть определенные требования к недвижимости.

Так, покупка частных домов и таунхаусов допускается только домов, которые введены в эксплуатацию не более 10 лет назад для льготных категорий (военных, медиков, педагогов, ученых, ветеранов) в крупных городах или без возрастных ограничений в меньших населенных пунктах. Для других категорий дома должны быть не старше 3 лет.

В то же время нельзя покупать дачные или садовые дома, жилье на сельхозземлях, памятники архитектуры, общежития или ведомственные здания.

Площадь жилья для домов также ограничена — 62,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи. Если вы хотите большую площадь, разницу можно покрыть за счет первоначального взноса.

Кто получит льготную ипотеку "єОселя"

Программа доступна для разных категорий украинцев, но условия зависят от вашего статуса:

Льготная ставка 3%: для военнослужащих ВСУ по контракту, медиков, педагогов, ученых, работников НАБУ, ГБР, БЭБ, а также лиц с инвалидностью I-II группы из-за войны, которые потеряли должность. Ставка действует 10 лет, затем возрастает до 6%. Ставка 7%: для ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников боевых действий и других граждан, которые не имеют жилья или имеют менее 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи. Через 10 лет ставка возрастает до 10%. Возрастные ограничения: от 18 до 70 лет на момент погашения кредита. Отсутствие другого жилья: вы не должны иметь в собственности недвижимость, превышающую нормативную площадь, или она должна быть расположена на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Если вы теряете льготный статус (например, меняете работу), ставка может измениться с 3% до 7%.

Условия кредитования по "єОселе"

Программа предлагает выгодные условия по сравнению с рыночными ипотечными ставками (15-25%):

срок кредита: до 20 лет;

первоначальный взнос: от 20% стоимости жилья;

предельная стоимость: цена 1 кв. м не должна превышать среднюю стоимость строительства в регионе, умноженную на коэффициент (2,5 для Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова; 2,0 для других областных центров; 1,75 для городов с населением 100-300 тыс.; 1,0 для других населенных пунктов).

Что касается графика погашения, то здесь есть два варианта — аннуитет (одинаковые платежи ежемесячно, сначала погашаются проценты) или классическая схема (платежи уменьшаются, тело кредита погашается равными частями).

Как оформить "єОселю" через "Дію"

Оформление кредита максимально упрощено благодаря порталу "Дія":

Подача заявки: зайдите в раздел "Сервисы" → "єОселя", выберите категорию и укажите семейное положение. Если вы в браке, партнер сканирует QR-код и добавляет свои данные. Необходимые документы: свидетельства о рождении детей, документы на недвижимость (если есть), справка о доходах за 6 месяцев, сведения ОК-7 за 10 лет, кредитная история (бесплатно раз в год через УБКИ). Проверка банком: после выбора предложения от банка предоставьте оригиналы документов. Ответ обычно приходит за 5-7 минут, максимум — 24 часа. Выбор жилья: выберите недвижимость, соответствующую требованиям, и подайте документы на нее для проверки банком. Заключение договоров: подпишите кредитный договор и договор купли-продажи. Жилье обязательно страхуют.

Сертификат "єВідновлення" можно использовать для первоначального взноса, если ваше жилье разрушено из-за войны.

