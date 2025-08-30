Які будинки можна купити за програмою єОселя — варіанти та умови

Приватний будинок. Фото: Freepik

Державна програма "єОселя" — це унікальна можливість для українців придбати власне житло на пільгових умовах. Започаткована у 2022 році, вона стала справжнім порятунком для тих, хто мріє про власний дім, але не має змоги сплатити повну вартість одразу. Програма дозволяє купувати не лише квартири, а й приватні будинки та таунхауси.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які будинки можна придбати за програмою "єОселя", які умови потрібно виконати та як зробити перший крок до власного житла.

Яке житло можна купити за "єОселею"

За програмою "єОселя" можна придбати не лише квартири у багатоповерхівках, а й приватні будинки, таунхауси чи дуплекси. Однак, як зазначено на сайті програми, є певні вимоги до нерухомості.

Так, купівля приватних будинків та таунхаусів допускається тільки будинків, які введені в експлуатацію не більше 10 років тому для пільгових категорій (військових, медиків, педагогів, науковців, ветеранів) у великих містах або без вікових обмежень у менших населених пунктах. Для інших категорій будинки мають бути не старше 3 років.

Водночас не можна купувати дачні чи садові будинки, житло на сільгоспземлях, пам’ятки архітектури, гуртожитки чи відомчі будівлі.

Площа житла для будинків також обмежена — 62,5 кв. м + 21 кв. м на кожного члена сім’ї. Якщо ви хочете більшу площу, різницю можна покрити за рахунок початкового внеску.

Хто отримає пільгову іпотеку "єОселя"

Програма доступна для різних категорій українців, але умови залежать від вашого статусу:

Пільгова ставка 3%: для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, медиків, педагогів, науковців, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, а також осіб з інвалідністю І-ІІ групи через війну, які втратили посаду. Ставка діє 10 років, потім зростає до 6%. Ставка 7%: для ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій та інших громадян, які не мають житла або мають менш як 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного члена сім’ї. Через 10 років ставка зростає до 10%. Вікові обмеження: від 18 до 70 років на момент погашення кредиту. Відсутність іншого житла: ви не повинні мати у власності нерухомість, що перевищує нормативну площу, або вона має бути розташована на окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

Якщо ви втрачаєте пільговий статус (наприклад, змінюєте роботу), ставка може змінитися з 3% до 7%.

Умови кредитування за "єОселею"

Програма пропонує вигідні умови порівняно з ринковими іпотечними ставками (15-25%):

термін кредиту: до 20 років;

початковий внесок: від 20% вартості житла;

гранична вартість: ціна 1 кв. м не повинна перевищувати середню вартість будівництва у регіоні, помножену на коефіцієнт (2,5 для Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова; 2,0 для інших обласних центрів; 1,75 для міст із населенням 100-300 тис.; 1,0 для інших населених пунктів).

Щодо графіка погашення, то тут є два варіанти — ануїтет (однакові платежі щомісяця, спочатку погашаються відсотки) або класична схема (платежі зменшуються, тіло кредиту погашається рівними частинами).

Як оформити "єОселю" через "Дію"

Оформлення кредиту максимально спрощене завдяки порталу "Дія":

Подання заявки: зайдіть у розділ "Сервіси" → "єОселя", оберіть категорію та вкажіть сімейний стан. Якщо ви одружені, партнер сканує QR-код і додає свої дані. Необхідні документи: свідоцтва про народження дітей, документи на нерухомість (якщо є), довідка про доходи за 6 місяців, відомості ОК-7 за 10 років, кредитна історія (безкоштовно раз на рік через УБКІ). Перевірка банком: після вибору пропозиції від банку надайте оригінали документів. Відповідь зазвичай надходить за 5-7 хвилин, максимум — 24 години. Вибір житла: оберіть нерухомість, що відповідає вимогам, і подайте документи на неї для перевірки банком. Укладення договорів: підпишіть кредитний договір та договір купівлі-продажу. Житло обов’язково страхують.

Сертифікат "єВідновлення" можна використати для початкового внеску, якщо ваше житло зруйноване через війну.

Як повідомлялось, щоб мати можливість законно проживати в будинку, підключати комунікації та проводити будь-які операції з ним потрібно зареєструвати право власності. Зараз існує кілька варіантів оформлення права власності, які залежать від дати будівництва та площі вашого будинку.

Також питання про те, чи можна придбати будинок без права на земельну ділянку, хвилює багатьох покупців. Хоча на перший погляд це здається неможливим, існують ситуації, коли продавець не є власником землі, що може призвести до неочевидних правових наслідків.