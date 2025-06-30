Лучшие входные двери для квартиры в 2025 году — как выбрать правильно

Входная дверь в квартиру. Фото: Freepik

Надежные входные двери — это не просто деталь интерьера. Это — ваша безопасность, тишина в квартире, комфорт в межсезонье, а иногда даже репутация перед соседями. Однако выбор таких дверей - задача не из легких. В 2025 году рынок предлагает десятки моделей с различными характеристиками, среди которых можно растеряться.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых параметрах, которые влияют на выбор входной двери в квартиру, от конструкции и наполнения до безопасности и декоративности.

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Какой формат дверей подходит именно вам

Начать стоит с базовых характеристик — размера и типа конструкции. В большинстве случаев квартиры оборудованы дверными проемами стандартной ширины — от 82 до 96 см, высота колеблется в пределах 200-206 см. Для нетипичных проемов придется заказывать двери по индивидуальным параметрам.

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Стандартный вариант — это одностворчатые двери, однако приобретают популярность и полуторные модели. В таких конструкциях есть дополнительная узкая секция, которая открывается только при необходимости. Это удобно, выглядит солидно и позволяет легче вносить крупногабаритные вещи, отмечают специалисты компании Keramis.

Почему металл — единственный логичный вариант

Выбор материала для входной двери практически безальтернативен: только сталь. Дерево или пластик — не для внешнего барьера квартиры.

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Чаще всего используют сталь холодного или горячего проката. Горячий - более дешевый, но менее устойчивый к коррозии. Холоднокатаная сталь стоит больше, зато имеет лучшую прочность, долговечность и вид.

Варианты отделки дверей

Внешний вид имеет значение. Самый бюджетный вариант — окрашенный металл, но эстетика оставляет желать лучшего. Значительно распространены декоративные панели из МДФ или пленки под дерево — выглядят современно, дают широкий выбор цветов и текстур.

Другие опции — шпон, винилкожа или даже натуральное дерево — выглядят престижно, но стоят больше и могут быть уязвимыми к механическим повреждениям.

Не менее важно, чтобы двери гармонировали с интерьером подъезда или прихожей: плиткой, плинтусами, обоями.

Внутреннее наполнение: тепло, тишина и безопасность

Сердцевина двери отвечает за шумо- и теплоизоляцию. Самый доступный наполнитель — поролон. Он легкий и недорогой, но быстро теряет форму.

Пенопласт лучше держит тепло, не боится влаги, однако имеет серьезный минус — огнеопасность. Самый лучший, но и самый дорогой вариант — минеральная вата. Она не горит, не пропускает шум, экологична, но требует качественной гидроизоляции внутри полотна.

Каркас: основа долговечности

Чтобы дверь не перекосило через год, стоит обратить особое внимание на конструкцию коробки. Самая прочная — из гнутой профильной трубы. Она не состоит из кусков, как у бюджетных моделей, а является монолитной и жесткой.

Обязательны также внутренние ребра жесткости: и вертикальные, и горизонтальные. Они значительно повышают общую прочность и уменьшают риск деформаций.

Особенности дверей именно для квартиры

Входные двери в квартиру имеют свои особые требования. Они не защищают от атмосферных воздействий, как в частном доме, но должны хорошо изолировать от звуков и запахов из подъезда.

Оптимальная толщина дверного полотна — от 5 до 8 см. Вес — не более 80-90 кг, иначе дверь будет сложно открывать, особенно пожилым людям. Уплотнитель лучше брать двойной, по периметру двери и коробки — это существенно повышает изоляцию.

Настоящая безопасность: как защититься от злоумышленников

Безопасность — главный критерий, когда речь идет о входной двери. Существует несколько аспектов, которые важно учесть:

толщина стального листа — не менее 1,5 мм. Иначе полотно можно пробить даже молотком. Оптимум — 2-2,5 мм;

тип листа — цельный лучше, чем сварной. Сварные швы — слабое место;

противовзломные элементы - защитные штыри, петли с антивандальными ригелями, ночные защелки, броненакладки;

защитное покрытие — слой, защищающий от царапин, краски, кислот;

огнестойкость — маркировка EI30 или EI60 указывает на количество минут, в течение которых двери сохраняют целостность в случае пожара.

А что с замком

Качественная дверь — это еще и надежный замок. Желательно, чтобы их было два: основной сувальдный и дополнительный цилиндровый или электронный. Хорошим вариантом являются многозамковые системы с несколькими точками фиксации, затрудняющими взлом.

Советы по выбору входной двери

Определите приоритеты. Если безопасность важнее дизайна, инвестируйте в прочные замки и толстый лист. Если важен вид — обратите внимание на МДФ-панели с антивандальным покрытием. Проверьте вес. Дверь весом более 90 кг может создавать проблемы для петель и затруднять открывание. Замерьте проем. Неправильные размеры — одна из самых распространенных ошибок при выборе. Учитывайте климат. Если в подъезде сыро, выбирайте двери с антикоррозийным покрытием и наполнением, которое не боится влаги. Проверьте сертификаты. Качественные двери имеют сертификаты, подтверждающие их огнестойкость и защиту от взлома.

Что еще стоит знать украинцам

Если вы видели хрущевки или другие типичные советские дома, то, возможно, замечали, что все входные двери открываются внутрь. Хотя сегодня это может казаться неудобным и даже опасным, в советские времена такой подход имел свои обоснования.

Также мы рассказывали, что советское жилье, хоть и практичное, редко ассоциировалось с комфортом. Одной из таких необычных для сегодняшнего дня, но прагматичных особенностей были двойные входные двери. Это решение было обусловлено не только суровыми климатическими условиями, но и идеологическими аспектами тогдашней системы.