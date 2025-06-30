Найкращі вхідні двері для квартири у 2025 році — як вибрати правильно

Вхідні двері до квартири. Фото: Freepik

Надійні вхідні двері — це не просто деталь інтер’єру. Це ваша безпека, тиша у квартирі, комфорт у міжсезоння, а подекуди навіть репутація перед сусідами. Однак вибір таких дверей — завдання не з легких. У 2025 році ринок пропонує десятки моделей з різними характеристиками, серед яких можна розгубитися.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові параметри, які впливають на вибір вхідних дверей до квартири, від конструкції й наповнення до безпеки та декоративності.

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Який формат дверей підходить саме вам

Почати варто з базових характеристик — розміру та типу конструкції. У більшості випадків квартири обладнані дверними отворами стандартної ширини — від 82 до 96 см, висота коливається в межах 200-206 см. Для нетипових отворів доведеться замовляти двері за індивідуальними параметрами.

Стандартний варіант — це одностулкові двері, проте набувають популярності й полуторні моделі. У таких конструкціях є додаткова вузька секція, яка відкривається лише за потреби. Це зручно, виглядає солідно й дозволяє легше вносити великогабаритні речі, наголошують фахівці компанії Keramis.

Чому метал — єдиний логічний варіант

Вибір матеріалу для вхідних дверей практично безальтернативний: тільки сталь. Дерево або пластик — не для зовнішнього бар’єра квартири.

Найчастіше використовують сталь холодного або гарячого прокату. Гарячий — дешевший, але менш стійкий до корозії. Холоднокатана сталь коштує більше, зате має кращу міцність, довговічність і вигляд.

Варіанти оздоблення дверей

Зовнішній вигляд має значення. Найбюджетніший варіант — пофарбований метал, але естетика залишає бажати кращого. Значно поширеніші декоративні панелі з МДФ або плівки під дерево — виглядають сучасно, дають широкий вибір кольорів і текстур.

Інші опції — шпон, вінілшкіра чи навіть натуральне дерево — виглядають престижно, але коштують більше та можуть бути вразливими до механічних пошкоджень.

Не менш важливо, щоб двері гармоніювали з інтер’єром під’їзду або передпокою: плиткою, плінтусами, шпалерами.

Внутрішнє наповнення: тепло, тиша та безпека

Серцевина дверей відповідає за шумо- та теплоізоляцію. Найдоступніший наповнювач — поролон. Він легкий і недорогий, але швидко втрачає форму.

Пінопласт краще тримає тепло, не боїться вологи, проте має серйозний мінус — вогненебезпечність. Найкращий, але й найдорожчий варіант — мінеральна вата. Вона не горить, не пропускає шум, екологічна, але потребує якісної гідроізоляції всередині полотна.

Каркас: основа довговічності

Щоб двері не перекосило через рік, варто звернути особливу увагу на конструкцію коробки. Найміцніша — з гнутої профільної труби. Вона не складається зі шматків, як у бюджетних моделей, а є монолітною й жорсткою.

Обов’язкові також внутрішні ребра жорсткості: і вертикальні, і горизонтальні. Вони значно підвищують загальну міцність і зменшують ризик деформацій.

Особливості дверей саме для квартири

Вхідні двері до квартири мають свої особливі вимоги. Вони не захищають від атмосферних впливів, як у приватному будинку, але мусять добре ізолювати від звуків та запахів з під’їзду.

Оптимальна товщина дверного полотна — від 5 до 8 см. Вага — не більше 80-90 кг, інакше двері буде складно відкривати, особливо літнім людям. Ущільнювач краще брати подвійний, по периметру дверей і коробки — це суттєво підвищує ізоляцію.

Справжня безпека: як захиститися від зловмисників

Безпека — головний критерій, коли йдеться про вхідні двері. Існує кілька аспектів, які важливо врахувати:

товщина сталевого листа — не менше 1,5 мм. Інакше полотно можна пробити навіть молотком. Оптимум — 2-2,5 мм;

тип листа — цільний краще, ніж зварений. Зварні шви — слабке місце;

антизламні елементи — захисні штирі, петлі з антивандальними ригелями, нічні засувки, броненакладки;

захисне покриття — шар, що захищає від подряпин, фарби, кислот;

вогнестійкість — маркування EI30 чи EI60 вказує на кількість хвилин, протягом яких двері зберігають цілісність у разі пожежі.

А що зі замком

Якісні двері — це ще й надійний замок. Бажано, щоб їх було два: основний сувальдний і додатковий циліндровий або електронний. Хорошим варіантом є багатозамкові системи з декількома точками фіксації, що ускладнюють злом.

Поради щодо вибору вхідних дверей

Визначте пріоритети. Якщо безпека важливіша за дизайн, інвестуйте в міцні замки та товстий лист. Якщо важливий вигляд — зверніть увагу на МДФ-панелі з антивандальним покриттям. Перевірте вагу. Двері вагою понад 90 кг можуть створювати проблеми для петель і ускладнювати відкривання. Заміряйте отвір. Неправильні розміри — одна з найпоширеніших помилок при виборі. Враховуйте клімат. Якщо в під’їзді сиро, обирайте двері з антикорозійним покриттям і наповненням, яке не боїться вологи. Перевірте сертифікати. Якісні двері мають сертифікати, що підтверджують їхню вогнестійкість і захист від злому.

Що ще варто знати українцям

Якщо ви бачили хрущовки або інші типові радянські будинки, то, можливо, помічали, що всі вхідні двері відчиняються всередину. Хоча сьогодні це може здаватися незручним і навіть небезпечним, у радянські часи такий підхід мав свої обґрунтування.

Також ми розповідали, що радянське житло, хоч і практичне, рідко асоціювалося з комфортом. Однією з таких незвичних для сьогодення, але прагматичних особливостей були подвійні вхідні двері. Це рішення було зумовлене не лише суворими кліматичними умовами, а й ідеологічними аспектами тогочасної системи.