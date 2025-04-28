Какой документ подтверждает право собственности на имущество в Украине в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Право собственности на недвижимость или земельный участок остается ключевым аспектом юридических отношений. Владеть имуществом — это не только иметь физический доступ к нему, но и официально подтвердить свое право через соответствующие документы. Но сам факт подписания договора или получения наследства еще не делает человека владельцем в юридическом смысле. Только после государственной регистрации права в специальном реестре и получения соответствующего документа лицо приобретает полноценный статус владельца.

Как объясняют юристы компании Dozvil, основным документом, подтверждающим право собственности в 2025 году, является выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРВП). Эта электронная выписка имеет официальную юридическую силу и содержит всю необходимую информацию:

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полное имя владельца;

описание объекта недвижимости (адрес, площадь, регистрационный и кадастровый номера);

дату регистрации права;

имеющиеся обременения (ипотека, арест и т.д.);

основание возникновения права собственности (договор купли-продажи, решение суда, наследство).

Без такой выписки владелец не сможет осуществить юридически значимые действия с имуществом — продать, подарить, передать по наследству или оформить ипотеку.

Если выписка была утеряна, ее можно заказать повторно через портал "Дія", "Онлайн-дом юстиции" или через ЦПАУ.

Как получить выписку

Онлайн: через сайт ГРРП или портал "Дія", оплатив административный сбор. Офлайн: в Центре предоставления административных услуг или через нотариуса. Необходимые данные: точный адрес, кадастровый номер, паспортные данные владельца.

Другие документы: почему их недостаточно без регистрации

Кроме выписки из ГРВП, существуют документы, которые удостоверяют основания возникновения права собственности. К ним относятся:

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор пожизненного содержания;

решение суда о признании права собственности;

свидетельство о праве на наследство.

Без внесения данных в Государственный реестр вещных прав эти документы сами по себе не являются подтверждением действующего права собственности. Они лишь свидетельствуют об основании приобретения права, а не о самом факте государственного признания права собственности.

Исторические документы: остаются ли они действующими

В случае приобретения или приватизации недвижимости до 2013 года право собственности могло подтверждаться другими документами:

свидетельством о праве собственности;

государственным актом на право собственности на земельный участок (розового или зеленого цвета).

Такие документы остаются действительными, но для проведения большинства юридических действий рекомендуется внести их в современный Государственный реестр прав. Это упрощает проверку правового статуса недвижимости и защищает владельца от потенциальных рисков.

Право собственности на землю: особенности подтверждения

Относительно земельных участков, ситуация имеет свои особенности. Исторически право пользования землей в Украине подтверждалось:

государственными актами на право постоянного пользования землей (до 1992 года);

распоряжениями органов власти;

договорами купли-продажи земли.

После 1992 года была введена полноценная приватизация земельных участков. Владельцы получали государственные акты розового (1992-2001 гг.) или зеленого (2002-2008 гг.) цвета.

В 2025 году основным подтверждением права собственности на землю также является выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Если участок приватизирован ранее, нужно либо иметь на руках акт старого образца, либо зарегистрировать право в реестре для удобства в дальнейших сделках.

Почему важно своевременно зарегистрировать право собственности

Регистрация права собственности в электронном реестре в 2025 году гарантирует:

защиту от мошенничества — ни одна сделка без регистрации не вступит в силу;

упрощение продажи, дарения или передачи по наследству имущества;

возможность использования недвижимости в качестве залога;

защиту инвестиций в новостройки и землю.

Эксперты считают, что в будущем роль Государственного реестра будет только расти, а недвижимость без соответствующей записи в реестре будет считаться "рискованной" для операций.

Как сообщалось, в 2025 году в Украине существует реальный риск потери права собственности, вызванный военным положением, экономической нестабильностью и законодательными изменениями. Эта угроза касается как физических, так и юридических лиц. Сейчас наблюдается тенденция к учащению случаев потери права на недвижимость по независящим от владельца обстоятельствам.

Отметим, несмотря на развитие цифровых услуг и повышение юридической грамотности, в Украине все еще существует ошибочное представление об автоматическом приобретении права собственности на имущество лицом, которое там зарегистрировано. Некоторые ошибочно считают, что прописка дает право на наследование, что является абсолютно неверным утверждением.