Таиланд, Бразилия и Индонезия — цены на виллы и бунгало удивят даже экономных туристов

Молодые люди с собакой на пляже. Фото: Freepik

Мечтаете об отпуске под пальмами, где теплое море, экзотические фрукты и незабываемые пейзажи? Тропические страны, такие как Таиланд, Бразилия и Индонезия, манят туристов своей природной красотой и уникальной культурой. Местные жители предлагают широкий выбор вариантов аренды жилья — от бюджетных апартаментов до роскошных вилл.

Редакция Новини.LIVE проанализировала предложения на Airbnb, чтобы рассказать о самых дорогих и самых бюджетных вариантах жилья для вашего тропического отпуска. Цены указаны за ночь для недельного пребывания на двух человек в период с июня по август 2025 года.

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Таиланд: от бунгало на пляже до вилл на скалах

Таиланд — это тропический рай с развитой туристической инфраструктурой, где каждый найдет жилье на свой вкус. Средняя стоимость аренды жилья через Airbnb составляет около 88 долл. за ночь. В высокий сезон (январь) цены могут достигать 129 долл., тогда как в мае — снижаются до 71 долл.

Недорогие варианты. В городах, таких как Чиангмай или на менее туристических островах, например, Ко Чанг, цены на жилье стартуют от 15-20 долл. за ночь. Например, уютная студия в Чиангмае с Wi-Fi и кондиционером стоит около 18 долл. за ночь. А на Краби за 25-30 долл. можно арендовать бунгало неподалеку от пляжа с базовыми удобствами.

Бунгало на Краби. Фото: Airbnb

Дорогие предложения. Роскошное жилье в Таиланде сосредоточено на островах Самуи, Пхукет и в районе Кhao Lak. Например, вилла с пятью спальнями, бассейном и видом на Андаманское море на Пхукете стоит 800-1 200 долл. за ночь. Уникальные дома на деревьях в джунглях или частные резиденции с персональным шеф-поваром на Самуи могут достигать 1 500 долл. за ночь.

Вилла на Пхукете. Фото: Airbnb

Средний бюджет. За 50-100 долл. за ночь можно найти стильные апартаменты в Бангкоке, кондоминиумы на Пхукете или виллы с бассейном на Ко Ланта.

Вилла с бассейном на Ко Ланта. Фото: Airbnb

Бразилия: карнавал эмоций и многообразие цен

Бразилия — страна контрастов, где тропические пляжи Рио-де-Жанейро соседствуют с дикими джунглями Амазонии. Средняя стоимость аренды жилья через Airbnb составляет примерно 79 долл. за ночь. В высокий сезон (январь) цена может повышаться до 100 долл.

Недорогие варианты. В городах, таких как Форталеза или Ресифи, можно найти апартаменты за 20-30 долл. за ночь. Например, компактная квартира в Салвадоре с видом на город стоит около 25 долл. за ночь. В пригородах Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу гостевые дома стартуют от 15-20 долл. за ночь, но могут быть удалены от пляжей.

Квартира в Салвадоре. Фото: Airbnb

Дорогие предложения. В престижных районах Рио, таких как Копакабана или Ипанема, цены на роскошные пентхаусы или виллы с панорамными видами достигают 1 000-2 000 долл. за ночь. Например, современная вилла на холмах Рио с бассейном и террасой стоит 1 200 долл. за ночь. Уникальные эко-лоджи в Амазонии, где гости живут в гармонии с природой, могут стоить 800-1500 долл. за ночь, предлагая экскурсии по джунглям и персонализированный сервис.

Вилла на холмах Рио. Фото: Airbnb

Средний бюджет. За 60-150 долл. за ночь можно арендовать комфортные апартаменты у пляжа в Рио или Флорианополисе, или шале в районе Коста-Верде.

Шале в районе Коста-Верде. Фото: Airbnb

Индонезия: райские острова и джунгли Бали

Индонезия, в частности Бали, Ява и Ломбок, — это мекка для любителей тропического отдыха. Средняя стоимость аренды жилья через Airbnb составляет около 105 долл. за ночь. В высокий сезон (январь) цена может достигать 152 долл., тогда как в марте — снижаться до 26 долл.

Недорогие варианты. На Бали, в районах Убуд или Кута, можно найти гестхаусы или бунгало за 10-20 долл. за ночь. Например, уютный номер в традиционном балийском доме в Убуде стоит 15 долл. за ночь. На островах Гили или Ломбок бюджетные бунгало у моря стартуют от 20-25 долл. за ночь.

Бунгало на острове Ломбок. Фото: Airbnb

Дорогие предложения. Роскошные виллы на Бали, особенно в районах Семиняк, Чангу или Улувату, стоят 1 000-2 500 долл. за ночь. Например, вилла с частным бассейном, SPA-центром и видом на океан в Чангу может стоить 1 800 долл. за ночь. На острове Сумба или в районе Комодо уникальные эко-резорты с доступом к частным пляжам достигают 2 000 долл. за ночь.

Вилла в Чангу. Фото: Airbnb

Средний бюджет. За 50-120 долл. за ночь можно арендовать виллу с бассейном в районе Убуд или апартаменты на пляже в Джимбаране.

Вилла в районе Убуд. Фото: Airbnb

Тропический отпуск в Таиланде, Бразилии или Индонезии может быть как бюджетным, так и роскошным — все зависит от ваших приоритетов. Индонезия идеальна для экономных путешественников, Таиланд предлагает баланс цены и качества, а Бразилия поражает люксовыми предложениями.

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