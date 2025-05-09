Таїланд, Бразилія та Індонезія — ціни на вілли та бунгало здивують навіть економних туристів

Молоді люди з собакою на пляжі. Фото: Freepik

Мрієте про відпустку під пальмами, де тепле море, екзотичні фрукти та незабутні краєвиди? Тропічні країни, такі як Таїланд, Бразилія та Індонезія, ваблять туристів своєю природною красою та унікальною культурою. Місцеві мешканці пропонують широкий вибір варіантів оренди житла — від бюджетних апартаментів до розкішних вілл.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала пропозиції на Airbnb, щоб розповісти про найдорожчі та найбюджетніші варіанти житла для вашої тропічної відпустки. Ціни вказані за ніч для тижневого перебування на двох осіб в період з червня по серпень 2025 року.

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Таїланд: від бунгало на пляжі до вілл на скелях

Таїланд — це тропічний рай із розвиненою туристичною інфраструктурою, де кожен знайде житло на свій смак. Середня вартість оренди житла через Airbnb становить близько 88 дол. за ніч. У високий сезон (січень) ціни можуть сягати 129 дол., тоді як у травні — знижуються до 71 дол.

Недорогі варіанти. У містах, таких як Чіангмай або на менш туристичних островах, наприклад, Ко Чанг, ціни на житло стартують від 15-20 дол. за ніч. Наприклад, затишна студія в Чіангмаї з Wi-Fi та кондиціонером коштує близько 18 дол. за ніч. А на Крабі за 25-30 дол. можна орендувати бунгало неподалік від пляжу з базовими зручностями.

Бунгало на Крабі. Фото: Airbnb

Найдорожчі пропозиції. Розкішне житло в Таїланді зосереджено на островах Самуї, Пхукет та в районі Кhao Lak. Наприклад, вілла з п’ятьма спальнями, басейном і видом на Андаманське море на Пхукеті коштує 800-1 200 дол. за ніч. Унікальні будинки на деревах у джунглях або приватні резиденції з персональним шеф-кухарем на Самуї можуть сягати 1 500 дол. за ніч.

Вілла на Пхукеті. Фото: Airbnb

Середній бюджет. За 50-100 дол. за ніч можна знайти стильні апартаменти в Бангкоку, кондомініуми на Пхукеті чи вілли з басейном на Ко Ланта.

Вілла з басейном на Ко Ланта. Фото: Airbnb

Бразилія: карнавал емоцій і різноманіття цін

Бразилія — країна контрастів, де тропічні пляжі Ріо-де-Жанейро межують із дикими джунглями Амазонії. Середня вартість оренди житла через Airbnb становить приблизно 79 дол. за ніч. У високий сезон (січень) ціна може підвищуватися до 100 дол.

Недорогі варіанти. У містах, таких як Форталеза чи Ресіфі, можна знайти апартаменти за 20-30 дол. за ніч. Наприклад, компактна квартира в Салвадорі з видом на місто коштує близько 25 дол. за ніч. У передмістях Ріо-де-Жанейро чи Сан-Паулу гостьові будинки стартують від 15-20 дол. за ніч, але можуть бути віддалені від пляжів.

Квартира в Салвадорі. Фото: Airbnb

Найдорожчі пропозиції. У престижних районах Ріо, таких як Копакабана чи Іпанема, ціни на розкішні пентхауси чи вілли з панорамними видами сягають 1 000-2 000 дол. за ніч. Наприклад, сучасна вілла на пагорбах Ріо з басейном і терасою коштує 1 200 дол. за ніч. Унікальні еко-лоджі в Амазонії, де гості живуть у гармонії з природою, можуть коштувати 800-1500 дол. за ніч, пропонуючи екскурсії джунглями та персоналізований сервіс.

Вілла на пагорбах Ріо. Фото: Airbnb

Середній бюджет. За 60-150 дол. за ніч можна орендувати комфортні апартаменти біля пляжу в Ріо чи Флоріанополісі, або шале в районі Коста-Верде.

Шале в районі Коста-Верде. Фото: Airbnb

Індонезія: райські острови та джунглі Балі

Індонезія, зокрема Балі, Ява та Ломбок, — це мекка для любителів тропічного відпочинку. Середня вартість оренди житла через Airbnb становить близько 105 дол. за ніч. У високий сезон (січень) ціна може сягати 152 дол., тоді як у березні — знижуватися до 26 дол.

Недорогі варіанти. На Балі, в районах Убуд чи Кута, можна знайти гестхауси чи бунгало за 10-20 дол. за ніч. Наприклад, затишний номер у традиційному балійському будинку в Убуді коштує 15 дол. за ніч. На островах Гілі чи Ломбок бюджетні бунгало біля моря стартують від 20-25 дол. за ніч.

Бунгало на острові Ломбок. Фото: Airbnb

Найдорожчі пропозиції. Розкішні вілли на Балі, особливо в районах Семіняк, Чангу чи Улувату, коштують 1 000-2 500 дол. за ніч. Наприклад, вілла з приватним басейном, SPA-центром і видом на океан у Чангу може коштувати 1 800 дол. за ніч. На острові Сумба чи в районі Комодо унікальні еко-резорти з доступом до приватних пляжів сягають 2 000 дол. за ніч.

Вілла у Чангу. Фото: Airbnb

Середній бюджет. За 50-120 дол. за ніч можна орендувати віллу з басейном у районі Убуд або апартаменти на пляжі в Джимбарані.

Вілла у районі Убуд. Фото: Airbnb

Тропічна відпустка в Таїланді, Бразилії чи Індонезії може бути як бюджетною, так і розкішною — все залежить від ваших пріоритетів. Індонезія ідеальна для економних мандрівників, Таїланд пропонує баланс ціни та якості, а Бразилія вражає люксовими пропозиціями.

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