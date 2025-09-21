Покупка недвижимости — как правильно торговаться и получить скидку

Мужчина и женщина на коробках. Фото: Freepik

Покупка жилья всегда сопровождается большими затратами, и естественно, что каждый покупатель стремится сэкономить. Торг при приобретении недвижимости в Украине сегодня — это не только распространенная практика, но и реальный способ оптимизировать бюджет. Продавцы осознают конкуренцию на рынке и часто готовы идти навстречу.

Успех же зависит от того, насколько уверенно и грамотно покупатель ведет переговоры, отмечают специалисты АН Oksagen.

Реклама

Читайте также:

Как просить скидку при покупке квартиры

Первый шаг — подготовиться. Анализ аналогичных объектов в том же районе поможет четко аргументировать свою позицию. Когда у вас есть примеры цен и состояния подобных квартир или домов, легче объяснить, почему заявленная стоимость кажется завышенной. Это создает впечатление серьезности и снижает риск отказа.

Второй важный момент — стиль общения. Переговоры не должны выглядеть как конфликт. Агрессивное давление почти всегда приводит к негативной реакции.

Успешный торг — это диалог, где стороны ищут компромисс. Спокойный тон и четкая аргументация значительно повышают шансы на положительный результат.

Варианты скидки при покупке жилья

Скидка не всегда означает прямое уменьшение цены. Сделки часто сопровождаются дополнительными договоренностями, которые тоже позволяют сэкономить.

Возможные варианты:

оставление мебели или бытовой техники;

проведение сделки в удобное для покупателя время;

распределение расходов на оформление документов.

Такие решения иногда даже выгоднее денежной скидки.

Примеры торга при покупке недвижимости

"Не стоит ожидать, что продавец сразу согласится на ваши условия. Он может предложить промежуточный вариант. Если вы готовы рассматривать разные решения, сделка состоится быстрее и на более выгодных для обеих сторон условиях", — подчеркивают специалисты.

Практика доказывает, что экономия вполне возможна:

Квартира с ремонтом — покупатель указал на необходимость обновления санузла и получил 5% скидки. Дом в пригороде — вместо снижения цены семья договорилась об оставлении мебели и техники, что позволило сэкономить на обустройстве. Однокомнатная квартира — долгое отсутствие покупателей стало аргументом, и пара получила скидку 7% в обмен на быстрое заключение сделки.

Эксперты отмечают, что просить скидку при покупке недвижимости — нормальная и разумная практика. Она показывает вашу осведомленность и помогает получить дополнительные преимущества.

Главное — действовать с уважением, логикой и готовностью к компромиссу. Это позволяет не только сэкономить средства, но и сделать процесс покупки более комфортным и прозрачным.

Как сообщалось, современные покупатели жилья уделяют внимание не только площади и стоимости, но и комфорту и безопасности. Эти факторы зависят от материалов и технологий, которые использовались при строительстве.

Также чтобы ускорить продажу квартиры или дома, продавцы пытаются сделать жилье более привлекательным для покупателей. Однако, несмотря на вложенные усилия и средства, это часто приводит к ошибкам, которые только увеличивают срок поиска покупателя и приводят к финансовым потерям.