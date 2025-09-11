Подготовка недвижимости к продаже — ошибки, которых стоит избегать

Люди с ключами. Фото: Freepik

Продажа квартиры или дома — это всегда многосторонний процесс, который требует времени, внимания к деталям и часто значительных затрат. Продавцы стремятся сделать жилье максимально привлекательным, однако именно здесь чаще всего возникают ошибки. Вместо повышения цены они могут получить противоположный эффект — потерянные деньги и более долгие сроки поиска покупателя.

Специалисты по недвижимости отмечают: не каждое обновление перед продажей имеет смысл. В некоторых случаях инвестиции не окупятся, а в некоторых даже уменьшат шансы на быструю сделку, пишет издание The Spruce.

Ремонт перед продажей жилья

Многие владельцы считают, что масштабный ремонт кухни или ванной комнаты обязательно повысит ценность жилья. Однако практика рынка показывает другое.

"Многие покупатели предпочитают самостоятельно вносить эти изменения по своему вкусу, и вы не всегда получаете обратно потраченные средства", — объясняет брокер по недвижимости Тейлор Люцик.

Это означает, что глобальная модернизация перед продажей не всегда оправдана. Лучше сосредоточиться на базовых вещах - чистоте, опрятности и работоспособности систем.

Замена напольного покрытия перед продажей

Еще одна распространенная ошибка — обновление всех полов в квартире или доме. Это дорого и часто не добавляет стоимости объекту.

"Правда в том, что большинство покупателей предпочитают самостоятельно выбрать напольное покрытие после закрытия сделки", — отмечает инвестор в недвижимость Джейкоб Найг.

По его словам, достаточно почистить существующий пол или, при необходимости, заменить ковровое покрытие. Это позволяет показать жилье ухоженным без лишних затрат.

"Никого не обманут быстрой установкой, и вы не увидите отдачи, если пол не будет в плачевном состоянии", — добавляет Найг.

Модернизация бытовой техники в квартире

Многие продавцы думают, что новая техника в кухне или ванной сделает их жилье дороже. На самом деле, покупатели обычно хотят самостоятельно выбирать модели и бренды после покупки.

"Если бытовая техника чистая, в рабочем состоянии и соответствует стандартам, тогда вам лучше предложить кредит или просто установить соответствующую цену", — подчеркивает Найг.

С этим соглашается и брокер Джен Барнетт.

"Некоторые обновления просто не отражаются на вашей прибыли. Лучше всего проконсультироваться с агентом, чтобы понять, какие изменения действительно будут иметь смысл",- говорит она.

Таким образом, модернизация за свой счет может стать лишней тратой. Лучше рассмотреть возможность снижения цены или предоставления скидки, чем покупать новую технику без гарантии отдачи.

Покраска стен перед продажей недвижимости

Еще одно решение, которое часто приводит к лишним тратам, — полная покраска жилья. Большинство покупателей все равно захотят обновить цвет стен под собственный стиль.

Специалисты советуют ограничиться локальными подкрасками в тех местах, где есть потертости или царапины. Такой подход выглядит опрятно и одновременно оставляет свободу покупателю.

