Підготовка нерухомості до продажу — помилки, яких варто уникати

Продаж квартири чи будинку — це завжди багатосторонній процес, який вимагає часу, уваги до деталей і часто значних витрат. Продавці прагнуть зробити житло максимально привабливим, проте саме тут найчастіше виникають помилки. Замість підвищення ціни вони можуть отримати протилежний ефект — втрачені гроші й довші терміни пошуку покупця.

Фахівці з нерухомості наголошують: не кожне оновлення перед продажем має сенс. У деяких випадках інвестиції не окупляться, а у певних навіть зменшать шанси на швидку угоду, пише видання The Spruce.

Ремонт перед продажем житла

Багато власників вважають, що масштабний ремонт кухні чи ванної кімнати обов’язково підвищить цінність житла. Однак практика ринку показує інше.

"Багато покупців воліють самостійно вносити ці зміни на свій смак, і ви не завжди отримуєте назад витрачені кошти", — пояснює брокер з нерухомості Тейлор Люцик.

Це означає, що глобальна модернізація перед продажем не завжди виправдана. Краще зосередитися на базових речах — чистоті, охайності та працездатності систем.

Заміна підлогового покриття перед продажем

Ще одна поширена помилка — оновлення всіх підлог у квартирі чи будинку. Це дорого і часто не додає вартості об’єкту.

"Правда в тому, що більшість покупців воліють самостійно вибрати підлогове покриття після закриття угоди", — зазначає інвестор у нерухомість Джейкоб Найг.

За його словами, достатньо почистити існуючу підлогу або, за потреби, замінити килимове покриття. Це дозволяє показати житло доглянутим без зайвих витрат.

"Нікого не обдурять швидким встановленням, і ви не побачите віддачі, якщо підлога не буде в жалюгідному стані", — додає Найг.

Модернізація побутової техніки в квартирі

Багато продавців думають, що нова техніка у кухні чи ванній зробить їхнє житло дорожчим. Насправді, покупці зазвичай хочуть самостійно обирати моделі та бренди після покупки.

"Якщо побутова техніка чиста, у робочому стані та відповідає стандартам, тоді вам краще запропонувати кредит або просто встановити відповідну ціну", — підкреслює Найг.

З цим погоджується і брокер Джен Барнетт.

"Деякі оновлення просто не відображаються на вашому прибутку. Найкраще проконсультуватися з агентом, щоб зрозуміти, які зміни дійсно матимуть сенс", — каже вона.

Таким чином, модернізація за власний рахунок може стати зайвою витратою. Краще розглянути можливість зниження ціни або надання знижки, ніж купувати нову техніку без гарантії віддачі.

Фарбування стін перед продажем нерухомості

Ще одне рішення, яке часто призводить до зайвих витрат, — повне фарбування житла. Більшість покупців все одно захочуть оновити колір стін під власний стиль.

Фахівці радять обмежитися локальними підфарбуваннями у тих місцях, де є потертості чи подряпини. Такий підхід виглядає охайно і водночас залишає свободу покупцю.

Як повідомлялось, з початку 2026 року в Україні набуває чинності закон №4536-IX, що змінює правила подання нотаріусами інформації до податкової. Вони будуть зобов'язані повідомляти податкові органи про всі угоди, включно з купівлею-продажем нерухомості, даруванням, міною та спадщиною.

Також ми розповідали, що навіть коли ринок нерухомості нестабільний, деякі квартири продаються значно швидше. Їхня привабливість для більшості покупців залежить не тільки від ціни, а й від набору характеристик, які роблять житло більш затребуваним.