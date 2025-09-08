Нові правила при купівлі-продажу житла — які дані подаватимуть до податкової

Жінка вивчає документ. Фото: Freepik

З початку 2026 року в Україні зміниться порядок подання нотаріусами інформації до податкових органів. Президент підписав закон №4536-IX, який уточнює, як і коли нотаріуси мають передавати дані про угоди. Це стосується не лише купівлі-продажу житла, а й дарування, міни та спадкування.

Закон вплине на всіх учасників ринку нерухомості — і на державних, і на приватних нотаріусів, а також на тих, хто укладає біржові угоди, пише "Судово-юридична газета".

Реклама

Читайте також:

Подання звітності нотаріусами

Найважливіша зміна стосується строків звітності. Державні нотаріуси й надалі подаватимуть дані щомісяця, як і раніше. Приватні нотаріуси отримали новий порядок — вони переходитимуть на квартальну звітність, але із зазначенням інформації по кожному місяцю всередині кварталу.

У звітність входять:

відомості про посвідчені угоди (купівля-продаж, міна, дарування, спадщина);

вартість договорів;

сума податку, сплаченого за кожною угодою.

Ці дані подаються за уніфікованою формою податкового розрахунку.

Нові правила для суб’єктів господарювання

Закон також змінює звітність для тих, хто працює з біржовими угодами щодо рухомого майна:

Юридичні особи й надалі звітують щомісяця. Фізичні особи підприємці тепер подають дані щокварталу.

У такій звітності обов’язково зазначаються оціночна вартість майна та документ про сплату податку. Це робить контроль прозорішим і дозволяє податковим органам краще відстежувати угоди.

Зміни у звітності податкових агентів

Важлива новація стосується й податкових агентів. Якщо агент є фізичною особою підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність, він тепер подаватиме розрахунки щокварталу з деталізацією по місяцях.

Усі інші податкові агенти, серед яких державні нотаріуси, залишаються у щомісячному звітному графіку.

Дата початку дії змін

Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Тобто у нотаріусів та податкових агентів є кілька місяців для адаптації внутрішніх процесів. Зміни не впливають на зміст поданої інформації, лише на частоту її подання та форму деталізації.

Для приватних нотаріусів це означає менше звітних періодів, але необхідність вести облік більш ретельно, щоб щоквартально передати повні дані.

Що це означає для українців

Для громадян, які купують, продають, дарують чи успадковують нерухомість, змін у самій процедурі угод не буде. Всі нововведення стосуються саме взаємодії нотаріусів із податковими органами.

Водночас нові правила дадуть податковій більше можливостей відстежувати угоди та контролювати сплату податків. Це означає, що ринок стане більш прозорим, а ризик тіньових схем зменшиться.

Як повідомлялось, право власності на нерухомість в Україні, захищене законодавством, не є абсолютним. У вересні 2025 року держава може примусово позбавити власника цього права за певних умов, зокрема через юридичні помилки, шахрайство, введення воєнного стану або для суспільних потреб.

Також ми розповідали, що деякі квартири продаються швидше, ніж інші. Це свідчить про те, що, попри постійні зміни на ринку нерухомості, певні характеристики незмінно приваблюють покупців. Саме ці якості, а не лише ціна, роблять житло ліквідним.