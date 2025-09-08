Новые правила при купле-продаже жилья — какие данные будут подавать в налоговую

Женщина изучает документ. Фото: Freepik

С начала 2026 года в Украине изменится порядок подачи нотариусами информации в налоговые органы. Президент подписал закон №4536-IX, который уточняет, как и когда нотариусы должны передавать данные о сделках. Это касается не только купли-продажи жилья, но и дарения, мены и наследования.

Закон повлияет на всех участников рынка недвижимости — и на государственных, и на частных нотариусов, а также на тех, кто заключает биржевые сделки, пишет "Судебно-юридическая газета".

Подача отчетности нотариусами

Самое важное изменение касается сроков отчетности. Государственные нотариусы и в дальнейшем будут подавать данные ежемесячно, как и раньше. Частные нотариусы получили новый порядок — они будут переходить на квартальную отчетность, но с указанием информации по каждому месяцу внутри квартала.

В отчетность входят:

сведения об удостоверенных сделках (купля-продажа, мена, дарение, наследство);

стоимость договоров;

сумма налога, уплаченного по каждой сделке.

Эти данные подаются по унифицированной форме налогового расчета.

Новые правила для субъектов хозяйствования

Закон также меняет отчетность для тех, кто работает с биржевыми сделками по движимому имуществу:

Юридические лица и в дальнейшем отчитываются ежемесячно. Физические лица предприниматели теперь подают данные ежеквартально.

В такой отчетности обязательно указываются оценочная стоимость имущества и документ об уплате налога. Это делает контроль более прозрачным и позволяет налоговым органам лучше отслеживать сделки.

Изменения в отчетности налоговых агентов

Важная новация касается и налоговых агентов. Если агент является физическим лицом предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность, он теперь будет подавать расчеты ежеквартально с детализацией по месяцам.

Все остальные налоговые агенты, среди которых государственные нотариусы, остаются в ежемесячном отчетном графике.

Дата начала действия изменений

Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. То есть у нотариусов и налоговых агентов есть несколько месяцев для адаптации внутренних процессов. Изменения не влияют на содержание подаваемой информации, только на частоту ее представления и форму детализации.

Для частных нотариусов это означает меньше отчетных периодов, но необходимость вести учет более тщательно, чтобы ежеквартально передать полные данные.

Что это означает для украинцев

Для граждан, которые покупают, продают, дарят или наследуют недвижимость, изменений в самой процедуре сделок не будет. Все нововведения касаются именно взаимодействия нотариусов с налоговыми органами.

В то же время новые правила дадут налоговой больше возможностей отслеживать сделки и контролировать уплату налогов. Это означает, что рынок станет более прозрачным, а риск теневых схем уменьшится.

