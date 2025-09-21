Купівля нерухомості — як правильно торгуватися і отримати знижку

Чоловік та жінка на коробках. Фото: Freepik

Купівля житла завжди супроводжується великими витратами, і природно, що кожен покупець прагне зекономити. Торг при придбанні нерухомості в Україні сьогодні — це не лише поширена практика, а й реальний спосіб оптимізувати бюджет. Продавці усвідомлюють конкуренцію на ринку та часто готові йти назустріч.

Успіх же залежить від того, наскільки впевнено і грамотно покупець веде переговори, зазначають фахівці АН Oksagen.

Реклама

Читайте також:

Як просити знижку при купівлі квартири

Перший крок — підготуватися. Аналіз аналогічних об’єктів у тому ж районі допоможе чітко аргументувати свою позицію. Коли у вас є приклади цін та стану подібних квартир чи будинків, легше пояснити, чому заявлена вартість здається завищеною. Це створює враження серйозності та знижує ризик відмови.

Другий важливий момент — стиль спілкування. Переговори не повинні виглядати як конфлікт. Агресивний тиск майже завжди призводить до негативної реакції. Успішний торг — це діалог, де сторони шукають компроміс. Спокійний тон і чітка аргументація значно підвищують шанси на позитивний результат.

Варіанти знижки при купівлі житла

Знижка не завжди означає пряме зменшення ціни. Угоди часто супроводжуються додатковими домовленостями, які теж дозволяють заощадити.

Можливі варіанти:

залишення меблів або побутової техніки;

проведення угоди у зручний для покупця час;

розподіл витрат на оформлення документів.

Такі рішення іноді навіть вигідніші за грошову знижку.

Приклади торгу при купівлі нерухомості

"Не варто очікувати, що продавець одразу погодиться на ваші умови. Він може запропонувати проміжний варіант. Якщо ви готові розглядати різні рішення, угода відбудеться швидше і на вигідніших для обох сторін умовах", — підкреслюють фахівці.

Практика доводить, що економія цілком можлива:

Квартира з ремонтом — покупець вказав на необхідність оновлення санвузла та отримав 5% знижки. Будинок у передмісті — замість зниження ціни сім’я домовилася про залишення меблів і техніки, що дозволило заощадити на облаштуванні. Однокімнатна квартира — довга відсутність покупців стала аргументом, і пара отримала знижку 7% в обмін на швидке укладення угоди.

Експерти наголошують, що просити знижку при купівлі нерухомості — нормальна і розумна практика. Вона показує вашу обізнаність і допомагає отримати додаткові переваги. Головне — діяти з повагою, логікою та готовністю до компромісу. Це дозволяє не лише зекономити кошти, а й зробити процес купівлі більш комфортним і прозорим.

Як повідомлялось, сучасні покупці житла приділяють увагу не лише площі та вартості, а й комфорту та безпеці. Ці фактори залежать від матеріалів і технологій, які використовувалися під час будівництва.

Також щоб пришвидшити продаж квартири чи будинку, продавці намагаються зробити житло привабливішим для покупців. Однак, незважаючи на вкладені зусилля та кошти, це часто призводить до помилок, які лише збільшують термін пошуку покупця та призводять до фінансових втрат.