Квартиры в Германии в 2025 году: актуальные цены на покупку и аренду

Мюнхен. Фото: Freepik

Рынок недвижимости Германии продолжает меняться, и спрос на жилье остается высоким. В 2025 году средняя цена квадратного метра квартиры в стране составляет 4161 евро, что на 0,9% больше, чем год назад. В то же время стоимость аренды также выросла на 6,38%, достигнув в среднем 13,55 евро/кв. м.

Как пишет издание Digital Daily News, самым дорогим городом для приобретения жилья остается Мюнхен, где стоимость квадратного метра достигает 7 384,75 евро. Этот город традиционно привлекает инвесторов и высокооплачиваемых специалистов, поддерживает высокий уровень цен. Однако, за последний год в Мюнхене наблюдалось незначительное снижение цен на 2,01%.

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Другие крупные города, такие как Франкфурт-на-Майне (5 825,85 евро/кв. м), Штутгарт (5 287,10 евро/кв. м) и Гамбург (5 284,18 евро/кв. м), также демонстрируют высокие цены, хотя в Гамбурге также зафиксировано снижение на 1,84%. Эти города являются важными экономическими центрами, привлекающими большое количество людей, что, в свою очередь, влияет на цены на недвижимость.

В противоположность этим городам, в Вуппертале можно приобрести жилье за 2 416,39 евро/кв. м, что делает его самым доступным городом для покупки квартиры в Германии. Другие города с относительно низкими ценами включают Дуйсбург (2 446,56 евро/кв. м), Бохум (2 833,62 евро/кв. м) и Эссен (2 916,77 евро/кв. м).

Интересно, что даже в 2025 году цены на недвижимость продолжают расти в таких городах, как Вупперталь (+6,9%) и Ганновер (+5,61%). Это свидетельствует о том, что рынок недвижимости Германии остается динамичным и реагирует на различные экономические и социальные факторы.

Сколько стоит аренда квартиры в Германии

Кроме покупки, аренда жилья также является важным аспектом рынка недвижимости Германии. Средняя цена аренды составляет 13,55 евро/кв. м, что на 6,38% больше, чем в прошлом году.

Арендная плата растет почти во всех городах Германии. Наибольший рост зафиксирован в Нюрнберге (+11,32%), Лейпциге (+11,03%) и Вуппертале (+9,37%).

Самым дорогим городом для аренды квартиры является Мюнхен, где цена достигает 23,58 евро/кв. м. Другие дорогие города включают Франкфурт-на-Майне (19,16 евро/кв. м), Штутгарт (17,68 евро/кв. м) и Берлин (17,48 евро/кв. м).

Самые низкие цены на аренду зафиксированы в таких городах:

Дуйсбург — 8,40 евро/кв. м (+6,53%);

Вупперталь — 9,23 евро/кв. м (+9,37%);

Бохум — 9,25 евро/кв. м (+5,03%);

Эссен — 9,83 евро/кв. м (+9,35%);

Дортмунд — 9,92 евро/кв. м (+4,07%).

Влияние на украинцев

Для украинцев, которые ищут жилье в Германии, важно учитывать эти региональные различия. Крупные города, такие как Мюнхен и Франкфурт, могут быть привлекательными с точки зрения работы и инфраструктуры, но высокие цены на жилье могут стать серьезным препятствием.

С другой стороны, города с более низкими ценами, такие как Вупперталь и Дуйсбург, могут предложить более доступные варианты, особенно для тех, кто ищет долгосрочное жилье.

Чего ждать от цен на недвижимость в Германии

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время значительных изменений на рынке недвижимости Германии не ожидается. Цены на покупку жилья будут оставаться стабильными или расти в пределах 1-2% в большинстве городов. В то же время аренда может продолжить расти из-за высокого спроса, особенно в городах, популярных среди трудовых мигрантов и студентов.

Как сообщалось, аренда жилья в Германии для украинцев — процесс, требующий тщательного изучения деталей. Важно внимательно ознакомиться с условиями договора, финансовыми обязательствами и требованиями арендодателей. Игнорирование этих аспектов может привести к недоразумениям и проблемам в будущем.

Отметим также, Германия стала одним из ключевых направлений для украинских беженцев, где интеграция достигла значительного уровня. Высокие зарплаты, социальные гарантии и программы адаптации делают Германию привлекательной для длительного пребывания. В отличие от других европейских стран, где возвращение украинцев является более распространенным, в Германии наблюдается тенденция к их длительной интеграции в общество.