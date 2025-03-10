Квартири в Німеччині у 2025 році: актуальні ціни на купівлю та оренду

Мюнхен. Фото: Freepik

Ринок нерухомості Німеччини продовжує змінюватися, і попит на житло залишається високим. У 2025 році середня ціна квадратного метра квартири в країні становить 4161 євро, що на 0,9% більше, ніж рік тому. Водночас вартість оренди також зросла на 6,38%, досягнувши в середньому 13,55 євро/кв. м.

Як пише видання Digital Daily News, найдорожчим містом для придбання житла залишається Мюнхен, де вартість квадратного метра сягає 7 384,75 євро. Це місто традиційно приваблює інвесторів та високооплачуваних фахівців, що підтримує високий рівень цін. Однак, за останній рік у Мюнхені спостерігалося незначне зниження цін на 2,01%.

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Інші великі міста, такі як Франкфурт-на-Майні (5 825,85 євро/кв. м), Штутгарт (5 287,10 євро/кв. м) та Гамбург (5 284,18 євро/кв. м), також демонструють високі ціни, хоча в Гамбурзі також зафіксовано зниження на 1,84%. Ці міста є важливими економічними центрами, що приваблюють велику кількість людей, що, своєю чергою, впливає на ціни на нерухомість.

На противагу цим містам у Вупперталі можна придбати житло за 2 416,39 євро/кв. м, що робить його найдоступнішим містом для купівлі квартири в Німеччині. Інші міста з відносно низькими цінами включають Дуйсбург (2 446,56 євро/кв. м), Бохум (2 833,62 євро/кв. м) та Ессен (2 916,77 євро/кв. м).

Цікаво, що навіть у 2025 році ціни на нерухомість продовжують зростати в таких містах, як Вупперталь (+6,9%) і Ганновер (+5,61%). Це свідчить про те, що ринок нерухомості Німеччини залишається динамічним і реагує на різні економічні та соціальні фактори.

Скільки коштує оренда квартири у Німеччини

Окрім купівлі, оренда житла також є важливим аспектом ринку нерухомості Німеччини. Середня ціна оренди становить 13,55 євро/кв. м, що на 6,38% більше, ніж минулого року.

Орендна плата зростає майже у всіх містах Німеччини. Найбільше зростання зафіксовано в Нюрнберзі (+11,32%), Лейпцигу (+11,03%) та Вупперталі (+9,37%).

Найдорожчим містом для оренди квартири є Мюнхен, де ціна сягає 23,58 євро/кв. м. Інші дорогі міста включають Франкфурт-на-Майні (19,16 євро/кв. м), Штутгарт (17,68 євро/кв. м) та Берлін (17,48 євро/кв. м).

Найнижчі ціни на оренду зафіксовано у таких містах:

Дуйсбург — 8,40 євро/кв. м (+6,53%);

Вупперталь — 9,23 євро/кв. м (+9,37%);

Бохум — 9,25 євро/кв. м (+5,03%);

Ессен — 9,83 євро/кв. м (+9,35%);

Дортмунд — 9,92 євро/кв. м (+4,07%).

Вплив на українців

Для українців, які шукають житло в Німеччині, важливо враховувати ці регіональні відмінності. Великі міста, такі як Мюнхен та Франкфурт, можуть бути привабливими з погляду роботи та інфраструктури, але високі ціни на житло можуть стати серйозною перешкодою.

З іншого боку, міста з нижчими цінами, такі як Вупперталь та Дуйсбург, можуть запропонувати більш доступні варіанти, особливо для тих, хто шукає довгострокове житло.

Чого чекати від цін на нерухомість в Німеччини

За прогнозами аналітиків, найближчим часом значних змін на ринку нерухомості Німеччини не очікується. Ціни на купівлю житла залишатимуться стабільними або зростатимуть у межах 1-2% у більшості міст. Водночас оренда може продовжити зростати через високий попит, особливо у містах, популярних серед трудових мігрантів та студентів.

Як повідомлялось, оренда житла в Німеччині для українців — процес, що вимагає ретельного вивчення деталей. Важливо уважно ознайомитися з умовами договору, фінансовими зобов'язаннями та вимогами орендодавців. Ігнорування цих аспектів може призвести до непорозумінь та проблем у майбутньому.

Зазначимо також, Німеччина стала одним із ключових напрямків для українських біженців, де інтеграція досягла значного рівня. Високі зарплати, соціальні гарантії та програми адаптації роблять Німеччину привабливою для тривалого перебування. На відміну від інших європейських країн, де повернення українців є більш поширеним, у Німеччині спостерігається тенденція до їхньої тривалої інтеграції в суспільство.