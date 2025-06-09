Какие квартиры хуже всего продаются в Украине в 2025 году — обзор рынка

Украинцы отказываются покупать некоторые квартиры — в чем причина
Рынок недвижимости в Украине в 2025 году переживает трансформацию. Несмотря на высокую инфляцию, военное положение и нестабильную экономику, спрос на жилье постепенно оживает, особенно в крупных городах. Однако не все квартиры находят своих покупателей. Часть предложений зависает на месяцы, а то и годы — даже при условии скидок.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие именно квартиры продаются хуже всего, почему они теряют популярность, и как владельцы могут повысить их ликвидность.
Квартиры в старых домах советской застройки
Одним из главных "аутсайдеров" рынка недвижимости в 2025 году являются квартиры в старых домах советской застройки, в частности панельных хрущевках и брежневках. Такие объекты, построенные в 60-80-х годах прошлого века, часто имеют устаревшие коммуникации, низкую энергоэффективность и неудобную планировку. Как отмечает эксперт по недвижимости Виктории Берещак в комментарии "Фактам ICTV", спрос на такие квартиры снизился на 20-25% по сравнению с довоенным периодом из-за высоких затрат на ремонт и коммунальные услуги.
"Хрущевки с маленькими кухнями на 5-7 кв.м и тесными ванными комнатами не соответствуют современным потребностям. Украинцы хотят более просторных и функциональных планировок", — говорит Берещак.
Кроме того, отсутствие лифтов в пятиэтажках и ненадежные бомбоубежища делают такое жилье менее привлекательным в городах с высокими рисками безопасности, таких как Киев, Харьков или Запорожье.
Малогабаритные квартиры с неудобной планировкой
Еще одна категория жилья, которое плохо продается, — это малогабаритные квартиры площадью 30-35 кв. м с непрактичной планировкой. Например, однокомнатные квартиры с кухнями 7-9 кв. м и ванными 3 кв. м теряют популярность из-за ограниченного пространства и невозможности эффективного зонирования.
"Такие квартиры часто покупали для сдачи в аренду, но в 2025 году спрос на аренду снизился из-за роста предложения, а покупатели ищут более комфортное жилье", — объясняет эксперт рынка недвижимости Елена Бондарук в комментарии "РБК-Украина".
Неудобные планировки, такие как длинные узкие коридоры или ломаные комнаты с неправильными углами, также отпугивают потенциальных покупателей. По данным портала ЛУН, в 2025 году спрос на такие объекты упал на 15% по сравнению с 2024 годом.
Квартиры на первых и последних этажах — табу для многих
Традиционное недоверие к крайним этажам не исчезло. Наоборот, оно усилилось в 2025 году из-за:
- опасений относительно обстрелов (для последних этажей);
- высокого уровня шума, плесени, сырости (для первых);
- трудностей с вентиляцией и теплопотерями.
Такие квартиры покупают только при условии существенных скидок или под арендный бизнес.
Крупногабаритные квартиры в старых застройках
Квартиры площадью более 90 кв. м в домах, построенных в начале 2000-х, также теряют популярность. Такие объекты часто имеют нерациональное использование пространства, например, большие коридоры или непрактичные планировки. К тому же, содержание таких квартир обходится дорого из-за высоких коммунальных тарифов и налога на "избыточные" квадратные метры.
Ведь в 2025 году владельцы квартир площадью от 60 кв. м платят налог на "роскошь" за каждый "избыточный" метр, а для квартир от 300 кв. м дополнительно начисляется 25 000 грн в год. Такие большие квартиры в старых домах стали обузой для владельцев, ведь расходы на отопление и ремонт часто превышают рыночную привлекательность, подчеркивают специалисты.
Новостройки с "репутацией": недострои, проблемные застройщики
Спрос на первичном рынке также сегментировался. В проигрыше — проекты:
- без документов на ввод в эксплуатацию;
- с задержками в строительстве более 2 лет;
- с застройщиками, которые уже "горели" на рынке.
Квартиры, продаваемые по переуступке прав, пользуются низким спросом из-за высоких рисков. Ведь она предусматривает передачу прав собственности на недостроенное жилье другому инвестору, но задержки в сдаче домов в эксплуатацию отпугивают покупателей.
"Если застройщик не имеет надежной репутации или срывает сроки сдачи, спрос на такие объекты падает до минимума", — отмечает Берещак.
Квартиры без автономных систем
В прифронтовых городах, таких как Запорожье, спрос на квартиры с централизованным электроснабжением снизился на 15%, тогда как жилье с автономными системами (например, генераторами или солнечными панелями) пользуется большим спросом.
"Покупатели ищут квартиры, которые обеспечивают стабильность в случае отключений электроэнергии или воды", — объясняет президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха в интервью "Главкому".
Новостройки с альтернативными источниками питания, такими как генераторы для лифтов или насосов, продаются быстрее, чем старые дома с централизованными системами. В 2025 году спрос на автономное жилье в прифронтовых регионах вырос на 10%.
Как повысить ликвидность проблемных квартир
Несмотря на низкий спрос, владельцы могут сделать свои квартиры более привлекательными для покупателей. Вот несколько советов от экспертов:
- Ремонт и модернизация. Проведение качественного ремонта, особенно в старых домах, может значительно повысить интерес. Например, замена коммуникаций, установка энергоэффективных окон или модернизация кухни-гостиной делают квартиру конкурентной.
- Гибкая ценовая политика. Снижение цены на 5-10% или предложение рассрочки может привлечь внимание покупателей. По данным ЛУН, в 2025 году владельцы, которые идут на уступки, продают квартиры на 20% быстрее.
- Акцент на безопасность. В регионах с высокими рисками безопасности стоит подчеркнуть наличие укрытия или близость к нему. Обустройство подвальных помещений под бомбоубежища может стать преимуществом.
- Улучшение инфраструктуры. Для новостроек важно предлагать дополнительные удобства, такие как детские площадки, паркинг или зеленые зоны, повышающие привлекательность жилого комплекса.
- Прозрачность сделок. Для квартир по переуступке критически важна репутация застройщика и четкая юридическая документация, которая снижает риски для покупателя.
Что еще стоит знать украинцам
Чтобы быстро и выгодно продать квартиру, надо сосредоточиться на ключевых аспектах, которые привлекают покупателей. Это готовое к заселению жилье, оптимальная планировка, доступная цена и функциональность пространства. Украинский рынок недвижимости постепенно восстанавливается, поэтому шансы на успешную продажу значительно возрастают.
Также мы рассказывали, что в Верховной Раде Украины приближается к рассмотрению масштабная жилищная реформа, которая может в корне изменить эту сферу в стране. Речь идет о правительственном законопроекте №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который призван стать ключевым рамочным документом. Поскольку профильный комитет уже рекомендовал его к принятию в первом чтении, ожидается, что депутаты рассмотрят его в ближайшее время.
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