Потеря жилья из-за обстрелов — Дія тестирует заявления для будущих компенсаций

Приложение "Дія" на телефоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Война изменила жизнь миллионов украинцев. Вместе с безопасностью люди потеряли и свои дома — места, где хранились воспоминания и ощущение защищенности. Сегодня государство запускает новый инструмент, который должен помочь пострадавшим восстановить справедливость и получить компенсацию.

Речь идет о подаче заявления о потере жилья через портал "Дія", который уже вышел на этап бета-тестирования.

Реклама

Читайте также:

Как работает тестирование услуги в "Дії"

По словам разработчиков, главная цель — сделать процесс простым, понятным и доступным.

"Мы стремимся, чтобы каждый украинец, который потерял дом, смог получить поддержку и защиту в международных институтах. Для этого делаем процесс подачи заявлений простым и цифровым — через портал "Дія", — говорится на официальном портале.

Заявление фиксирует ключевые потери: жилье, личные вещи, расходы на переезд или обустройство нового жилья. Эти данные станут основой для будущих репараций от страны-агрессора.

Кто может подать заявление о потере жилья

Услуга пока работает в тестовом режиме, но доступна широкому кругу граждан. Подать заявление могут те, кто:

является владельцем разрушенного жилья;

проживал в нем на законных основаниях;

может подтвердить факт проживания соответствующими документами.

Заявление могут подать украинцы, которые потеряли жилье после 24 февраля 2022 года и она подается в пределах международно признанных границ Украины.

Какие документы нужны для подтверждения

Чтобы присоединиться к тестированию, гражданин должен подготовить пакет документов. Среди основных требований:

документы о праве собственности на жилье;

справки или другие подтверждения факта проживания;

по возможности фото и другие материалы, удостоверяющие потерю.

Регистрация на бета-тестирование открыта до 19 сентября. Присоединиться можно через онлайн-форму на портале.

Зачем нужны заявления о потере жилья

Поданные через Дію заявления не являются формальностью. Они станут частью международного Реестра убытков, который фиксирует преступления против украинцев.

"Ваш опыт и обратная связь помогут нам сделать услугу быстрее, понятнее и доступнее для всех", — подчеркивают в сервисе.

Этот шаг важен не только для юридической фиксации потерь. Он открывает путь к будущей компенсации, которую Украина будет требовать на международном уровне. В перспективе именно такие заявления будут определять объем репараций и помогут восстановить права пострадавших граждан.

Ранее сообщалось, что программа "єВідновлення" расширяет возможности для украинцев, чье жилье пострадало от российской агрессии. Теперь услуга доступна не только в зоне активных боевых действий, но и на территориях возможных боевых действий.

Также мы рассказывали, что благодаря программе "єВідновлення" украинцы могут получить государственную помощь не только на ремонт поврежденного жилья, но и на строительство нового дома. В 2025 году был запущен второй этап выплат для тех, кто уже начал строительство и использовал средства первого транша по назначению.