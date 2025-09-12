Відео
У Дії почали тестувати подання заяв про втрату житла — деталі

У Дії почали тестувати подання заяв про втрату житла — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 15:10
Втрата житла через обстріли — Дія тестує заяви для майбутніх компенсацій
Застосунок Дія на телефоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Війна змінила життя мільйонів українців. Разом із безпекою люди втратили і свої домівки — місця, де зберігалися спогади та відчуття захищеності. Сьогодні держава запускає новий інструмент, що має допомогти постраждалим відновити справедливість і отримати компенсацію. 

Йдеться про подання заяви про втрату житла через портал "Дія", який вже вийшов на етап бета-тестування.

Читайте також:

Як працює тестування послуги в Дії

За словами розробників, головна мета — зробити процес простим, зрозумілим і доступним. 

"Ми прагнемо, щоб кожен українець, який втратив дім, зміг отримати підтримку та захист у міжнародних інституціях. Для цього робимо процес подання заяв простим і цифровим — через портал Дія", — зазначено на офіційному порталі.

Заява фіксує ключові втрати: житло, особисті речі, витрати на переїзд або облаштування нового помешкання. Ці дані стануть підґрунтям для майбутніх репарацій від країни-агресора.

Хто може подати заяву про втрату житла

Послуга наразі працює у тестовому режимі, але доступна широкому колу громадян. Подати заяву можуть ті, хто:

  • є власником зруйнованого житла;
  • проживав у ньому на законних підставах;
  • може підтвердити факт проживання відповідними документами.

Заяву можуть подати українці, які втратили житло після 24 лютого 2022 року і вона подається у межах міжнародно визнаних кордонів України.

Які документи потрібні для підтвердження

Щоб долучитися до тестування, громадянин має підготувати пакет документів. Серед основних вимог:

  • документи про право власності на житло;
  • довідки чи інші підтвердження факту проживання;
  • за можливості фото та інші матеріали, що засвідчують втрату.

Реєстрація на бета-тестування відкрита до 19 вересня. Долучитися можна через онлайн-форму на порталі.

Навіщо потрібні заяви про втрату житла

Подані через Дію заяви не є формальністю. Вони стануть частиною міжнародного Реєстру збитків, який фіксує злочини проти українців. 

"Ваш досвід і зворотний зв’язок допоможуть нам зробити послугу швидшою, зрозумілішою та доступною для всіх", — підкреслюють у сервісі.

Цей крок важливий не лише для юридичної фіксації втрат. Він відкриває шлях до майбутньої компенсації, яку Україна вимагатиме на міжнародному рівні. У перспективі саме такі заяви визначатимуть обсяг репарацій і допоможуть відновити права постраждалих громадян.

Раніше повідомлялось, що програма "єВідновлення" розширює можливості для українців, чиє житло постраждало від російської агресії. Тепер послуга доступна не лише в зоні активних бойових дій, а й на територіях можливих бойових дій. 

Також ми розповідали, що завдяки програмі "єВідновлення" українці можуть отримати державну допомогу не лише на ремонт пошкодженого житла, а й на будівництво нового будинку. У 2025 році було запущено другий етап виплат для тих, хто вже розпочав будівництво і використав кошти першого траншу за призначенням. 

