Втрата житла через обстріли — Дія тестує заяви для майбутніх компенсацій

Війна змінила життя мільйонів українців. Разом із безпекою люди втратили і свої домівки — місця, де зберігалися спогади та відчуття захищеності. Сьогодні держава запускає новий інструмент, що має допомогти постраждалим відновити справедливість і отримати компенсацію.

Йдеться про подання заяви про втрату житла через портал "Дія", який вже вийшов на етап бета-тестування.

Як працює тестування послуги в Дії

За словами розробників, головна мета — зробити процес простим, зрозумілим і доступним.

"Ми прагнемо, щоб кожен українець, який втратив дім, зміг отримати підтримку та захист у міжнародних інституціях. Для цього робимо процес подання заяв простим і цифровим — через портал Дія", — зазначено на офіційному порталі.

Заява фіксує ключові втрати: житло, особисті речі, витрати на переїзд або облаштування нового помешкання. Ці дані стануть підґрунтям для майбутніх репарацій від країни-агресора.

Хто може подати заяву про втрату житла

Послуга наразі працює у тестовому режимі, але доступна широкому колу громадян. Подати заяву можуть ті, хто:

є власником зруйнованого житла;

проживав у ньому на законних підставах;

може підтвердити факт проживання відповідними документами.

Заяву можуть подати українці, які втратили житло після 24 лютого 2022 року і вона подається у межах міжнародно визнаних кордонів України.

Які документи потрібні для підтвердження

Щоб долучитися до тестування, громадянин має підготувати пакет документів. Серед основних вимог:

документи про право власності на житло;

довідки чи інші підтвердження факту проживання;

за можливості фото та інші матеріали, що засвідчують втрату.

Реєстрація на бета-тестування відкрита до 19 вересня. Долучитися можна через онлайн-форму на порталі.

Навіщо потрібні заяви про втрату житла

Подані через Дію заяви не є формальністю. Вони стануть частиною міжнародного Реєстру збитків, який фіксує злочини проти українців.

"Ваш досвід і зворотний зв’язок допоможуть нам зробити послугу швидшою, зрозумілішою та доступною для всіх", — підкреслюють у сервісі.

Цей крок важливий не лише для юридичної фіксації втрат. Він відкриває шлях до майбутньої компенсації, яку Україна вимагатиме на міжнародному рівні. У перспективі саме такі заяви визначатимуть обсяг репарацій і допоможуть відновити права постраждалих громадян.

