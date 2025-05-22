Цены на однокомнатные квартиры в Киеве, Варшаве, Праге, Берлине и Софии в мае 2025 года

Женщина с ключами обнимает мужчину. Фото: Freepik

Цены на 1-комнатные квартиры остаются одним из самых популярных индикаторов доступности жилья в европейских столицах. В мае 2025 года рынок недвижимости в Киеве, Варшаве, Праге, Берлине и Софии демонстрирует неравномерную динамику: в одних городах фиксируется стабилизация цен, в других — замедление роста или даже незначительное удешевление.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько сегодня стоит новая "однушка" в каждом из пяти городов.

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Средние цены на 1-комнатную квартиру. Графика: Новини.LIVE

Киев: доступность с перспективами

Несмотря на войну, первичный рынок в Киеве демонстрирует осторожное, но уверенное восстановление. Цены на однокомнатные квартиры зависят от района, застройщика и степени готовности дома.

Средняя цена за квадратный метр, по данным портала ЛУН, составляет 1 470 долл., что дает среднюю стоимость однокомнатной квартиры (40 кв. м) — 58 800 долл.

Самые дорогие предложения в Печерском районе достигают 2 500-3 000 долл. за кв. м (100 000-120 000 долл. за квартиру). Самые дешевые варианты в Деснянском районе — от 900 за кв. м (36 000 долл. за квартиру).

Спрос поддерживается программами, как "єОселя", а рост цен на 5-10% ожидается до конца 2025 года из-за инфляции и ограниченного предложения.

Киев. Фото: Freepik

Варшава: спрос держится, цены выросли

Варшава — одна из лидеров по ценам на жилье среди столиц Центральной Европы. Активный спрос со стороны иностранцев, в том числе украинцев, поддерживает высокую стоимость квадратного метра.

Средняя цена за квадратный метр, по данным сервиса Properstar, — 3 270 долл., поэтому средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 130 800 долл.

Самые дорогие новостройки в районе Śródmieście стоят 4 905 долл. за кв. м (196 200 долл. за квартиру). Бюджетные предложения в Białołęka — 2 180 за кв. м (87 200 долл. за квартиру).

Несмотря на некоторое охлаждение рынка, застройщики удерживают цены из-за ограниченного предложения и инфляционных ожиданий.

Варшава. Фото: Unsplash

Прага: дефицит земли и бюрократия толкают цены вверх

В Чехии одни из самых жестких правил застройки в ЕС, что, в сочетании с ограниченным объемом доступной земли, приводит к рекордным ценам. Правительство обещает реформы в сфере строительства, однако существенного эффекта в 2025 году еще не заметно.

Средняя цена за квадратный метр, по данным портала Expats, — 4 632,5 долл., что дает среднюю стоимость квартиры — 185 300 долл.

В центре (Praha 1) цены достигают 6 540 долл. за кв. м (261 600 долл. за квартиру). Более доступные варианты в Praha 9 — от 3 488 за кв. м (139 520 долл. за квартиру).

Спрос поддерживается туристической привлекательностью и экономической стабильностью.

Прага Фото: Freepik

Берлин: рынок замедлился, но цены остаются высокими

В Берлине цены на первичное жилье достигли пика еще в 2023-2024 годах, после чего рынок вошел в фазу стабилизации. В мае 2025 года средняя стоимость квадратного метра несколько снизилась, но "однушки" все равно остаются дорогими.

Средняя цена за квадратный метр, по данным сервиса Properstar, — 6 540 долл., средняя стоимость однокомнатной квартиры — 261 600 долл.

В районе Mitte цены достигают 8 720-10 900 долл. за кв. м (348 800-436 000 долл. за квартиру). Самые дешевые предложения в Marzahn — от 4 360 долл. за кв. м (174 400 долл. за квартиру).

Рынок привлекает инвесторов, но высокие цены затрудняют доступ для местных.

Берлин. Фото: Unsplash

София: самое бюджетное жилье среди европейских столиц

Болгарская столица остается самой доступной по стоимости новых квартир. Однако даже здесь в 2025 наблюдается постепенное подорожание — прежде всего в центральных районах.

Средняя цена за квадратный метр, по данным сервиса Bulgarian Properties, — 1 744 долл., что дает среднюю стоимость квартиры на уровне 69 760 долл.

В центре города цены достигают 2 398 долл. за кв. м (95 920 долл. за квартиру). Самые дешевые предложения в Lyulin — от 1 090 за кв. м (43 600 долл. за квартиру).

Для инвесторов София остается привлекательной из-за доступности и стабильного спроса, но менее ликвидной по сравнению с Варшавой или Прагой.

София. Фото: Unsplash

Как сообщалось, Польша превратилась в ключевой центр для инвестиций в недвижимость, причем украинцы возглавили список иностранных покупателей в прошлом году. Зафиксировано рекордные 17 330 сделок на площадь более 1 миллиона квадратных метров, что свидетельствует о чрезвычайно высоком спросе. Такой стремительный прирост интереса украинцев к польской недвижимости, хоть и ожидаемый, поражает даже специалистов своими масштабами.

Отметим также, украинцы все чаще рассматривают приобретение жилья за рубежом, и Чехия привлекает их стабильной экономикой и высоким качеством жизни. Однако, даже имея работу в Чехии, покупка собственной квартиры для украинца является довольно амбициозной целью. Это требует долгосрочных сбережений и тщательного финансового планирования.