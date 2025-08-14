Цены на квартиры в новостройках Львова — где искать лучшие варианты в августе 2025 года

Дома во Львове. Фото: Freepik

Львов остается одним из самых привлекательных городов Украины для покупки жилья. Его исторический шарм, развитая инфраструктура и близость к европейским границам делают рынок недвижимости динамичным и востребованным. В августе 2025 года первичный рынок недвижимости Львова демонстрирует рост цен, но при этом предлагает разнообразные варианты для покупателей с разным бюджетом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят квартиры в новостройках, где самое дорогое и самое дешевое жилье, какие факторы влияют на цены и что прогнозируют эксперты.

Стоимость квартир в новостройках Львова

По данным портала ЛУН, в августе 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке Львова составляет около 56 900 грн (1 370 долл. по курсу 41,5 грн/долл.).

Цены выросли на 15-20% по сравнению с 2023 годом из-за инфляции, роста стоимости строительных материалов и высокого спроса. Однако рынок предлагает широкий выбор: от эконом-класса до элитных апартаментов.

Цены на квартиры зависят от класса жилья:

Эконом-класс: 39 900 грн/кв. м (950 долл.) — доступное жилье для широкого круга покупателей. Комфорт-класс: 49 100 грн/кв. м (1 170 долл.) — оптимальное соотношение цены и качества. Бизнес-класс: 56 400 грн/кв. м (1 400 долл.) — высший уровень комфорта и локации. Премиум-класс: 58 800 грн/кв. м (2 270 долл.) — элитное жилье с эксклюзивными характеристиками.

Цены в новостройках Львова. Графика: ЛУН

Самые дорогие районы для покупки квартиры

Самые высокие цены на первичном рынке фиксируются в Лычаковском и Франковском районах. В Лычаковском районе квадратный метр стоит в среднем 67 200 грн (1 660 долл.), а во Франковском — 65 100 грн (1 570 долл.).

Эти районы привлекают покупателей развитой инфраструктурой, близостью к центру и престижными новостройками.

Например, ЖК бизнес-класса, такие как Avalon Yard или URBAN Residence, предлагают квартиры с ценами от 69 000 грн/кв. м.

ЖК URBAN Residence. Фото: ЛУН

Самые дешевые районы для покупки квартиры

Если вы ищете бюджетные варианты, обратите внимание на Сыховский и Залізничний районы. В Сыховском районе средняя цена составляет 50 300 грн/кв. м (1 200 долл.), а в Залізничном — 53 800 грн/кв. м (1 290 долл).

Сыховский район привлекает развитой инфраструктурой спального района, а Залізничний — удобным транспортным сообщением.

Эти районы предлагают доступное жилье в новостройках эконом- и комфорт-класса, например ЖК Auroom Solar (от 35 819 грн/кв. м).

ЖК Auroom Solar в Сыховском районе. Фото: dim.ria

Факторы роста цен на квартиры

Цены на первичном рынке Львова растут из-за нескольких ключевых факторов:

Внутренняя миграция. Из-за войны многие украинцы переезжают в западные регионы, что увеличивает спрос на жилье.

Инфляция и строительные расходы. Стоимость материалов и рабочей силы растет, что влияет на цены новостроек.

Ограниченное предложение. В центральных районах новых проектов немного, что повышает цены.

Инвестиционная привлекательность. Львов остается популярным для инвесторов, которые покупают квартиры для аренды или перепродажи.

Цены в новостройках Львова. Графика: ЛУН

Государственная программа "єОселя" также оживила рынок. В 2024 году во Львовской области оформлено 559 займов, что на 75% больше, чем в 2023 году. Это позволяет большему количеству украинцев покупать жилье в рассрочку.

"Как ни парадоксально, но развитие ипотеки может еще больше повысить спрос на первичное жилье. И, вероятно, цены продолжат расти. Хотя больше всего на рынок влияют именно успехи ВСУ", — говорит бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский.

Прогнозы цен на первичном рынке

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году цены на квартиры во Львове вырастут еще на 15-20%, особенно в премиум-сегменте. В то же время в сегменте эконом- и комфорт-класса возможна стабилизация цен благодаря конкуренции между застройщиками и увеличению предложения.

Например, в 2024 году во Львовской области введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, что на 38% больше, чем в 2023 году.

Однако есть и риски. Экономическая нестабильность, колебания курса валют и военная ситуация могут замедлить рост цен или вызвать временную коррекцию рынка.

"Те, кто ожидали обвала цен на первичном рынке, — так и не дождались. Валютные колебания, удешевление доллара относительно евро, сложности с логистикой, нехватка рабочей силы из-за войны — все это провоцирует подорожание новостроек", — объясняет Судилковский.

