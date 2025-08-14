Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Ціни підскочили — скільки коштують квартири у новобудовах Львова

Ціни підскочили — скільки коштують квартири у новобудовах Львова

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 20:08
Ціни на квартири у новобудовах Львова — де шукати кращі варіанти у серпні 2025 року
Будинки у Львові. Фото: Freepik

Львів залишається одним із найпривабливіших міст України для купівлі житла. Його історичний шарм, розвинена інфраструктура та близькість до європейських кордонів роблять ринок нерухомості динамічним і затребуваним. У серпні 2025 року первинний ринок нерухомості Львова демонструє зростання цін, але водночас пропонує різноманітні варіанти для покупців із різним бюджетом. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштують квартири у новобудовах, де найдорожче та найдешевше житло, які фактори впливають на ціни та що прогнозують експерти.

Реклама
Читайте також:

Вартість квартир у новобудовах Львова

За даними порталу ЛУН, у серпні 2025 року середня ціна квадратного метра на первинному ринку Львова становить близько 56 900 грн (1 370 дол. за курсом 41,5 грн/дол.).

Ціни зросли на 15-20% порівняно з 2023 роком через інфляцію, зростання вартості будівельних матеріалів і високий попит. Однак ринок пропонує широкий вибір: від економкласу до елітних апартаментів.

Ціни на квартири залежать від класу житла:

  1. Економклас: 39 900 грн/кв. м (950 дол.) — доступне житло для широкого кола покупців.
  2. Комфорт-клас: 49 100 грн/кв. м (1 170 дол.) — оптимальне співвідношення ціни та якості.
  3. Бізнес-клас: 56 400 грн/кв. м (1 400 дол.) — вищий рівень комфорту та локації.
  4. Преміум-клас: 58 800 грн/кв. м (2 270 дол.) — елітне житло з ексклюзивними характеристиками.

 

Ціни підскочили — скільки коштують квартири у новобудовах Львова - фото 1
Ціни в новобудовах Львова. Графіка: ЛУН

Найдорожчі райони для купівлі квартири

Найвищі ціни на первинному ринку фіксуються у Личаківському та Франківському районах. У Личаківському районі квадратний метр коштує в середньому 67 200 грн (1 660 дол.), а у Франківському — 65 100 грн (1 570 дол.). 

Ці райони приваблюють покупців розвиненою інфраструктурою, близькістю до центру та престижними новобудовами. 

Наприклад, ЖК бізнес-класу, такі як Avalon Yard чи URBAN Residence, пропонують квартири з цінами від 69 000 грн/кв. м.

 

Ціни підскочили — скільки коштують квартири у новобудовах Львова - фото 2
ЖК URBAN Residence. Фото: ЛУН

Найдешевші райони для купівлі квартири

Якщо ви шукаєте бюджетні варіанти, зверніть увагу на Сихівський і Залізничний райони. У Сихівському районі середня ціна становить 50 300 грн/кв. м (1 200 дол.), а в Залізничному — 53 800 грн/кв. м (1 290 дол).

Сихівський район приваблює розвиненою інфраструктурою спального району, а Залізничний — зручним транспортним сполученням.

Ці райони пропонують доступне житло в новобудовах економ- і комфорт-класу, як-от ЖК Auroom Solar (від 35 819 грн/кв. м). 

 

Ціни підскочили — скільки коштують квартири у новобудовах Львова - фото 3
ЖК Auroom Solar у Сихівському районі. Фото: dim.ria

Фактори зростання цін на квартири

Ціни на первинному ринку Львова зростають через кілька ключових чинників:

  • Внутрішня міграція. Через війну багато українців переїжджають до західних регіонів, що збільшує попит на житло.
  • Інфляція та будівельні витрати. Вартість матеріалів і робочої сили зростає, що впливає на ціни новобудов.
  • Обмежена пропозиція. У центральних районах нових проєктів небагато, що підвищує ціни.
  • Інвестиційна привабливість. Львів залишається популярним для інвесторів, які купують квартири для оренди чи перепродажу.

 

Ціни підскочили — скільки коштують квартири у новобудовах Львова - фото 4
Ціни в новобудовах Львова. Графіка: ЛУН

 

Державна програма "єОселя" також пожвавила ринок. У 2024 році в Львівській області оформлено 559 позик, що на 75% більше, ніж у 2023 році. Це дозволяє більшій кількості українців купувати житло в розстрочку.

"Як не парадоксально, але розвиток іпотеки може ще більше підвищити попит на первинне житло. І, ймовірно, ціни продовжать рости. Хоча найбільше на ринок впливають саме успіхи ЗСУ", — каже бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський.

Прогнози цін на первинному ринку

Експерти прогнозують, що у 2025 році ціни на квартири у Львові зростуть ще на 15-20%, особливо в преміум-сегменті. Водночас у сегменті економ- і комфорт-класу можлива стабілізація цін завдяки конкуренції між забудовниками та збільшенню пропозиції. 

Наприклад, у 2024 році в Львівській області введено в експлуатацію понад 1 млн кв. м житла, що на 38% більше, ніж у 2023 році.

Проте є й ризики. Економічна нестабільність, коливання курсу валют і воєнна ситуація можуть уповільнити зростання цін або спричинити тимчасову корекцію ринку.

"Ті, хто очікували обвалу цін на первинному ринку, — так і не дочекалися. Валютні коливання, здешевлення долара відносно євро, складнощі з логістикою, нестача робочої сили через війну — все це провокує подорожчання новобудов", — пояснює Суділковський.

Як повідомлялось, враховуючи поточні реалії, у 2025 році ринок нового житла в Україні має дві протилежні тенденції. На заході та в центральних областях спостерігається значне відновлення будівництва, тоді як прифронтові регіони не можуть подолати стагнацію.

Також ми розповідали про Трускавець — відомий бальнеологічний курорт Львівщини. Навіть у серпні ринок нерухомості тут демонструє високу активність: від інвестиційно привабливих однокімнатних квартир до просторих апартаментів у сучасних комплексах. 

Львів нерухомість забудова забудовники купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації