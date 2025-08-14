Ціни на квартири у новобудовах Львова — де шукати кращі варіанти у серпні 2025 року

Будинки у Львові. Фото: Freepik

Львів залишається одним із найпривабливіших міст України для купівлі житла. Його історичний шарм, розвинена інфраструктура та близькість до європейських кордонів роблять ринок нерухомості динамічним і затребуваним. У серпні 2025 року первинний ринок нерухомості Львова демонструє зростання цін, але водночас пропонує різноманітні варіанти для покупців із різним бюджетом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштують квартири у новобудовах, де найдорожче та найдешевше житло, які фактори впливають на ціни та що прогнозують експерти.

Вартість квартир у новобудовах Львова

За даними порталу ЛУН, у серпні 2025 року середня ціна квадратного метра на первинному ринку Львова становить близько 56 900 грн (1 370 дол. за курсом 41,5 грн/дол.).

Ціни зросли на 15-20% порівняно з 2023 роком через інфляцію, зростання вартості будівельних матеріалів і високий попит. Однак ринок пропонує широкий вибір: від економкласу до елітних апартаментів.

Ціни на квартири залежать від класу житла:

Економклас: 39 900 грн/кв. м (950 дол.) — доступне житло для широкого кола покупців. Комфорт-клас: 49 100 грн/кв. м (1 170 дол.) — оптимальне співвідношення ціни та якості. Бізнес-клас: 56 400 грн/кв. м (1 400 дол.) — вищий рівень комфорту та локації. Преміум-клас: 58 800 грн/кв. м (2 270 дол.) — елітне житло з ексклюзивними характеристиками.

Ціни в новобудовах Львова. Графіка: ЛУН

Найдорожчі райони для купівлі квартири

Найвищі ціни на первинному ринку фіксуються у Личаківському та Франківському районах. У Личаківському районі квадратний метр коштує в середньому 67 200 грн (1 660 дол.), а у Франківському — 65 100 грн (1 570 дол.).

Ці райони приваблюють покупців розвиненою інфраструктурою, близькістю до центру та престижними новобудовами.

Наприклад, ЖК бізнес-класу, такі як Avalon Yard чи URBAN Residence, пропонують квартири з цінами від 69 000 грн/кв. м.

ЖК URBAN Residence. Фото: ЛУН

Найдешевші райони для купівлі квартири

Якщо ви шукаєте бюджетні варіанти, зверніть увагу на Сихівський і Залізничний райони. У Сихівському районі середня ціна становить 50 300 грн/кв. м (1 200 дол.), а в Залізничному — 53 800 грн/кв. м (1 290 дол).

Сихівський район приваблює розвиненою інфраструктурою спального району, а Залізничний — зручним транспортним сполученням.

Ці райони пропонують доступне житло в новобудовах економ- і комфорт-класу, як-от ЖК Auroom Solar (від 35 819 грн/кв. м).

ЖК Auroom Solar у Сихівському районі. Фото: dim.ria

Фактори зростання цін на квартири

Ціни на первинному ринку Львова зростають через кілька ключових чинників:

Внутрішня міграція. Через війну багато українців переїжджають до західних регіонів, що збільшує попит на житло.

Інфляція та будівельні витрати. Вартість матеріалів і робочої сили зростає, що впливає на ціни новобудов.

Обмежена пропозиція. У центральних районах нових проєктів небагато, що підвищує ціни.

Інвестиційна привабливість. Львів залишається популярним для інвесторів, які купують квартири для оренди чи перепродажу.

Ціни в новобудовах Львова. Графіка: ЛУН

Державна програма "єОселя" також пожвавила ринок. У 2024 році в Львівській області оформлено 559 позик, що на 75% більше, ніж у 2023 році. Це дозволяє більшій кількості українців купувати житло в розстрочку.

"Як не парадоксально, але розвиток іпотеки може ще більше підвищити попит на первинне житло. І, ймовірно, ціни продовжать рости. Хоча найбільше на ринок впливають саме успіхи ЗСУ", — каже бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський.

Прогнози цін на первинному ринку

Експерти прогнозують, що у 2025 році ціни на квартири у Львові зростуть ще на 15-20%, особливо в преміум-сегменті. Водночас у сегменті економ- і комфорт-класу можлива стабілізація цін завдяки конкуренції між забудовниками та збільшенню пропозиції.

Наприклад, у 2024 році в Львівській області введено в експлуатацію понад 1 млн кв. м житла, що на 38% більше, ніж у 2023 році.

Проте є й ризики. Економічна нестабільність, коливання курсу валют і воєнна ситуація можуть уповільнити зростання цін або спричинити тимчасову корекцію ринку.

"Ті, хто очікували обвалу цін на первинному ринку, — так і не дочекалися. Валютні коливання, здешевлення долара відносно євро, складнощі з логістикою, нестача робочої сили через війну — все це провокує подорожчання новобудов", — пояснює Суділковський.

Як повідомлялось, враховуючи поточні реалії, у 2025 році ринок нового житла в Україні має дві протилежні тенденції. На заході та в центральних областях спостерігається значне відновлення будівництва, тоді як прифронтові регіони не можуть подолати стагнацію.

