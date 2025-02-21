Рекордный рост цен на жилье в одном из городов Украины: причины и прогнозы

Жилой дом в Ровно. Фото: dim.ria

По состоянию на февраль 2025 года, Ровно стал одним из самых дорогих городов Украины по ценам на жилье. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке здесь достигла 44 тыс. долл. Это значительно выше средних показателей по стране, а темпы подорожания поражают даже на фоне общего роста цен.

Согласно данным портала ЛУН, за последние шесть месяцев стоимость квартир в городе выросла на 14% на вторичном рынке и на 13% на первичном.

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Для сравнения, в Житомире подорожание составило 10%, в Ужгороде — 9%, а в Ивано-Франковске — всего 3%. Зато в прифронтовых регионах, например Запорожье, цены снизились на 8%.

Цены на 1-комнатную квартиру. Графика: ЛУН

Почему цены на жилье в Ровно бьют рекорды

Основные причины такого стремительного подорожания — это несколько ключевых факторов, которые взаимно усиливают друг друга.

1. Подорожание строительных материалов

По словам застройщиков, цены на основные стройматериалы растут каждые три месяца на 30%. Это напрямую влияет на себестоимость строительства, что делает новостройки дороже, а вместе с ними растет и стоимость вторичного жилья.

2. Увеличенный спрос из-за ситуации с безопасностью

Ровно остается одним из самых безопасных городов Украины, что делает его привлекательным для переселенцев. Большой спрос на жилье среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) существенно повышает цены.

3. Инфляция и налоговые изменения

В Украине растет уровень инфляции, что также влияет на стоимость недвижимости. Дополнительно, в 2024 году было принято повышение военного сбора при продаже недвижимости, что влияет на конечную цену сделок.

Сколько стоят квартиры в Ровно

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке сейчас такая:

однокомнатная квартира — 44 000 долл. (1 080 долл./квм);

двухкомнатная квартира — 59 000 долл;

трехкомнатная квартира — 62 000 долл.

На первичном рынке средняя цена за квадратный метр — 920 долл. Для сравнения, до полномасштабного вторжения этот показатель составлял 640 долл.

Какие прогнозы на 2025 год

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в Украине. Основные факторы, которые будут влиять на подорожание:

ожидаемое повышение стоимости жилья еще на 10-15% из-за инфляции;

рост себестоимости строительства из-за дефицита материалов и рабочей силы;

стабильный спрос в западных регионах, в частности в Ровно.

Таким образом, Ровно продолжает оставаться лидером по темпам роста цен на жилье в Украине. Если ситуация не изменится, квартиры в городе станут еще дороже, а рынок недвижимости будет оставаться горячей темой для покупателей и инвесторов.

Ранее мы сообщали, что Одесса занимает второе место по количеству объявлений о продаже недвижимости в Украине. На специализированных онлайн-платформах города размещено более тысячи объявлений о продаже квартир. Рынок недвижимости Одессы предлагает широкий выбор жилья на любой вкус и кошелек.

Также отметим, что стоимость жилья определяется многими факторами, такими как местонахождение, состояние дома, этаж, площадь, юридические аспекты и репутация застройщика. Эти параметры влияют на цену как на вторичном рынке, так и в новостройках.