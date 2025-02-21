Рекордне зростання цін на житло в одному з міст України: причини та прогнози

Житловий дім у Рівному. Фото: dim.ria

Станом на лютий 2025 року, Рівне стало одним із найдорожчих міст України за цінами на житло. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку тут сягнула 44 тис. дол. Це значно вище за середні показники по країні, а темпи подорожчання вражають навіть на фоні загального зростання цін.

Згідно з даними порталу ЛУН, за останні шість місяців вартість квартир у місті зросла на 14% на вторинному ринку та на 13% на первинному.

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Для порівняння, в Житомирі подорожчання становило 10%, в Ужгороді — 9%, а в Івано-Франківську — лише 3%. Натомість у прифронтових регіонах, як-от Запоріжжя, ціни знизилися на 8%.

Ціни на 1-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Чому ціни на житло в Рівному б’ють рекорди

Основні причини такого стрімкого подорожчання — це кілька ключових факторів, які взаємно підсилюють один одного.

1. Здорожчання будівельних матеріалів

За словами забудовників, ціни на основні будматеріали зростають кожні три місяці на 30%. Це напряму впливає на собівартість будівництва, що робить новобудови дорожчими, а разом із ними зростає і вартість вторинного житла.

2. Збільшений попит через безпекову ситуацію

Рівне залишається одним із найбезпечніших міст України, що робить його привабливим для переселенців. Великий попит на житло серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) суттєво підвищує ціни.

3. Інфляція та податкові зміни

В Україні зростає рівень інфляції, що також впливає на вартість нерухомості. Додатково, у 2024 році було ухвалено підвищення військового збору при продажу нерухомості, що впливає на кінцеву ціну угод.

Скільки коштують квартири в Рівному

Середня вартість житла на вторинному ринку зараз така:

однокімнатна квартира — 44 000 дол. (1 080 дол./ квм);

двокімнатна квартира — 59 000 дол.;

трикімнатна квартира — 62 000 дол.

На первинному ринку середня ціна за квадратний метр — 920 дол. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення цей показник складав 640 дол.

Які прогнози на 2025 рік

Експерти прогнозують подальше зростання цін на нерухомість в Україні. Основні фактори, які впливатимуть на подорожчання:

очікуване підвищення вартості житла ще на 10-15% через інфляцію;

зростання собівартості будівництва через дефіцит матеріалів і робочої сили;

стабільний попит у західних регіонах, зокрема в Рівному.

Таким чином, Рівне продовжує залишатися лідером за темпами зростання цін на житло в Україні. Якщо ситуація не зміниться, квартири в місті стануть ще дорожчими, а ринок нерухомості залишатиметься гарячою темою для покупців і інвесторів.

Раніше ми повідомляли, що Одеса займає друге місце за кількістю оголошень про продаж нерухомості в Україні. На спеціалізованих онлайн-платформах міста розміщено понад тисячу оголошень про продаж квартир. Ринок нерухомості Одеси пропонує широкий вибір житла на будь-який смак та гаманець.

Також зазначимо, що вартість житла визначається багатьма факторами, такими як місцезнаходження, стан будинку, поверх, площа, юридичні аспекти та репутація забудовника. Ці параметри впливають на ціну як на вторинному ринку, так і в новобудовах.