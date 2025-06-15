Цены на деревянные беседки в Украине в июне 2025 года — виды и где купить

Цены на беседки в Украине выросли — что изменилось на рынке
Деревянные беседки остаются востребованным элементом частного двора — как в городах, так и в селах. Их заказывают для дач, загородных домов, коммерческих объектов и даже ресторанов. Впрочем, из-за подорожания материалов и роста спроса цены на беседки в Украине изменились, и довольно ощутимо.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о ценах на беседки, распределении по типам и интересных нюансах, которые влияют на стоимость.
Деревянная беседка — это не только место для отдыха, но и настоящее украшение сада или дачного участка. В июне 2025 года спрос на такие сооружения в Украине остается стабильно высоким благодаря их экологичности, эстетическому виду и функциональности. От компактных открытых беседок до роскошных павильонов с панорамным остеклением — выбор впечатляет.
Почему деревянные беседки так популярны
Деревянные беседки привлекают своей универсальностью и природной красотой. Они гармонично вписываются в ландшафт, не требуют сложного фундамента и значительно дешевле кирпичных или металлических конструкций. Благодаря современным технологиям обработки древесины, такие сооружения устойчивы к влаге, вредителям и ультрафиолету, что обеспечивает их долговечность.
Беседки могут быть открытыми, закрытыми, с мангалом или панорамными окнами, что делает их идеальными для семейного отдыха, вечеринок или даже коммерческого использования, например, в кафе или базах отдыха.
Что влияет на цену беседки
Цена деревянной беседки зависит не только от площади или породы дерева. На формирование конечной стоимости влияют:
- тип конструкции (открытая, закрытая, с окнами, с мангалом);
- качество древесины (сосна, лиственница, дуб, термоясен);
- отделка (крыша, остекление, пол, мебель);
- монтаж (с фундаментом или без);
- регион (цены в Киеве и на Львовщине могут отличаться в разы).
Минимальные цены: сколько стоит простая беседка
В июне 2025 года цены на самые простые деревянные беседки стартуют от 9 500 грн до 22 000 грн. Это, как правило:
- конструкции площадью до 6 кв. м;
- с минималистичным каркасом из сосны;
- без пола и крыши из простого профнастила;
- без дополнительной защиты древесины.
Такие беседки преимущественно продают в Харькове, Полтаве, Хмельницком — в регионах с активным частным строительством и сравнительно невысокими ценами на дерево.
Средний сегмент: самый популярный выбор украинцев
Наибольшим спросом в июне 2025 года пользуются беседки стоимостью от 35 000 грн до 60 000 грн. Они имеют:
- площадь 8-12 кв. м;
- рассчитаны на 6-12 человек;
- кровлю из металлочерепицы или битумной черепицы;
- деревянные перила, декоративные элементы;
- встроенную скамейку или столы;
- защиту антисептиком, лакирование.
Такие модели предлагают мастера с Черниговщины, Волыни, Киевщины и Прикарпатья. Стоимость зависит также от сложности сборки и доставки.
Премиум и дизайн: сколько стоит красота с комфортом
Цены на дизайнерские или большие беседки стартуют от 85 000 грн и могут достигать 250 000-300 000 грн и выше. В отдельных случаях — более 500 000 грн (например, для закрытых беседок с панорамными окнами, барбекю-зонами и утеплением).
Параметры такой беседки:
- площадь от 15 кв. м;
- древесина — дуб, лиственница, термоясен;
- многослойная пропитка, фрезеровка деталей;
- металлические элементы, крыша из сложных материалов;
- дополнительное освещение, электричество, дымоходы.
Самые дорогие конструкции возводят под ключ во Львове, Киеве, Ивано-Франковске и на Закарпатье. В некоторых случаях монтаж входит в стоимость, в других — обойдется еще в 20 000-50 000 грн в зависимости от сложности.
Готовая или на заказ: что выгоднее
Цена типовых беседок из каталога обычно ниже, чем на изготовление под индивидуальные размеры. Но в индивидуальном проекте вы можете:
- адаптировать дизайн под участок;
- выбрать точный размер, форму, крышу;
- совместить беседку с мангалом, баром или кухней.
В таком случае нужно готовиться к стоимости на 20-40% выше, чем в стандартных вариантах.
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