Цены на деревянные беседки в Украине в июне 2025 года — виды и где купить

Деревянная беседка. Фото: woodshed.ua

Деревянные беседки остаются востребованным элементом частного двора — как в городах, так и в селах. Их заказывают для дач, загородных домов, коммерческих объектов и даже ресторанов. Впрочем, из-за подорожания материалов и роста спроса цены на беседки в Украине изменились, и довольно ощутимо.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ценах на беседки, распределении по типам и интересных нюансах, которые влияют на стоимость.

Реклама

Читайте также:

Деревянная беседка — это не только место для отдыха, но и настоящее украшение сада или дачного участка. В июне 2025 года спрос на такие сооружения в Украине остается стабильно высоким благодаря их экологичности, эстетическому виду и функциональности. От компактных открытых беседок до роскошных павильонов с панорамным остеклением — выбор впечатляет.

Почему деревянные беседки так популярны

Деревянные беседки привлекают своей универсальностью и природной красотой. Они гармонично вписываются в ландшафт, не требуют сложного фундамента и значительно дешевле кирпичных или металлических конструкций. Благодаря современным технологиям обработки древесины, такие сооружения устойчивы к влаге, вредителям и ультрафиолету, что обеспечивает их долговечность.

Беседки могут быть открытыми, закрытыми, с мангалом или панорамными окнами, что делает их идеальными для семейного отдыха, вечеринок или даже коммерческого использования, например, в кафе или базах отдыха.

Что влияет на цену беседки

Цена деревянной беседки зависит не только от площади или породы дерева. На формирование конечной стоимости влияют:

тип конструкции (открытая, закрытая, с окнами, с мангалом);

качество древесины (сосна, лиственница, дуб, термоясен);

отделка (крыша, остекление, пол, мебель);

монтаж (с фундаментом или без);

регион (цены в Киеве и на Львовщине могут отличаться в разы).

Минимальные цены: сколько стоит простая беседка

В июне 2025 года цены на самые простые деревянные беседки стартуют от 9 500 грн до 22 000 грн. Это, как правило:

конструкции площадью до 6 кв. м;

с минималистичным каркасом из сосны;

без пола и крыши из простого профнастила;

без дополнительной защиты древесины.

Новая беседка за 9 500 грн. Фото: olx

Такие беседки преимущественно продают в Харькове, Полтаве, Хмельницком — в регионах с активным частным строительством и сравнительно невысокими ценами на дерево.

Средний сегмент: самый популярный выбор украинцев

Наибольшим спросом в июне 2025 года пользуются беседки стоимостью от 35 000 грн до 60 000 грн. Они имеют:

площадь 8-12 кв. м;

рассчитаны на 6-12 человек;

кровлю из металлочерепицы или битумной черепицы;

деревянные перила, декоративные элементы;

встроенную скамейку или столы;

защиту антисептиком, лакирование.

Новая беседка за 38 000 грн. Фото: olx

Такие модели предлагают мастера с Черниговщины, Волыни, Киевщины и Прикарпатья. Стоимость зависит также от сложности сборки и доставки.

Премиум и дизайн: сколько стоит красота с комфортом

Цены на дизайнерские или большие беседки стартуют от 85 000 грн и могут достигать 250 000-300 000 грн и выше. В отдельных случаях — более 500 000 грн (например, для закрытых беседок с панорамными окнами, барбекю-зонами и утеплением).

Параметры такой беседки:

площадь от 15 кв. м;

древесина — дуб, лиственница, термоясен;

многослойная пропитка, фрезеровка деталей;

металлические элементы, крыша из сложных материалов;

дополнительное освещение, электричество, дымоходы.

Беседка б/у за 90 000 грн. Фото: olx

Самые дорогие конструкции возводят под ключ во Львове, Киеве, Ивано-Франковске и на Закарпатье. В некоторых случаях монтаж входит в стоимость, в других — обойдется еще в 20 000-50 000 грн в зависимости от сложности.

Новая беседка за 122 600 грн. Фото: olx

Готовая или на заказ: что выгоднее

Цена типовых беседок из каталога обычно ниже, чем на изготовление под индивидуальные размеры. Но в индивидуальном проекте вы можете:

адаптировать дизайн под участок;

выбрать точный размер, форму, крышу;

совместить беседку с мангалом, баром или кухней.

В таком случае нужно готовиться к стоимости на 20-40% выше, чем в стандартных вариантах.

Как сообщалось, с приходом тепла украинцы активно выбираются на природу, нередко устраивая пикники с шашлыками большими компаниями. Однако, важно помнить, что разведение костра в неустановленных местах может привести к значительным штрафам.

Также мы рассказывали, что летом украинцы традиционно больше времени проводят на природе, несмотря на войну неизменно популярными остаются кемпинг, рыбалка, шашлыки и пешие прогулки. Однако такой отдых должен быть ответственным. Ведь за некоторые необдуманные действия на природе можно получить значительный штраф.