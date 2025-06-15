Ціни на дерев’яні альтанки в Україні у червні 2025 року — види та де купити

Дерев'яна альтанка. Фото: woodshed.ua

Дерев’яні альтанки залишаються затребуваним елементом приватного двору — як у містах, так і в селах. Їх замовляють для дач, заміських будинків, комерційних об'єктів і навіть ресторанів. Утім, через подорожчання матеріалів та зростання попиту ціни на альтанки в Україні змінилися, і досить відчутно.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ціни на альтанки, розподіл по типах і цікаві нюанси, які впливають на вартість.

Реклама

Читайте також:

Дерев’яна альтанка — це не лише місце для відпочинку, але й справжня окраса саду чи дачної ділянки. У червні 2025 року попит на такі споруди в Україні залишається стабільно високим завдяки їхній екологічності, естетичному вигляду та функціональності. Від компактних відкритих бесідок до розкішних павільйонів із панорамним склінням — вибір вражає.

Чому дерев’яні альтанки такі популярні

Дерев’яні альтанки приваблюють своєю універсальністю та природною красою. Вони гармонійно вписуються в ландшафт, не потребують складного фундаменту та є значно дешевшими за цегляні чи металеві конструкції. Завдяки сучасним технологіям обробки деревини, такі споруди стійкі до вологи, шкідників і ультрафіолету, що забезпечує їхню довговічність.

Альтанки можуть бути відкритими, закритими, з мангалом чи панорамними вікнами, що робить їх ідеальними для сімейного відпочинку, вечірок чи навіть комерційного використання, наприклад, у кафе чи базах відпочинку.

Що впливає на ціну альтанки

Ціна дерев’яної альтанки залежить не лише від площі чи породи дерева. На формування кінцевої вартості впливають:

тип конструкції (відкрита, закрита, з вікнами, з мангалом);

якість деревини (сосна, модрина, дуб, термоясен);

оздоблення (дах, скління, підлога, меблі);

монтаж (з фундаментом або без);

регіон (ціни у Києві та на Львівщині можуть відрізнятися в рази).

Мінімальні ціни: скільки коштує проста альтанка

У червні 2025 року ціни на найпростіші дерев’яні альтанки стартують від 9 500 грн до 22 000 грн. Це, як правило:

конструкції площею до 6 кв. м;

з мінімалістичним каркасом із сосни;

без підлоги й даху з простого профнастилу;

без додаткового захисту деревини.

Нова альтанка за 9 500 грн. Фото: olx

Такі альтанки переважно продають у Харкові, Полтаві, Хмельницькому — у регіонах з активним приватним будівництвом і порівняно невисокими цінами на дерево.

Середній сегмент: найпопулярніший вибір українців

Найбільшим попитом у червні 2025 року користуються альтанки вартістю від 35 000 грн до 60 000 грн. Вони мають:

площу 8-12 кв. м;

розраховані на 6-12 осіб;

покрівлю з металочерепиці або бітумної черепиці;

дерев’яні перила, декоративні елементи;

вбудовану лаву або столи;

захист антисептиком, лакування.

Нова альтанка за 38 000 грн. Фото: olx

Такі моделі пропонують майстри з Чернігівщини, Волині, Київщини та Прикарпаття. Вартість залежить також від складності збирання й доставки.

Преміум і дизайн: скільки коштує краса з комфортом

Ціни на дизайнерські або великі альтанки стартують від 85 000 грн і можуть сягати 250 000-300 000 грн і вище. В окремих випадках — понад 500 000 грн (наприклад, для закритих альтанок із панорамними вікнами, барбекю-зонами і утепленням).

Параметри такої альтанки:

площа від 15 кв. м;

деревина — дуб, модрина, термоясен;

багатошарове просочення, фрезерування деталей;

металеві елементи, покрівля зі складних матеріалів;

додаткове освітлення, електрика, димарі.

Вживана альтанка за 90 000 грн. Фото: olx

Найдорожчі конструкції зводять під ключ у Львові, Києві, Івано-Франківську та на Закарпатті. У деяких випадках монтаж входить у вартість, у інших — обійдеться ще в 20 000–50 000 грн залежно від складності.

Нова альтанка за 122 600 грн. Фото: olx

Готова чи на замовлення: що вигідніше

Ціна типових альтанок із каталогу зазвичай нижча, ніж на виготовлення під індивідуальні розміри. Але в індивідуальному проєкті ви можете:

адаптувати дизайн під ділянку;

вибрати точний розмір, форму, дах;

поєднати альтанку з мангалом, баром або кухнею.

У такому разі потрібно готуватись до вартості на 20-40% вище, ніж у стандартних варіантах.

Як повідомлялось, з приходом тепла українці активно вибираються на природу, нерідко влаштовуючи пікніки з шашликами великими компаніями. Проте, важливо пам'ятати, що розведення багаття у невстановлених місцях може призвести до значних штрафів.

Також ми розповідали, що влітку українці традиційно більше часу проводять на природі, попри війну незмінно популярними залишаються кемпінг, риболовля, шашлики та піші прогулянки. Проте такий відпочинок має бути відповідальним. Адже за деякі необдумані дії на природі можна отримати значний штраф.