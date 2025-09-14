Видео
Кирпичный или панельный — какой дом прослужит дольше

Кирпичный или панельный — какой дом прослужит дольше

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 15:15
Какой дом крепче и простоит дольше — кирпичный или панельный
Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Выбор между кирпичным и панельным домом — это один из ключевых вопросов, который возникает при покупке жилья. Рынок недвижимости предлагает различные типы многоквартирных домов, но кирпичные и панельные остаются самыми распространенными.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какой из них прочнее, комфортнее и долговечнее.

Читайте также:

Материалы кирпичных домов

Кирпичное строительство имеет долгую историю и до сих пор считается символом надежности. При возведении используют керамический или силикатный кирпич. Керамический дороже, но выдерживает влажность и перепады температур, служит более века.

Силикатный дешевле, однако хуже переносит агрессивную среду. В современных проектах часто применяют пустотелый кирпич, который легче и лучше удерживает тепло.

"Люди часто выбирают кирпич за ощущение прочности и комфорта. В таких домах теплее зимой и прохладнее летом, а еще они значительно тише", — объясняет эксперт по недвижимости Александр Емельянов.

Долговечность и комфорт в кирпичном доме

Срок службы качественного кирпича достигает 150 лет. Такие сооружения не теряют своих свойств даже в сложных условиях эксплуатации.

Комфортность кирпичных домов также подтверждают высокие показатели теплоизоляции и шумоизоляции. Стены хорошо "дышат", не удерживают лишнюю влагу. В квартирах обычно предусматривают высокие потолки, что дает больше пространства для перепланировки.

"Если вы хотите тишины и стабильного микроклимата, кирпичный дом — оптимальный выбор. Но цена квадратного метра там, конечно, выше", — уточняет Емельянов.

Материалы панельных домов

Панельное строительство появилось для быстрого обеспечения жильем. Современные панели уже отличаются от советских — они многослойные, с утеплителем, более устойчивы к холоду и влаге. Однако вопрос звукоизоляции до сих пор остается проблемным.

Однослойные панели делают из легкого бетона, а многослойные имеют дополнительную прослойку утеплителя. Это позволяет строить быстро и дешевле, что и делает такие квартиры более доступными для многих покупателей.

Долговечность и комфорт в панельном доме

Старые панельные серии "хрущевок" рассчитывались на 40-50 лет, но в реальности простояли дольше. Новые же серии имеют трехслойные стены из керамзитобетона, что обеспечивает лучшую защиту от холода и шума.

Впрочем, перепланировки в таких домах строго запрещены — несущие стены тонкие и взаимозависимые, и любое вмешательство может снизить прочность конструкции.

"Панельный дом — это компромисс. Он дешевле и быстрее в строительстве, но стоит внимательно смотреть на серию и состояние, особенно на межпанельные швы", — отмечает Емельянов.

Сравнение кирпичного и панельного дома

Чтобы ответить на главный вопрос — какой дом крепче — нужно смотреть на конкретный объект. В целом кирпичные дома превосходят панельные по долговечности, шумоизоляции и комфорту. Панельные же привлекают более низкой ценой и быстрыми сроками строительства.

Основные отличия:

  1. Кирпичные дома: долговечность до 150 лет, хорошая тепло- и звукоизоляция, высокие потолки, экологичность.
  2. Панельные дома: доступные цены, быстрое возведение, современные серии с утеплением, но более слабая шумоизоляция.

"В итоге все зависит от вашего образа жизни. Если цените тишину и качество — берите кирпич. Если важна экономия — панель тоже может быть хорошим выбором", — подчеркивает Емельянов.

Какой же дом лучше выбрать

Вопрос, какой дом прочнее, не имеет однозначного ответа. Если говорить о долговечности и комфорте, преимущество на стороне кирпича. Если же приоритет — доступность и скорость приобретения жилья, то панельные дома остаются конкурентными.

Главное — при покупке всегда проверять состояние дома, обращать внимание на серию, качество стен и швы. Тогда выбор будет не только экономически выгодным, но и безопасным для будущей жизни в новом доме.

Ранее мы рассказывали о самых безопасных местах в кирпичных домах во время ракетной атаки, а также об их слабых сторонах.

Также сообщалось, что даже когда рынок недвижимости нестабилен, определенные квартиры все равно продаются быстро. Их привлекательность определяется не только ценой, но и другими важными характеристиками, которые всегда востребованы покупателями.

недвижимость жилье строительство дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
