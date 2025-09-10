Кирпичные дома — где самое безопасное место во время обстрела

Кирпичный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Россия продолжает обстреливать украинские города, используя дроны, баллистические ракеты и другие виды вооружения. Время от сигнала "Воздушная тревога" до взрыва часто составляет всего 3-4 минуты, что делает укрытие единственным надежным способом защиты. Однако не всегда есть возможность быстро добраться до бомбоубежища. В таких случаях важно знать, как и где укрыться в кирпичном доме, чтобы максимально обезопасить себя и близких.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие места в кирпичных домах являются самыми безопасными, какие их слабые стороны и как действовать во время ракетной атаки.

Почему кирпичные дома устойчивее других

Кирпичные дома, особенно возведенные в 2000-2010-х годах, считаются более прочными по сравнению с панельными сооружениями. Кирпичная кладка выдерживает значительные нагрузки от взрывных волн благодаря своей плотности и прочности. Однако это не делает их неуязвимыми.

"Кирпичные дома выдерживают достаточно большие нагрузки от взрывных волн. Однако у них есть слабое место — появление трещин. Они как чугун, быстро трескаются", — говорит директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

В отличие от железобетонных конструкций, которые являются более гибкими к деформациям, кирпичные дома часто имеют пустотные плиты перекрытия или деревянные конструкции. Это повышает риск обвала во время мощных взрывов.

В то же время кирпичные стены способны защитить от обломков, если правильно выбрать место для укрытия внутри дома.

Самые безопасные места в кирпичном доме

Во время ракетной атаки ключевым является быстрое перемещение к месту, которое максимально удалено от внешних стен и окон. Вот основные безопасные зоны в кирпичном доме:

Между двумя капитальными стенами. Такие места, как коридоры или прихожие, обычно расположены в центре дома и имеют прочные стены, обеспечивающие защиту от обломков. Дверные проемы. Стоять в дверном проеме капитальной стены — один из самых безопасных вариантов, ведь он дополнительно поддерживается конструкцией дома. Ванная комната или коридор. Эти помещения часто не имеют окон, что снижает риск травмирования осколками стекла или стен.

"Вы можете существенно обезопасить себя, если перейдете в место, максимально приближенное к середине дома и подальше от внешних стен", — отмечает архитектор Олег Гречух.

Он также отмечает, что кирпичные дома, несмотря на свою прочность, имеют потенциальную устойчивость только 2 из 4 по шкале безопасности, а их подвалы часто не соответствуют стандартам укрытий.

Почему стоит избегать окон и внешних стен

Наибольшую опасность представляют обломки, разлетающиеся после взрыва. Даже если само здание выдержит удар, стекло и осколки могут стать смертельными. Поэтому важно сразу отойти подальше от окон, особенно если квартира расположена выше второго этажа.

"Вы можете существенно обезопасить себя, если перейдете в место, максимально приближенное к середине дома и подальше от внешних стен", — добавляет Гречух.

Как подготовить подвал в кирпичном доме

Во многих кирпичных многоэтажках есть подвалы, но не все они пригодны для пребывания во время атаки. Слабые места таких укрытий:

отсутствие вентиляции;

единственный выход;

недостаточная герметичность.

Если подвал использовать для хранения, он должен иметь как минимум два выхода, запасы воды и базовые средства безопасности.

Психологический аспект безопасности

К сожалению, длительная война повлияла на восприятие опасности. Многие люди начинают игнорировать сигналы тревоги, надеясь, что "пронесет".

"Психологически мы уже не так резко реагируем на смерти, как в 2022 году. К сожалению, мы к этому привыкаем. Поэтому мысль "может пронесет" играет злую шутку", — отмечает Перегинец.

Этот фактор часто приводит к тому, что люди пренебрегают даже элементарными правилами безопасности. Но именно дисциплина и быстрая реакция помогают сохранить жизнь.

Как действовать во время атаки

Если нет возможности добраться до укрытия, следуйте таким правилам, чтобы обезопасить себя в кирпичном доме:

Отойдите от окон. Стекло может разлететься на осколки, которые представляют серьезную угрозу. Пребывание в ванной или коридоре значительно снижает риск травм. Выберите место ближе к центру дома. Чем дальше от внешних стен, тем меньше вероятность пострадать от взрывной волны или обломков. Проверьте подвал. Если вы используете подвал в качестве укрытия, убедитесь, что он имеет не менее двух выходов. Это критически важно для безопасной эвакуации в случае завала. Избегайте высоких этажей. Если ваш дом расположен на открытой территории или выше соседних сооружений, риск поражения возрастает.

Ранее мы рассказывали, где лучше укрываться от обстрелов в панельном доме.