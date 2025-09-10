Кирпичные дома — где самое безопасное место во время обстрела

Кирпичные дома — где лучше укрыться во время обстрела
Россия продолжает обстреливать украинские города, используя дроны, баллистические ракеты и другие виды вооружения. Время от сигнала "Воздушная тревога" до взрыва часто составляет всего 3-4 минуты, что делает укрытие единственным надежным способом защиты. Однако не всегда есть возможность быстро добраться до бомбоубежища. В таких случаях важно знать, как и где укрыться в кирпичном доме, чтобы максимально обезопасить себя и близких.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие места в кирпичных домах являются самыми безопасными, какие их слабые стороны и как действовать во время ракетной атаки.
Почему кирпичные дома устойчивее других
Кирпичные дома, особенно возведенные в 2000-2010-х годах, считаются более прочными по сравнению с панельными сооружениями. Кирпичная кладка выдерживает значительные нагрузки от взрывных волн благодаря своей плотности и прочности. Однако это не делает их неуязвимыми.
"Кирпичные дома выдерживают достаточно большие нагрузки от взрывных волн. Однако у них есть слабое место — появление трещин. Они как чугун, быстро трескаются", — говорит директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.
В отличие от железобетонных конструкций, которые являются более гибкими к деформациям, кирпичные дома часто имеют пустотные плиты перекрытия или деревянные конструкции. Это повышает риск обвала во время мощных взрывов.
В то же время кирпичные стены способны защитить от обломков, если правильно выбрать место для укрытия внутри дома.
Самые безопасные места в кирпичном доме
Во время ракетной атаки ключевым является быстрое перемещение к месту, которое максимально удалено от внешних стен и окон. Вот основные безопасные зоны в кирпичном доме:
- Между двумя капитальными стенами. Такие места, как коридоры или прихожие, обычно расположены в центре дома и имеют прочные стены, обеспечивающие защиту от обломков.
- Дверные проемы. Стоять в дверном проеме капитальной стены — один из самых безопасных вариантов, ведь он дополнительно поддерживается конструкцией дома.
- Ванная комната или коридор. Эти помещения часто не имеют окон, что снижает риск травмирования осколками стекла или стен.
"Вы можете существенно обезопасить себя, если перейдете в место, максимально приближенное к середине дома и подальше от внешних стен", — отмечает архитектор Олег Гречух.
Он также отмечает, что кирпичные дома, несмотря на свою прочность, имеют потенциальную устойчивость только 2 из 4 по шкале безопасности, а их подвалы часто не соответствуют стандартам укрытий.
Почему стоит избегать окон и внешних стен
Наибольшую опасность представляют обломки, разлетающиеся после взрыва. Даже если само здание выдержит удар, стекло и осколки могут стать смертельными. Поэтому важно сразу отойти подальше от окон, особенно если квартира расположена выше второго этажа.
"Вы можете существенно обезопасить себя, если перейдете в место, максимально приближенное к середине дома и подальше от внешних стен", — добавляет Гречух.
Как подготовить подвал в кирпичном доме
Во многих кирпичных многоэтажках есть подвалы, но не все они пригодны для пребывания во время атаки. Слабые места таких укрытий:
- отсутствие вентиляции;
- единственный выход;
- недостаточная герметичность.
Если подвал использовать для хранения, он должен иметь как минимум два выхода, запасы воды и базовые средства безопасности.
Психологический аспект безопасности
К сожалению, длительная война повлияла на восприятие опасности. Многие люди начинают игнорировать сигналы тревоги, надеясь, что "пронесет".
"Психологически мы уже не так резко реагируем на смерти, как в 2022 году. К сожалению, мы к этому привыкаем. Поэтому мысль "может пронесет" играет злую шутку", — отмечает Перегинец.
Этот фактор часто приводит к тому, что люди пренебрегают даже элементарными правилами безопасности. Но именно дисциплина и быстрая реакция помогают сохранить жизнь.
Как действовать во время атаки
Если нет возможности добраться до укрытия, следуйте таким правилам, чтобы обезопасить себя в кирпичном доме:
- Отойдите от окон. Стекло может разлететься на осколки, которые представляют серьезную угрозу. Пребывание в ванной или коридоре значительно снижает риск травм.
- Выберите место ближе к центру дома. Чем дальше от внешних стен, тем меньше вероятность пострадать от взрывной волны или обломков.
- Проверьте подвал. Если вы используете подвал в качестве укрытия, убедитесь, что он имеет не менее двух выходов. Это критически важно для безопасной эвакуации в случае завала.
- Избегайте высоких этажей. Если ваш дом расположен на открытой территории или выше соседних сооружений, риск поражения возрастает.
Ранее мы рассказывали, где лучше укрываться от обстрелов в панельном доме. Также мы сообщали, что программа "єВідновлення" расширяет свое действие, чтобы больше украинцев, которые потеряли жилье из-за российской агрессии, могли получить помощь. Отныне, кроме территорий активных боевых действий, дистанционные обследования для получения компенсации стали доступны и в так называемых зонах возможных боевых действий.
Читайте Новини.LIVE!