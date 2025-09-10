Цегляні будинки — де найбезпечніше місце під час обстрілу

Цегляний будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Росія продовжує обстрілювати українські міста, використовуючи дрони, балістичні ракети та інші види озброєння. Час від сигналу "Повітряна тривога" до вибуху часто становить лише 3-4 хвилини, що робить укриття єдиним надійним способом захисту. Проте не завжди є можливість швидко дістатися до бомбосховища. У таких випадках важливо знати, як і де сховатися в цегляному будинку, щоб максимально убезпечити себе та близьких.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які місця в цегляних будинках є найбезпечнішими, які їхні слабкі сторони та як діяти під час ракетної атаки.

Чому цегляні будинки стійкіші за інші

Цегляні будинки, особливо зведені у 2000-2010-х роках, вважаються більш міцними порівняно з панельними спорудами. Цегляна кладка витримує значні навантаження від вибухових хвиль завдяки своїй щільності та міцності. Однак це не робить їх невразливими.

"Цегляні будинки витримують достатньо великі навантаження від вибухових хвиль. Проте в них є слабке місце — поява тріщин. Вони як чавун, швидко тріскають", — каже директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

На відміну від залізобетонних конструкцій, які є більш гнучкими до деформацій, цегляні будинки часто мають пустотні плити перекриття або дерев’яні конструкції. Це підвищує ризик обвалу під час потужних вибухів.

Водночас цегляні стіни здатні захистити від уламків, якщо правильно обрати місце для укриття всередині будинку.

Найбезпечніші місця в цегляному будинку

Під час ракетної атаки ключовим є швидке переміщення до місця, яке максимально віддалене від зовнішніх стін і вікон. Ось основні безпечні зони в цегляному будинку:

Між двома капітальними стінами. Такі місця, як коридори чи передпокої, зазвичай розташовані в центрі будинку і мають міцні стіни, що забезпечують захист від уламків. Дверні отвори. Стояти в дверному отворі капітальної стіни — один із найбезпечніших варіантів, адже він додатково підтримується конструкцією будинку. Ванна кімната або коридор. Ці приміщення часто не мають вікон, що знижує ризик травмування уламками скла чи стін.

"Ви можете суттєво убезпечити себе, якщо перейдете в місце, максимально наближене до середини будинку та подалі від зовнішніх стін", — наголошує архітектор Олег Гречух.

Він також зазначає, що цегляні будинки, попри свою міцність, мають потенційну стійкість лише 2 з 4 за шкалою безпеки, а їхні підвали часто не відповідають стандартам укриттів.

Чому варто уникати вікон і зовнішніх стін

Найбільшу небезпеку становлять уламки, що розлітаються після вибуху. Навіть якщо сама будівля витримає удар, скло та уламки можуть стати смертельними. Тому важливо одразу відійти подалі від вікон, особливо якщо квартира розташована вище за другий поверх.

Як підготувати підвал у цегляному будинку

У багатьох цегляних багатоповерхівках є підвали, але не всі вони придатні для перебування під час атаки. Слабкі місця таких укриттів:

відсутність вентиляції;

єдиний вихід;

недостатня герметичність.

Якщо підвал використовувати для схову, він має мати щонайменше два виходи, запаси води та базові засоби безпеки.

Психологічний аспект безпеки

На жаль, тривала війна вплинула на сприйняття небезпеки. Багато людей починають ігнорувати сигнали тривоги, сподіваючись, що "пронесе".

"Психологічно ми вже не так різко реагуємо на смерті, як у 2022 році. На жаль, ми до цього звикаємо. Тому думка "може пронесе" грає злий жарт", — наголошує Перегінець.

Цей фактор часто призводить до того, що люди нехтують навіть елементарними правилами безпеки. Але саме дисципліна й швидка реакція допомагають зберегти життя.

Як діяти під час атаки

Якщо немає можливості дістатися до укриття, дотримуйтесь таких правил, щоб убезпечити себе в цегляному будинку:

Відійдіть від вікон. Скло може розлетітися на уламки, які становлять серйозну загрозу. Перебування у ванній чи коридорі значно знижує ризик травм. Оберіть місце ближче до центру будинку. Чим далі від зовнішніх стін, тим менша ймовірність постраждати від вибухової хвилі чи уламків. Перевірте підвал. Якщо ви використовуєте підвал як укриття, переконайтеся, що він має щонайменше два виходи. Це критично важливо для безпечної евакуації у разі завалу. Уникайте високих поверхів. Якщо ваш будинок розташований на відкритій території або є вищим за сусідні споруди, ризик ураження зростає.

