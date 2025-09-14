Який будинок міцніший та простоїть довше — цегляний чи панельний

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вибір між цегляним і панельним будинком — це одне з ключових питань, яке виникає при купівлі житла. Ринок нерухомості пропонує різні типи багатоквартирних будинків, але цегляні та панельні залишаються найпоширенішими.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, який із них міцніший, комфортніший і довговічніший.

Матеріали цегляних будинків

Цегляне будівництво має довгу історію і досі вважається символом надійності. При зведенні використовують керамічну або силікатну цеглу. Керамічна дорожча, але витримує вологість і перепади температур, слугує понад століття. Силікатна дешевша, проте гірше переносить агресивне середовище. У сучасних проєктах часто застосовують порожнисту цеглу, яка легша та краще утримує тепло.

"Люди часто обирають цеглу за відчуття міцності та комфорту. У таких будинках тепліше взимку та прохолодніше влітку, а ще вони значно тихіші", — пояснює експерт з нерухомості Олександр Ємельянов.

Довговічність і комфорт у цегляному будинку

Термін служби якісної цегли сягає 150 років. Такі споруди не втрачають своїх властивостей навіть у складних умовах експлуатації.

Комфортність цегляних будинків також підтверджують високі показники теплоізоляції та шумоізоляції. Стіни добре "дихають", не утримують зайву вологу. У квартирах зазвичай передбачають високі стелі, що дає більше простору для перепланування.

"Якщо ви хочете тиші та стабільного мікроклімату, цегляний будинок — оптимальний вибір. Але ціна квадратного метра там, звісно, вища", — уточнює Ємельянов.

Матеріали панельних будинків

Панельне будівництво з’явилося для швидкого забезпечення житлом. Сучасні панелі вже відрізняються від радянських — вони багатошарові, з утеплювачем, більш стійкі до холоду й вологи. Проте питання звукоізоляції досі залишається проблемним.

Одношарові панелі роблять з легкого бетону, а багатошарові мають додатковий прошарок утеплювача. Це дозволяє будувати швидко та дешевше, що й робить такі квартири доступнішими для багатьох покупців.

Довговічність і комфорт у панельному будинку

Старі панельні серії "хрущовок" розраховувалися на 40-50 років, але в реальності простояли довше. Нові ж серії мають тришарові стіни з керамзитобетону, що забезпечує кращий захист від холоду й шуму.

Втім, перепланування у таких будинках суворо заборонені — несучі стіни тонкі та взаємозалежні, і будь-яке втручання може знизити міцність конструкції.

"Панельний будинок — це компроміс. Він дешевший і швидший у будівництві, але варто уважно дивитися на серію та стан, особливо на міжпанельні шви", — наголошує Ємельянов.

Порівняння цегляного і панельного будинку

Щоб відповісти на головне питання — який будинок міцніший — потрібно дивитися на конкретний об’єкт. Загалом цегляні будинки перевершують панельні за довговічністю, шумоізоляцією та комфортом. Панельні ж приваблюють нижчою ціною і швидкими строками будівництва.

Основні відмінності:

Цегляні будинки: довговічність — до 150 років, хороша тепло- та звукоізоляція, високі стелі, екологічність. Панельні будинки: доступні ціни, швидке зведення, сучасні серії з утепленням, але слабша шумоізоляція.

"У підсумку все залежить від вашого способу життя. Якщо цінуєте тишу та якість — беріть цеглу. Якщо важлива економія — панель теж може бути хорошим вибором", — підкреслює Ємельянов.

Який же будинок краще обрати

Питання, який будинок міцніший, не має однозначної відповіді. Якщо говорити про довговічність і комфорт, перевага на боці цегли. Якщо ж пріоритет — доступність і швидкість придбання житла, то панельні будинки залишаються конкурентними.

Головне — при купівлі завжди перевіряти стан будинку, звертати увагу на серію, якість стін та шви. Тоді вибір буде не лише економічно вигідним, а й безпечним для майбутнього життя у новій оселі.

