Новый тип инвестиций в недвижимость в Украине во время войны — что изменилось

Тренд на рынке недвижимости — новый подход к инвестированию
С начала полномасштабной войны украинцы переосмыслили собственное отношение к недвижимости. Если раньше жилье покупали с целью проживания или заработка на аренде, то теперь появился еще один мотив - защита и резервный вариант на случай угрозы жизни. Этот новый тип инвестиций получил неформальное название — "страховое жилье".
Как отметила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха в комментарии Укринформу, спрос на квартиры в тыловых городах продолжает расти. Люди из прифронтовых или потенциально опасных регионов — Запорожья, Харькова, Днепра — покупают квартиры в относительно безопасных западных областях, но не переезжают туда сразу.
"Теперь люди из Днепра покупают квартиры в Ивано-Франковске, однако не живут в новом городе, а возвращаются в город, где и жили", — объясняет Гайдамаха.
Мотивация проста: в случае обострения ситуации с безопасностью иметь собственное место для эвакуации, а не искать временное убежище. Такой подход превращает жилье в личную "страховку" — не финансовую, а физическую.
Куда именно инвестируют украинцы: карта тыловых центров
Запад Украины стал новым центром притяжения для внутренних инвесторов. Как отмечает Гайдамаха, строительный бум наблюдается в ряде западных городов, которые больше всего ассоциируются с безопасностью.
В тройку лидеров по количеству новостроек вошли:
- Львов и Ужгород — областные центры с развитой инфраструктурой и хорошей логистикой.
- Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы — традиционно популярные среди переселенцев.
- Винница, Ровно, Хмельницкий, Луцк — менее очевидные, но стабильные по спросу города.
"Недавно ездила в Ивано-Франковск и имела такое наблюдение: 10 минут поезд заезжал в город, и все это время мы проезжали новостройки", — делится наблюдениями Гайдамаха.
Рост цен: безопасность имеет свою цену
Спрос на "страховое" жилье стимулирует не только строительство, но и резкий рост цен в регионах, удаленных от линии фронта. Согласно рыночным наблюдениям, цены на квартиры в некоторых западноукраинских новостройках выросли вдвое, а иногда и втрое с 2022 года.
Этот рост цен — результат наложения нескольких факторов:
- стабильного спроса;
- ограниченного предложения на первичном рынке;
- подорожания стройматериалов;
- миграционного давления.
Цены растут даже в условиях общей экономической нестабильности — ведь спрос диктуется не только потребностями, но и эмоциями и желанием защитить семью.
Недвижимость как элемент личной безопасности
Идея "страхового" жилья — это не только реакция на военные риски, но и новый формат стратегического мышления украинцев. В этих инвестициях важна не столько выгода или доходность, сколько психологическое ощущение контроля над будущим.
"Недавно обратился человек, который хочет купить квартиру в Киеве на случай, если в Запорожье станет совсем опасно", — рассказывает Гайдамаха.
Этот тренд касается не только индивидуальных инвесторов, но и застройщиков, которые активно переориентируются на тыловые области. В некоторых городах рост количества новостроек уже превышает довоенный уровень.
Новые риски и долгосрочные последствия
Несмотря на очевидные плюсы такого подхода, эксперты отмечают ряд рисков:
- возможное перенасыщение рынка в тыловых городах;
- снижение качества жилья на фоне быстрого темпа застройки;
- формирование "мертвых кварталов", в которых не проживает никто постоянно.
В долгосрочной перспективе такие квартиры могут либо превратиться в стабильную жилую базу для переселенцев, либо наоборот — стать проблемным активом для собственников.
Что еще стоит знать украинцам
В условиях экономической неопределенности и снижения покупательской способности, некоторые квартиры стали крайне невостребованными. Покупатели теперь значительно осторожнее в своих решениях, и дело не только в цене. Поэтому отдельные объекты могут годами оставаться непроданными, даже со скидками.
Также сообщалось, что на первый взгляд может показаться, что украинский рынок недвижимости стремительно растет: цены в объявлениях высокие, риелторы заявляют о подорожании квадратных метров, а продавцы не готовы уступать. Однако, реальные сделки свидетельствуют об обратной ситуации.
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