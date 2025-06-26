Новый тип инвестиций в недвижимость в Украине во время войны — что изменилось

Женщина получает ключи. Фото: Freepik

С начала полномасштабной войны украинцы переосмыслили собственное отношение к недвижимости. Если раньше жилье покупали с целью проживания или заработка на аренде, то теперь появился еще один мотив - защита и резервный вариант на случай угрозы жизни. Этот новый тип инвестиций получил неформальное название — "страховое жилье".

Как отметила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха в комментарии Укринформу, спрос на квартиры в тыловых городах продолжает расти. Люди из прифронтовых или потенциально опасных регионов — Запорожья, Харькова, Днепра — покупают квартиры в относительно безопасных западных областях, но не переезжают туда сразу.

Реклама

Читайте также:

"Теперь люди из Днепра покупают квартиры в Ивано-Франковске, однако не живут в новом городе, а возвращаются в город, где и жили", — объясняет Гайдамаха.

Мотивация проста: в случае обострения ситуации с безопасностью иметь собственное место для эвакуации, а не искать временное убежище. Такой подход превращает жилье в личную "страховку" — не финансовую, а физическую.

Куда именно инвестируют украинцы: карта тыловых центров

Запад Украины стал новым центром притяжения для внутренних инвесторов. Как отмечает Гайдамаха, строительный бум наблюдается в ряде западных городов, которые больше всего ассоциируются с безопасностью.

В тройку лидеров по количеству новостроек вошли:

Львов и Ужгород — областные центры с развитой инфраструктурой и хорошей логистикой. Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы — традиционно популярные среди переселенцев. Винница, Ровно, Хмельницкий, Луцк — менее очевидные, но стабильные по спросу города.

"Недавно ездила в Ивано-Франковск и имела такое наблюдение: 10 минут поезд заезжал в город, и все это время мы проезжали новостройки", — делится наблюдениями Гайдамаха.

Рост цен: безопасность имеет свою цену

Спрос на "страховое" жилье стимулирует не только строительство, но и резкий рост цен в регионах, удаленных от линии фронта. Согласно рыночным наблюдениям, цены на квартиры в некоторых западноукраинских новостройках выросли вдвое, а иногда и втрое с 2022 года.

Этот рост цен — результат наложения нескольких факторов:

стабильного спроса;

ограниченного предложения на первичном рынке;

подорожания стройматериалов;

миграционного давления.

Цены растут даже в условиях общей экономической нестабильности — ведь спрос диктуется не только потребностями, но и эмоциями и желанием защитить семью.

Недвижимость как элемент личной безопасности

Идея "страхового" жилья — это не только реакция на военные риски, но и новый формат стратегического мышления украинцев. В этих инвестициях важна не столько выгода или доходность, сколько психологическое ощущение контроля над будущим.

"Недавно обратился человек, который хочет купить квартиру в Киеве на случай, если в Запорожье станет совсем опасно", — рассказывает Гайдамаха.

Этот тренд касается не только индивидуальных инвесторов, но и застройщиков, которые активно переориентируются на тыловые области. В некоторых городах рост количества новостроек уже превышает довоенный уровень.

Новые риски и долгосрочные последствия

Несмотря на очевидные плюсы такого подхода, эксперты отмечают ряд рисков:

возможное перенасыщение рынка в тыловых городах;

снижение качества жилья на фоне быстрого темпа застройки;

формирование "мертвых кварталов", в которых не проживает никто постоянно.

В долгосрочной перспективе такие квартиры могут либо превратиться в стабильную жилую базу для переселенцев, либо наоборот — стать проблемным активом для собственников.

Что еще стоит знать украинцам

В условиях экономической неопределенности и снижения покупательской способности, некоторые квартиры стали крайне невостребованными. Покупатели теперь значительно осторожнее в своих решениях, и дело не только в цене. Поэтому отдельные объекты могут годами оставаться непроданными, даже со скидками.

Также сообщалось, что на первый взгляд может показаться, что украинский рынок недвижимости стремительно растет: цены в объявлениях высокие, риелторы заявляют о подорожании квадратных метров, а продавцы не готовы уступать. Однако, реальные сделки свидетельствуют об обратной ситуации.