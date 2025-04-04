Антиквариат в доме Сары Джессики Паркер удивил дизайнеров (фото)

Современный интерьер может быть глубоким, эмоциональным и одновременно актуальным — доказывает Сара Джессика Паркер. Ее дом стал примером того, как антикварные вещи могут не только гармонировать с новейшим дизайном, но и переосмысливать саму идею домашнего пространства.

Звезда сериала "Секс в большом городе" поделилась в Instagram деталями своего интерьера, показав три предмета, которые, по ее словам, "уже принадлежали кому-то и когда-то кого-то очаровывали". Речь идет об изысканной ширме, табурете в стиле Парсонс и вышитой картине с цитатой Уордсворта. И хотя вещи выглядят по-разному, их объединяет одна важная черта — эмоциональная глубина, пишет House and gardens.

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"Она весила гораздо больше, чем казалось", — делится актриса.

Табурет поразил ее формой, а вышитая цитата добавила пространству философской ноты. Именно такие истории, скрытые в предметах, создают настоящий уют — не поверхностный, а имеющий смысл.

Актриса показала новые антикварные вещи. Фото: sarahjessicaparker/Instagram

Дизайнеры в восторге

Интерьерный эксперт Сара Го объясняет: антиквариат — это не просто декор. Это способ сделать пространство более "живым".

"Такие вещи не пытаются выглядеть идеально. Они — словно тихий бунт против быстротечных трендов", — комментирует она.

Это одновременно и отказ от чрезмерного потребления, и возвращение к идее устойчивости: вещи, которые имеют следы времени, продолжают жить, получая новый смысл в современном интерьере. В отличие от массового декора, антиквариат олицетворяет историю, мастерство и, главное, характер.

"Его несовершенство — это и есть его красота", — добавляет дизайнер.

Как интегрировать антиквариат в современное пространство

Многие опасаются, что старинные вещи сделают интерьер устаревшим или слишком пестрым. На самом же деле главный принцип — баланс. Сара Го советует сочетать антиквариат с лаконичной мебелью, минималистичными формами и современными материалами.

Вот несколько практических советов:

контраст — ваш союзник. Например, грубоватый фермерский стол может "заземлить" слишком стерильный современный интерьер;

выбирайте вещи с историей. Это может быть не только комод или зеркало, но и текстиль, картины или даже старая лампа с восстановленным абажуром;

не пытайтесь идеализировать. Царапины, потускнение, патина — все это добавляет объекту глубины. И главное — правдивости;

ограничивайте количество. Один или два акцента — лучше, чем превращение комнаты в музей. Пусть каждый объект "говорит" сам за себя;

эмоциональная привязанность. Выбирайте не "правильные" вещи, а те, что действительно вам нравятся. Тогда они не просто подойдут к интерьеру, а станут его сердцем.

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