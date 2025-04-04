Антикваріат у домі Сари Джессіки Паркер здивував дизайнерів (фото)

Сучасний інтер’єр може бути глибоким, емоційним і водночас актуальним — доводить Сара Джессіка Паркер. Її будинок став прикладом того, як антикварні речі можуть не лише гармоніювати з новітнім дизайном, а й переосмислювати саму ідею домашнього простору.

Зірка серіалу "Секс у великому місті" поділилася в Instagram деталями свого інтер’єру, показавши три предмети, які, за її словами, "вже належали комусь і колись когось зачаровували". Йдеться про вишукану ширму, табурет у стилі Парсонс і вишиту картину з цитатою Вордсворта. І хоча речі виглядають по-різному, їх об'єднує одна важлива риса — емоційна глибина, пише House and gardens.

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Сара згадує, як везла ширму з паризького блошиного ринку Кліньянкур, долаючи вулиці, сходи та пункти контролю в аеропорту.

"Вона важила набагато більше, ніж здавалося", — ділиться акторка.

Табурет вразив її формою, а вишита цитата додала простору філософської ноти. Саме такі історії, приховані у предметах, створюють справжній затишок — не поверхневий, а той, що має зміст.

Акторка показала нові антикварні речі. Фото: sarahjessicaparker/Instagram

Дизайнери у захваті

Інтер’єрна експертка Сара Го пояснює: антикваріат — це не просто декор. Це спосіб зробити простір більш "живим".

"Такі речі не намагаються виглядати ідеально. Вони — немов тихий бунт проти швидкоплинних трендів", — коментує вона.

Це водночас і відмова від надмірного споживання, і повернення до ідеї стійкості: речі, які мають сліди часу, продовжують жити, отримуючи новий сенс у сучасному інтер’єрі. На відміну від масового декору, антикваріат уособлює історію, майстерність і, головне, характер.

"Його недосконалість — це і є його краса", — додає дизайнерка.

Як інтегрувати антикваріат у сучасний простір

Багато хто побоюється, що старовинні речі зроблять інтер’єр застарілим або надто строкатим. Насправді ж головний принцип — баланс. Сара Го радить поєднувати антикваріат із лаконічними меблями, мінімалістичними формами та сучасними матеріалами.

Ось кілька практичних порад:

контраст — ваш союзник. Наприклад, грубуватий фермерський стіл може "заземлити" надто стерильний сучасний інтер’єр;

обирайте речі з історією. Це може бути не лише комод чи дзеркало, а й текстиль, картини або навіть стара лампа з відновленим абажуром;

не намагайтеся ідеалізувати. Подряпини, потьмяніння, патина — усе це додає об’єкту глибини. І головне — правдивості;

обмежуйте кількість. Один чи два акценти — краще, ніж перетворення кімнати на музей. Нехай кожен об’єкт "говорить" сам за себе;

емоційна прив’язаність. Обирайте не "правильні" речі, а ті, що справді вам подобаються. Тоді вони не просто пасуватимуть до інтер’єру, а стануть його серцем.

Раніше ми розповідали, що Різ Візерспун має неабиякий вплив не лише на кіноіндустрію, а й на світ дизайну інтер'єрів. Її вітальня вражає сміливим та оригінальним поєднанням різноманітних принтів і яскравих кольорів. Такий підхід до оформлення викликає різні думки: одні вважають його еклектичним, а інші захоплюються його гармонійністю та збалансованістю.

Крім того, дизайнерська спільнота була вражена ванною Майлі Сайрус, яка є чудовим прикладом нестандартного та особистого бачення простору. Завдяки майстерному поєднанню різних візерунків, співачці вдалося створити неповторний стиль. Цей інтер'єр надихає на сміливі експерименти в дизайні.