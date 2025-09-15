Видео
Недвижимость Тайны панельных домов — какие особенности имеют сооружения

Тайны панельных домов — какие особенности имеют сооружения

Дата публикации 15 сентября 2025 22:15
Панельные жилые дома — особенности и нюансы конструкций
Краны на стройке. Фото: Новини.LIVE

Панельные жилые дома появились в середине ХХ века как ответ на быструю урбанизацию и потребность в массовом жилье. Их конструкция состояла из больших железобетонных плит, которые изготавливали на заводах и монтировали на строительных площадках. Такой метод позволял возводить целые кварталы в рекордные сроки. В Украине первые панельные серии начали активно распространяться в 1960-х годах и стали символом советской жилищной политики.

Главной чертой панельных домов является использование заводских плит, которые упрощают процесс строительства, пишет издание Brighto.

Читайте также:

Ключевые особенности панельных сооружений:

  • скорость возведения зданий;
  • стандартизированные планировки квартир;
  • простота ремонта и перепланировки;
  • относительно невысокая стоимость жилья.

Однако рядом с плюсами есть и минусы. Среди них — слабая теплоизоляция, проблемы с шумоизоляцией и определенная типизация, которая делает дома похожими друг на друга.

Преимущества панельных домов

Несмотря на критику, панельные дома имеют ряд преимуществ, которые объясняют их популярность в прошлом и актуальность в определенных сегментах и сейчас:

  • доступность для широких слоев населения;
  • быстрое обеспечение жильем в кризисные времена;
  • долговечность конструкций, которые часто превышают расчетный срок;
  • устойчивость к средним сейсмическим нагрузкам.

Многие дома, возведенные в 1970-1980-х годах, эксплуатируются и сейчас, несмотря на то, что изначально рассчитывались на 50 лет.

Недостатки панельных домов

Основными проблемами, которые проявились со временем, стали:

  • низкий уровень энергоэффективности;
  • холодные стены и частые теплопотери;
  • трудности с модернизацией старых коммуникаций;
  • типичность архитектуры без индивидуального подхода.

Жители таких домов часто сталкиваются с необходимостью дополнительного утепления и замены устаревших систем.

Панельные жилые дома сегодня

Современные панельные дома существенно отличаются от советских серий. Производители используют новые материалы и технологии, обеспечивающие лучшую тепло- и шумоизоляцию. Архитекторы вводят разнообразные планировки и фасадные решения. Это позволяет сочетать скорость возведения с современными требованиями комфорта.

В Украине сегодня панельные дома уже не являются доминирующим типом жилья, однако в некоторых городах их все еще используют для социальных программ или быстрого восстановления жилья в случаях масштабных разрушений.

Как отмечает директор научно-технического центра Академии строительства Иван Перегинец, в Украине по разным подсчетам насчитывается 250-300 тысяч многоквартирных домов, 60% из которых именно панельные.

Ранее мы рассказывали, где безопаснее всего прятаться в панельных домах во время атак РФ.

Также сообщалось, что украинский рынок жилья испытывает значительные сезонные колебания, и именно осень является пиковым периодом. В это время растет активность как покупателей, так и продавцов, что приводит к росту цен на недвижимость.

недвижимость строительство Дизайн дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
