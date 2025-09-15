Відео
Таємниці панельних будинків — які особливості мають споруди

Дата публікації: 15 вересня 2025 22:15
Панельні житлові будинки — особливості та нюанси конструкцій
Крани на будівництві. Фото: Новини.LIVE

Панельні житлові будинки з’явилися у середині ХХ століття як відповідь на швидку урбанізацію та потребу в масовому житлі. Їхня конструкція складалася з великих залізобетонних плит, які виготовляли на заводах та монтували на будівельних майданчиках. Такий метод дозволяв зводити цілі квартали у рекордні строки. В Україні перші панельні серії почали активно розповсюджуватися у 1960-х роках і стали символом радянської житлової політики.

Головною рисою панельних будинків є використання заводських плит, які спрощують процес будівництва, пише видання Brighto

Читайте також:

Ключові особливості панельних споруд:

  • швидкість зведення будівель;
  • стандартизовані планування квартир;
  • простота ремонту та перепланування;
  • відносно невисока вартість житла.

Проте поруч із плюсами є і мінуси. Серед них — слабка теплоізоляція, проблеми з шумоізоляцією та певна типізація, яка робить будинки подібними один до одного.

Переваги панельних будинків

Незважаючи на критику, панельні будинки мають низку переваг, які пояснюють їхню популярність у минулому та актуальність у певних сегментах і зараз:

  • доступність для широких верств населення;
  • швидке забезпечення житлом у кризові часи;
  • довговічність конструкцій, які часто перевищують розрахунковий термін;
  • стійкість до середніх сейсмічних навантажень.

Багато будинків, зведених у 1970-1980-х роках, експлуатуються й нині, попри те, що початково розраховувалися на 50 років.

Недоліки панельних будинків

Основними проблемами, які виявилися з часом, стали:

  • низький рівень енергоефективності;
  • холодні стіни та часті тепловтрати;
  • труднощі з модернізацією старих комунікацій;
  • типовість архітектури без індивідуального підходу.

Жителі таких будинків часто зіштовхуються з потребою додаткового утеплення та заміни застарілих систем.

Панельні житлові будинки сьогодні

Сучасні панельні будинки суттєво відрізняються від радянських серій. Виробники використовують нові матеріали та технології, що забезпечують кращу тепло- та шумоізоляцію. Архітектори вводять різноманітні планування та фасадні рішення. Це дозволяє поєднувати швидкість зведення із сучасними вимогами комфорту.

В Україні сьогодні панельні будинки вже не є домінуючим типом житла, однак у деяких містах їх все ще використовують для соціальних програм або швидкого відновлення житла у випадках масштабних руйнувань.

Як зазначає директор науково-технічного центру Академії будівництва Іван Перегінець, в Україні за різними підрахунками налічується 250-300 тисяч багатоквартирних будинків, 60% з яких саме панельні.

Раніше ми розповідали, де найбезпечніше ховатися в панельних будинках під час атак РФ.

Також повідомлялось, що український ринок житла зазнає значних сезонних коливань, і саме осінь є піковим періодом. У цей час зростає активність як покупців, так і продавців, що призводить до зростання цін на нерухомість.

нерухомість будівництво Дизайн будинок квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
