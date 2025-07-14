Когда прекращается общая совместная собственность на недвижимость — нюансы и отдельные случаи

Мужчина читает документы. Фото: Unsplash

Общая совместная собственность на недвижимость, которая возникает между супругами во время брака, является важным аспектом семейного права. Она охватывает имущество, приобретенное супругами за время брака, если иное не предусмотрено законом или договором. Но довольно часто возникают ситуации, когда общая совместная собственность на недвижимость теряет свою силу.

Одна из самых распространенных ситуаций, когда общая совместная собственность прекращается, — это развод. Как объясняет адвокат Оксана Филиппова, после официального расторжения брака все имущество, приобретенное во время совместной жизни, перестает считаться общей собственностью.

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"В случае развода супруги или договариваются между собой, или обращаются в суд — именно тогда определяется, кому какое имущество принадлежит", — отмечает юрист.

Что теряет статус совместной собственности после развода:

жилье, приобретенное во время брака (за исключением наследственного или подаренного);

земельные участки, машины, гаражи;

другое движимое и недвижимое имущество, приобретенное совместно.

По общему правилу, все имущество, приобретенное во время брака, является общим, если иное не оговорено в брачном договоре. Даже если один из супругов оформил имущество на себя, это еще не означает, что оно не принадлежит обоим.

Когда раздел имущества ведет к прекращению права совместности

Еще один ключевой механизм прекращения общей совместной собственности — это раздел имущества. Его можно осуществить как во время брака, так и после его прекращения. Чаще всего это происходит через заключение соглашения между сторонами или через суд.

Существует два основных варианта раздела:

по договоренности — супруги самостоятельно определяют, кто что получает;

через суд — если согласия достичь не удалось.

В каждом из вариантов после определения долей каждый из супругов приобретает право на отдельную собственность, а статус совместности автоматически прекращается.

"После заключения соглашения или вступления в силу судебного решения каждый из супругов получает свою долю, и право общей совместной собственности автоматически прекращается", — уточняет Филиппова.

Потеря права совместности через брачный договор

Нередко супруги заранее прописывают имущественные условия в брачном договоре. В нем может быть определено, какое имущество считается личным, а какое — совместным. Такой документ позволяет не только избежать будущих споров, но и заранее лишить некоторые объекты статуса общей совместной собственности.

Распространенные пункты в брачном договоре:

определение, что квартира, купленная за собственные средства одного из супругов, является его личной;

установление отдельной формы распоряжения доходами;

условия приобретения или передачи собственности в случае развода.

"Брачный договор — это эффективный инструмент для предотвращения конфликтов. Его заключение может как изменить, так и прекратить режим совместности", — подчеркивает Филиппова.

Случаи, когда прекращение происходит без развода

Иногда супруги прекращают фактическое пользование имуществом совместно, даже не разводясь. Это случается, когда один из партнеров продает свою долю, передает недвижимость родственникам или оформляет на третье лицо. В таких ситуациях, если оба согласны на раздел, или одна сторона добровольно отказывается от прав, право общей совместной собственности также прекращается.

Сценарии прекращения совместности без развода:

продажа части общего имущества с согласия второго супруга;

дарение одной из сторон своей доли;

оформление раздела через нотариальное соглашение.

Однако здесь важно соблюдать юридическую форму — иначе такая передача может быть оспорена.

Прекращение совместной собственности после смерти

Юридическим основанием для прекращения общей совместной собственности является и смерть одного из супругов. В такой ситуации происходит наследование — часть имущества переходит наследникам умершего, а другая остается за вторым из супругов.

"После смерти одного из супругов право общей совместной собственности прекращается. Но важно учитывать, есть ли завещание, поскольку оно может существенно изменить структуру наследства", — напоминает адвокат.

В случае отсутствия завещания имущество делится следующим образом. 50% принадлежит второму из супругов (как доля в общей собственности). Остальное распределяется между наследниками первой очереди — детьми, родителями, супругами.

Наличие завещания может полностью изменить стандартное распределение — все зависит от воли умершего.

Судебный раздел как механизм прекращения права

Когда добровольное соглашение невозможно, стороны обращаются в суд. Судебное разбирательство предусматривает представление доказательств, оценку имущества и вынесение решения, четко определяющего доли каждого. После такого решения общее право собственности перестает действовать.

Результатом такого процесса является:

фиксированное решение о принадлежности конкретного имущества;

правовая потеря статуса общей совместной собственности;

возможность самостоятельного распоряжения своей долей.

"Таким образом, общая совместная собственность прекращается не только после развода, но и в случаях изменения правового режима имущества по договоренности или решению суда", — заключает Филиппова.

Как сообщалось, хотя слова "владелец" и "совладелец" могут казаться похожими, на самом деле между ними существует значительная юридическая разница, которая в 2025 году приобретает еще большее значение. Ваш статус — владелец или совладелец — непосредственно влияет на право распоряжаться недвижимостью, в частности на возможность ее продажи, аренды или регистрации других лиц.

Также мы рассказывали, что в Хмельницком женщина более десяти лет жила в квартире, ухаживая за ней, делая ремонты и оплачивая коммунальные услуги, и надеялась оформить право собственности по приобретательной давности. Однако, суд не поддержал ее иск, отказав в признании этого права.