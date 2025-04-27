Штрафы за отсутствие прописки в Украине в мае 2025 года: что нужно знать

Мужчина читает документ. Фото: Freepik

В мае 2025 года вопрос регистрации места жительства в Украине остается актуальным для многих граждан. Отсутствие прописки может вызвать беспокойство, ведь законодательство предусматривает определенные санкции за невыполнение этой обязанности.

Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства", каждый гражданин, иностранец или лицо без гражданства, проживающее в Украине на законных основаниях, должен задекларировать или зарегистрировать свое место жительства в течение 30 календарных дней после прибытия.

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Какие наказания предусмотрены за отсутствие регистрации

За проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность, однако крайне ограниченная в своих последствиях. В соответствии со статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за такое нарушение накладывается только предупреждение.

Юрист Игорь Тетеря в комментарии "РБК-Украина" отмечает: обязанность остается, однако последствия ее невыполнения остаются довольно мягкими.

"Санкция за такое нарушение является наиболее мягкой среди административных взысканий", — отмечает эксперт.

Если же лицо в течение года повторно проживает без регистрации после предупреждения, его могут оштрафовать на сумму от 17 до 51 гривны (1-3 необлагаемых минимумов доходов граждан).

"Итак, худшее, что может грозить лицу, проживающему без регистрации, — штраф в размере 51 гривны", — подчеркивает Игорь Тетеря.

Важно также знать: более строгих санкций за это административное нарушение действующее законодательство не предусматривает, и перспективы усиления ответственности пока не обсуждаются.

Кто имеет право рассматривать такие нарушения

Рассмотрение дел об отсутствии регистрации места жительства относится к компетенции исполнительных комитетов сельских, поселковых и городских советов. Как объясняет юрист, суды обычно рассматривают такие дела только тогда, когда они касаются несовершеннолетних лиц в возрасте от 16 до 18 лет.

"Как пример, Заводской районный суд города Днепродзержинска вернул материалы органа местного самоуправления для рассмотрения дела об отсутствии регистрации", — отмечает Игорь Тетеря.

По его словам, в Едином государственном реестре судебных решений на сегодня насчитывается более 9 тысяч решений по статье 197 КУоАП. Однако абсолютное большинство таких дел завершается предупреждением, без наложения штрафов.

Почему большинство дел закрывается

Несмотря на количество административных производств, значительная их часть закрывается из-за отсутствия состава правонарушения.

"Подавляющее большинство дел рассматривается по части 1 статьи 197 КУоАП и заканчивается предупреждением лиц, проживающих без регистрации места жительства. Судебные дела по части 2 статьи 197 КУоАП, где бы на нарушителя был наложен штраф, в Едином государственном реестре судебных решений фактически отсутствуют", — объясняет Тетеря.

То есть, хотя формальная ответственность и предусмотрена, на практике к серьезным финансовым последствиям такая ситуация обычно не приводит.

Особые случаи: что стоит знать

Бывают исключительные случаи, когда дела об отсутствии прописки приводят к дополнительным расходам. Например, в одном из решений суда Киевской области речь шла о несовершеннолетнем лице, которое проживало без регистрации. Его не только предупредили, но и обязали уплатить 454 гривны судебного сбора в пользу государства.

Такие ситуации единичны, однако они свидетельствуют: за нарушение правил регистрации иногда могут возникать сопутствующие расходы, особенно если дело доходит до судебного разбирательства.

Стоит ли бояться штрафов

По мнению Игоря Тетери, система наказаний за отсутствие прописки в Украине остается достаточно лояльной. Максимальный штраф в 51 гривну вряд ли можно считать серьезным финансовым бременем, а большинство нарушителей получают лишь предупреждение. К тому же, значительное количество дел не доходит до штрафов из-за закрытия или отсутствия доказательств правонарушения.

Однако юрист советует не игнорировать требование о регистрации места жительства, ведь в отдельных случаях, например, при рассмотрении дел в суде, могут возникнуть дополнительные расходы, такие как судебный сбор. Кроме того, зарегистрированное место жительства упрощает доступ к административным услугам, социальным выплатам и другим правам граждан.

Как сообщалось, в 2025 году в Украине растет потребность в юридическом подтверждении фактического места жительства, что обусловлено не только доступом к социальным услугам, но и решением вопросов наследства, брака, гражданства. Это также важно для предотвращения проблем в судебных и административных спорах. Особую актуальность вопрос приобретает из-за значительного количества внутренне перемещенных лиц, которые часто не имеют официальной регистрации.

Также отметим, свобода передвижения и выбора места жительства является неотъемлемым правом каждого человека в Украине. Это право гарантируется не только Конституцией Украины, но и международными документами, такими как Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Таким образом, свободный выбор места жительства является важной составляющей личной свободы и гражданских прав.