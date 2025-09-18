Цены на квартиры в новостройках Киева — как изменились и чего ждать

Еще не предел — как застройщики Киева меняют рынок
Киевляне в 2025 году все чаще сталкиваются с выбором между вторичным рынком и первичным жильем. Несмотря на стремительный рост цен на новостройки, многие отдают предпочтение вторичным квартирам ради быстрого заселения и готовой инфраструктуры. Между тем новые комплексы предлагают современные планировки, повышенную безопасность и перспективу роста стоимости.
По данным группы компаний DIM, в первом полугодии 2025 года средняя стоимость новостроек выросла примерно на 14 % по сравнению с прошлым годом.
Средняя цена квадратного метра сегодня составляет:
- экономсегмент — около 1 000 долл;
- комфорт — 1 300 долл;
- бизнес-класс — 2 200 долл;
- премиум — до 4 400 долл.
"Выбор между первичкой и вторичкой в 2025 году зависит от баланса между готовностью, риском и финансовыми возможностями покупателя. Если покупатель ценит формулу "заезжай и живи" — выбирает вторичку", — отмечает, младший партнер DIM Арсений Насиковский.
Новостройки выигрывают за счет безопасности: укрытия, паркинги, энергоэффективность. В войну это ключевое. Плюс, потенциал роста стоимости — квартиры в новых ЖК дорожают на 10-20% после сдачи.
Но есть и риски — задержки строительства из-за обстрелов или нехватки финансов у застройщиков.
Спрос на новостройки и вторичку
Спрос в Киеве распределяется не однозначно. Часть покупателей выбирает вторичное жилье, чтобы не ждать завершения строительства, другие стремятся инвестировать в первичный рынок из-за перспективы повышения цен и комфортных условий проживания.
Особенности 2025 года для рынка жилья:
- дефицит новых квартир удерживает высокие цены;
- вторичные квартиры популярны благодаря быстрой готовности;
- современные комплексы привлекают инвесторов планировками и дополнительными сервисами;
- рост цен происходит во всех сегментах, но темпы несколько разнятся.
Причины повышения цен на новостройки
Ключевые факторы роста цен:
- Спрос на современные комплексы — покупатели ищут энергоэффективные квартиры с паркингами и укрытиями.
- Снижение темпов ввода в эксплуатацию — меньше новых объектов поддерживает тренд роста.
- Инфляционные факторы — строительные материалы и логистика становятся дороже.
- Безопасность и комфорт — новостройки с современными планировками более привлекательны для семей и инвесторов.
"Ситуация 2025 года показывает, что покупатели уже ориентируются не только на цену, но и на качество жизни. Те, кто готов вкладывать в первичный рынок, получают современный продукт с перспективой роста стоимости", — добавляет Насиковский.
Как сообщалось, современные покупатели жилья уделяют внимание не только площади и стоимости, но и уровню комфорта и безопасности. Эти важные характеристики зависят от материалов, которые были использованы при строительстве, и примененных технологий.
Также чтобы стать полноправным владельцем квартиры в новостройке, ее нужно обязательно зарегистрировать в Государственном реестре вещных прав. Только после внесения этих данных вы сможете полноценно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жильем.
