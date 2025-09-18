Цены на квартиры в новостройках Киева — как изменились и чего ждать

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевляне в 2025 году все чаще сталкиваются с выбором между вторичным рынком и первичным жильем. Несмотря на стремительный рост цен на новостройки, многие отдают предпочтение вторичным квартирам ради быстрого заселения и готовой инфраструктуры. Между тем новые комплексы предлагают современные планировки, повышенную безопасность и перспективу роста стоимости.

По данным группы компаний DIM, в первом полугодии 2025 года средняя стоимость новостроек выросла примерно на 14 % по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена квадратного метра сегодня составляет:

экономсегмент — около 1 000 долл;

комфорт — 1 300 долл;

бизнес-класс — 2 200 долл;

премиум — до 4 400 долл.

Средние цены на первичном рынке Киева. Графика: ЛУН

"Выбор между первичкой и вторичкой в 2025 году зависит от баланса между готовностью, риском и финансовыми возможностями покупателя. Если покупатель ценит формулу "заезжай и живи" — выбирает вторичку", — отмечает, младший партнер DIM Арсений Насиковский.

Новостройки выигрывают за счет безопасности: укрытия, паркинги, энергоэффективность. В войну это ключевое. Плюс, потенциал роста стоимости — квартиры в новых ЖК дорожают на 10-20% после сдачи.

Цены на первичке по районам Киеве. Графика: ЛУН

Но есть и риски — задержки строительства из-за обстрелов или нехватки финансов у застройщиков.

Спрос на новостройки и вторичку

Спрос в Киеве распределяется не однозначно. Часть покупателей выбирает вторичное жилье, чтобы не ждать завершения строительства, другие стремятся инвестировать в первичный рынок из-за перспективы повышения цен и комфортных условий проживания.

Особенности 2025 года для рынка жилья:

дефицит новых квартир удерживает высокие цены;

вторичные квартиры популярны благодаря быстрой готовности;

современные комплексы привлекают инвесторов планировками и дополнительными сервисами;

рост цен происходит во всех сегментах, но темпы несколько разнятся.

Причины повышения цен на новостройки

Ключевые факторы роста цен:

Спрос на современные комплексы — покупатели ищут энергоэффективные квартиры с паркингами и укрытиями. Снижение темпов ввода в эксплуатацию — меньше новых объектов поддерживает тренд роста. Инфляционные факторы — строительные материалы и логистика становятся дороже. Безопасность и комфорт — новостройки с современными планировками более привлекательны для семей и инвесторов.

"Ситуация 2025 года показывает, что покупатели уже ориентируются не только на цену, но и на качество жизни. Те, кто готов вкладывать в первичный рынок, получают современный продукт с перспективой роста стоимости", — добавляет Насиковский.

Как сообщалось, современные покупатели жилья уделяют внимание не только площади и стоимости, но и уровню комфорта и безопасности. Эти важные характеристики зависят от материалов, которые были использованы при строительстве, и примененных технологий.

Также чтобы стать полноправным владельцем квартиры в новостройке, ее нужно обязательно зарегистрировать в Государственном реестре вещных прав. Только после внесения этих данных вы сможете полноценно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жильем.