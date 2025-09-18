Ціни на квартири в новобудовах Києва — як змінились та чого чекати

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Кияни у 2025 році дедалі частіше стикаються з вибором між вторинним ринком та первинним житлом. Попри стрімке зростання цін на новобудови, багато хто віддає перевагу вторинним квартирам заради швидкого заселення та готової інфраструктури. Тим часом нові комплекси пропонують сучасні планування, підвищену безпеку та перспективу зростання вартості.

За даними групи компаній DIM, у першому півріччі 2025 року середня вартість новобудов зросла приблизно на 14 % порівняно з минулим роком.

Середня ціна квадратного метра сьогодні становить:

економсегмент — близько 1 000 дол.;

комфорт — 1 300 дол.;

бізнес-клас — 2 200 дол.;

преміум — до 4 400 дол.

Середні ціни на первинному ринку Києва. Графіка: ЛУН

"Вибір між первинкою і вторинкою у 2025 році залежить від балансу між готовністю, ризиком і фінансовими можливостями покупця. Якщо покупець цінує формулу "заїжджай і живи" — обирає вторинку", — зазначає, молодший партнер DIM Арсеній Насіковський.

Новобудови виграють за рахунок безпеки: укриття, паркінги, енергоефективність. У війну це ключово. Плюс потенціал зростання вартості — квартири в нових ЖК дорожчають на 10-20% після здачі.

Ціни на первинці по районам Києві. Графіка: ЛУН

Але ризики: затримки будівництва через обстріли чи брак фінансів у забудовників.

Попит на новобудови і вторинку

Попит у Києві розподіляється не однозначно. Частина покупців обирає вторинне житло, щоб не чекати завершення будівництва, інші прагнуть інвестувати у первинний ринок через перспективу підвищення цін та комфортні умови проживання.

Особливості 2025 року для ринку житла:

дефіцит нових квартир утримує високі ціни;

вторинні квартири популярні завдяки швидкій готовності;

сучасні комплекси залучають інвесторів плануванням і додатковими сервісами;

зростання цін відбувається у всіх сегментах, але темпи дещо різняться.

Причини підвищення цін на новобудови

Ключові фактори зростання цін:

Попит на сучасні комплекси — покупці шукають енергоефективні квартири з паркінгами та укриттями. Зниження темпів введення в експлуатацію — менше нових об’єктів підтримує тренд зростання. Інфляційні фактори — будівельні матеріали та логістика стають дорожчими. Безпека та комфорт — новобудови з сучасними плануваннями більш привабливі для сімей та інвесторів.

"Ситуація 2025 року показує, що покупці вже орієнтуються не тільки на ціну, а й на якість життя. Ті, хто готовий вкладати у первинний ринок, отримують сучасний продукт з перспективою зростання вартості", — додає Насіковський.

Як повідомлялось, сучасні покупці житла приділяють увагу не тільки площі та вартості, але й рівню комфорту та безпеки. Ці важливі характеристики залежать від матеріалів, які були використані при будівництві, та застосованих технологій.

Також щоб стати повноправним власником квартири у новобудові, її потрібно обов'язково зареєструвати в Державному реєстрі речових прав. Тільки після внесення цих даних ви зможете повноцінно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм житлом.