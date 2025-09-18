Аренда квартир в Украине и Польше — какие цены на жилье и где дешевле снимать

Мужчина и женщина среди коробок. Фото: Freepik

Украина сохраняет позицию более доступного рынка аренды жилья по сравнению с Польшей. Несмотря на повышение цен в 2025 году, разница все еще ощутима: за квартиру в крупных городах Украины платят от 400 до 500 долларов, тогда как в Польше стоимость начинается с 800 долларов.

Специалисты OLX Недвижимость исследовали стоимость жилья в пяти крупнейших городах обеих стран: в Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове в Украине и в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Познани в Польше.

Анализ охватывал аренду квартир с одной, двумя и тремя комнатами.

Аренда однокомнатных квартир в Украине и Польше

В Украине самыми дорогими остаются Львов (432 доллара) и Киев (408 долларов). В Одессе и Днепре цены колеблются в пределах 260-280 долларов, а в Харькове арендовать однокомнатную можно за рекордно низкие 108 долларов.

В Польше ситуация другая — средняя цена достигает 605 долларов. Варшава лидирует с показателем 689 долларов, Гданьск предлагает жилье за 635 долларов, а в Кракове, Познани и Вроцлаве средние цены держатся в пределах 510-590 долларов.

Аренда двухкомнатных квартир в крупных городах

Украинский рынок демонстрирует значительные различия:

Киев — 720 долларов;

Львов — 501 доллар;

Одесса и Днепр — 360-370 долларов;

Харьков — 168 долларов.

В Польше медианная цена составляет 780 долларов:

Варшава — 891 доллар;

Гданьск — 797 долларов;

Краков, Познань, Вроцлав — 680-780 долларов.

Аренда трехкомнатных квартир в двух странах

Самые высокие цены в Украине наблюдаются в Киеве, где трехкомнатное жилье стоит более 1 300 долларов. Во Львове средний показатель — 648 долларов, в Одессе и Днепре — 450-500 долларов, а в Харькове — 240 долларов.

В Польше медианная цена составляет 970 долларов:

Варшава — 1 161 доллар;

Гданьск — 999 долларов;

Краков, Познань, Вроцлав — 810-950 долларов.

Динамика роста цен на аренду жилья

В 2025 году стоимость аренды в Украине поднялась на 15-25% по сравнению с предыдущим годом. Польша также зафиксировала рост, но менее ощутимый — в пределах 5-10%.

В среднем аренда в Польше в долларовом эквиваленте:

на 80-100% дороже украинской;

стабильно растет, но более медленными темпами;

сохраняет значительный разрыв даже для небольших городов.

Цены на аренду в Украине и Польше. Графика: OLX Недвижимость

Сравнение спроса и предложения на рынке аренды

На украинском рынке в августе 2025 года количество предложений уменьшилось на 8%. Особенно резкое падение произошло в Харькове, где предложений стало вдвое меньше.

В Польше ситуация противоположная: количество квартир немного выросло — на 1,5%.

Спрос тоже снизился: в Украине на минус 11% откликов, в Польше — на минус 15%.

Это может свидетельствовать о временном охлаждении рынка из-за высоких цен, считают аналитики.

Преимущества однокомнатных и двухкомнатных квартир

Распределение спроса также показывает различия между странами. В Украине более половины отзывов (59%) касаются однокомнатных квартир, что свидетельствует об экономии бюджета арендаторов.

В Польше популярны двухкомнатные квартиры (50% запросов), ведь их часто выбирают:

молодые семьи;

студенты, которые делят жилье;

арендаторы, которые планируют долгосрочное проживание.

Почему аренда в Польше дороже

Высокие цены в Польше объясняются большим уровнем доходов, высокими затратами на содержание жилья и спросом со стороны иностранцев, в частности украинцев, которые переехали в Польшу.

Зато в Украине рынок аренды остается более доступным из-за более низкого уровня расходов и большей конкуренции среди арендодателей.

Как сообщалось, война, учеба, работа или семейные обстоятельства заставляют миллионы украинцев снимать жилье. Этот вопрос всегда был предметом горячих споров, но в последнее время ситуация с ценами на аренду значительно обострилась.

Также мы рассказывали, что в Польше растет популярность муниципальных программ, позволяющих получить жилье в аренду, которое можно отремонтировать. Это позволяет людям без собственного жилья получить доступную недвижимость, вкладывая средства в ремонт вместо высокой арендной платы. Отличным примером такой инициативы является программа "Квартира под ремонт" в Освенциме.