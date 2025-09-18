Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Разница ощутима — какие цены на аренду жилья в Украине и Польше

Разница ощутима — какие цены на аренду жилья в Украине и Польше

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 11:05
Аренда квартир в Украине и Польше — какие цены на жилье и где дешевле снимать
Мужчина и женщина среди коробок. Фото: Freepik

Украина сохраняет позицию более доступного рынка аренды жилья по сравнению с Польшей. Несмотря на повышение цен в 2025 году, разница все еще ощутима: за квартиру в крупных городах Украины платят от 400 до 500 долларов, тогда как в Польше стоимость начинается с 800 долларов.

Специалисты OLX Недвижимость исследовали стоимость жилья в пяти крупнейших городах обеих стран: в Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове в Украине и в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Познани в Польше.

Реклама
Читайте также:

Анализ охватывал аренду квартир с одной, двумя и тремя комнатами.

Аренда однокомнатных квартир в Украине и Польше

В Украине самыми дорогими остаются Львов (432 доллара) и Киев (408 долларов). В Одессе и Днепре цены колеблются в пределах 260-280 долларов, а в Харькове арендовать однокомнатную можно за рекордно низкие 108 долларов.

В Польше ситуация другая — средняя цена достигает 605 долларов. Варшава лидирует с показателем 689 долларов, Гданьск предлагает жилье за 635 долларов, а в Кракове, Познани и Вроцлаве средние цены держатся в пределах 510-590 долларов.

Аренда двухкомнатных квартир в крупных городах

Украинский рынок демонстрирует значительные различия:

  • Киев — 720 долларов;
  • Львов — 501 доллар;
  • Одесса и Днепр — 360-370 долларов;
  • Харьков — 168 долларов.

В Польше медианная цена составляет 780 долларов:

  • Варшава — 891 доллар;
  • Гданьск — 797 долларов;
  • Краков, Познань, Вроцлав — 680-780 долларов.

Аренда трехкомнатных квартир в двух странах

Самые высокие цены в Украине наблюдаются в Киеве, где трехкомнатное жилье стоит более 1 300 долларов. Во Львове средний показатель — 648 долларов, в Одессе и Днепре — 450-500 долларов, а в Харькове — 240 долларов.

В Польше медианная цена составляет 970 долларов:

  • Варшава — 1 161 доллар;
  • Гданьск — 999 долларов;
  • Краков, Познань, Вроцлав — 810-950 долларов.

Динамика роста цен на аренду жилья

В 2025 году стоимость аренды в Украине поднялась на 15-25% по сравнению с предыдущим годом. Польша также зафиксировала рост, но менее ощутимый — в пределах 5-10%.

В среднем аренда в Польше в долларовом эквиваленте:

  • на 80-100% дороже украинской;
  • стабильно растет, но более медленными темпами;
  • сохраняет значительный разрыв даже для небольших городов.

 

Разница ощутима — какие цены на аренду жилья в Украине и Польше - фото 1
Цены на аренду в Украине и Польше. Графика: OLX Недвижимость

Сравнение спроса и предложения на рынке аренды

На украинском рынке в августе 2025 года количество предложений уменьшилось на 8%. Особенно резкое падение произошло в Харькове, где предложений стало вдвое меньше.

В Польше ситуация противоположная: количество квартир немного выросло — на 1,5%.

Спрос тоже снизился: в Украине на минус 11% откликов, в Польше — на минус 15%.

Это может свидетельствовать о временном охлаждении рынка из-за высоких цен, считают аналитики.

Преимущества однокомнатных и двухкомнатных квартир

Распределение спроса также показывает различия между странами. В Украине более половины отзывов (59%) касаются однокомнатных квартир, что свидетельствует об экономии бюджета арендаторов.

В Польше популярны двухкомнатные квартиры (50% запросов), ведь их часто выбирают:

  • молодые семьи;
  • студенты, которые делят жилье;
  • арендаторы, которые планируют долгосрочное проживание.

Почему аренда в Польше дороже

Высокие цены в Польше объясняются большим уровнем доходов, высокими затратами на содержание жилья и спросом со стороны иностранцев, в частности украинцев, которые переехали в Польшу.

Зато в Украине рынок аренды остается более доступным из-за более низкого уровня расходов и большей конкуренции среди арендодателей.

Как сообщалось, война, учеба, работа или семейные обстоятельства заставляют миллионы украинцев снимать жилье. Этот вопрос всегда был предметом горячих споров, но в последнее время ситуация с ценами на аренду значительно обострилась.

Также мы рассказывали, что в Польше растет популярность муниципальных программ, позволяющих получить жилье в аренду, которое можно отремонтировать. Это позволяет людям без собственного жилья получить доступную недвижимость, вкладывая средства в ремонт вместо высокой арендной платы. Отличным примером такой инициативы является программа "Квартира под ремонт" в Освенциме.

Польша цены на квартиры жилье аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации