Аренда квартир в Украине и Польше — какие цены на жилье и где дешевле снимать

Разница ощутима — какие цены на аренду жилья в Украине и Польше
Украина сохраняет позицию более доступного рынка аренды жилья по сравнению с Польшей. Несмотря на повышение цен в 2025 году, разница все еще ощутима: за квартиру в крупных городах Украины платят от 400 до 500 долларов, тогда как в Польше стоимость начинается с 800 долларов.
Специалисты OLX Недвижимость исследовали стоимость жилья в пяти крупнейших городах обеих стран: в Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове в Украине и в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Познани в Польше.
Анализ охватывал аренду квартир с одной, двумя и тремя комнатами.
Аренда однокомнатных квартир в Украине и Польше
В Украине самыми дорогими остаются Львов (432 доллара) и Киев (408 долларов). В Одессе и Днепре цены колеблются в пределах 260-280 долларов, а в Харькове арендовать однокомнатную можно за рекордно низкие 108 долларов.
В Польше ситуация другая — средняя цена достигает 605 долларов. Варшава лидирует с показателем 689 долларов, Гданьск предлагает жилье за 635 долларов, а в Кракове, Познани и Вроцлаве средние цены держатся в пределах 510-590 долларов.
Аренда двухкомнатных квартир в крупных городах
Украинский рынок демонстрирует значительные различия:
- Киев — 720 долларов;
- Львов — 501 доллар;
- Одесса и Днепр — 360-370 долларов;
- Харьков — 168 долларов.
В Польше медианная цена составляет 780 долларов:
- Варшава — 891 доллар;
- Гданьск — 797 долларов;
- Краков, Познань, Вроцлав — 680-780 долларов.
Аренда трехкомнатных квартир в двух странах
Самые высокие цены в Украине наблюдаются в Киеве, где трехкомнатное жилье стоит более 1 300 долларов. Во Львове средний показатель — 648 долларов, в Одессе и Днепре — 450-500 долларов, а в Харькове — 240 долларов.
В Польше медианная цена составляет 970 долларов:
- Варшава — 1 161 доллар;
- Гданьск — 999 долларов;
- Краков, Познань, Вроцлав — 810-950 долларов.
Динамика роста цен на аренду жилья
В 2025 году стоимость аренды в Украине поднялась на 15-25% по сравнению с предыдущим годом. Польша также зафиксировала рост, но менее ощутимый — в пределах 5-10%.
В среднем аренда в Польше в долларовом эквиваленте:
- на 80-100% дороже украинской;
- стабильно растет, но более медленными темпами;
- сохраняет значительный разрыв даже для небольших городов.
Сравнение спроса и предложения на рынке аренды
На украинском рынке в августе 2025 года количество предложений уменьшилось на 8%. Особенно резкое падение произошло в Харькове, где предложений стало вдвое меньше.
В Польше ситуация противоположная: количество квартир немного выросло — на 1,5%.
Спрос тоже снизился: в Украине на минус 11% откликов, в Польше — на минус 15%.
Это может свидетельствовать о временном охлаждении рынка из-за высоких цен, считают аналитики.
Преимущества однокомнатных и двухкомнатных квартир
Распределение спроса также показывает различия между странами. В Украине более половины отзывов (59%) касаются однокомнатных квартир, что свидетельствует об экономии бюджета арендаторов.
В Польше популярны двухкомнатные квартиры (50% запросов), ведь их часто выбирают:
- молодые семьи;
- студенты, которые делят жилье;
- арендаторы, которые планируют долгосрочное проживание.
Почему аренда в Польше дороже
Высокие цены в Польше объясняются большим уровнем доходов, высокими затратами на содержание жилья и спросом со стороны иностранцев, в частности украинцев, которые переехали в Польшу.
Зато в Украине рынок аренды остается более доступным из-за более низкого уровня расходов и большей конкуренции среди арендодателей.
Как сообщалось, война, учеба, работа или семейные обстоятельства заставляют миллионы украинцев снимать жилье. Этот вопрос всегда был предметом горячих споров, но в последнее время ситуация с ценами на аренду значительно обострилась.
Также мы рассказывали, что в Польше растет популярность муниципальных программ, позволяющих получить жилье в аренду, которое можно отремонтировать. Это позволяет людям без собственного жилья получить доступную недвижимость, вкладывая средства в ремонт вместо высокой арендной платы. Отличным примером такой инициативы является программа "Квартира под ремонт" в Освенциме.
