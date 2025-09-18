Відео
Головна Нерухомість Різниця відчутна — які ціни на оренду житла в Україні та Польщі

Різниця відчутна — які ціни на оренду житла в Україні та Польщі

Дата публікації: 18 вересня 2025 11:05
Оренда квартир в Україні та Польщі — які ціни на житло та де дешевше знімати
Чоловік та жінка серед коробок. Фото: Freepik

Україна зберігає позицію доступнішого ринку оренди житла у порівнянні з Польщею. Попри підвищення цін у 2025 році, різниця все ще відчутна: за квартиру у великих містах України платять від 400 до 500 доларів, тоді як у Польщі вартість починається з 800 доларів.

Фахівці OLX Нерухомість дослідили вартість житла у п’яти найбільших містах обох країн: у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові в Україні та у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську й Познані в Польщі. 
Аналіз охоплював оренду квартир з однією, двома та трьома кімнатами.

Читайте також:

Оренда однокімнатних квартир в Україні та Польщі

В Україні найдорожчими залишаються Львів (432 долари) та Київ (408 доларів). В Одесі й Дніпрі ціни коливаються в межах 260-280 доларів, а у Харкові орендувати однокімнатну можна за рекордно низькі 108 доларів.

У Польщі ситуація інша — середня ціна сягає 605 доларів. Варшава лідирує з показником 689 доларів, Гданськ пропонує житло за 635 доларів, а у Кракові, Познані та Вроцлаві середні ціни тримаються у межах 510–590 доларів.

Оренда двокімнатних квартир у великих містах

Український ринок демонструє значні відмінності:

  • Київ — 720 доларів;
  • Львів — 501 долар;
  • Одеса та Дніпро — 360-370 доларів;
  • Харків — 168 доларів.

У Польщі медіанна ціна становить 780 доларів:

  • Варшава — 891 долар;
  • Гданськ — 797 доларів;
  • Краків, Познань, Вроцлав — 680-780 доларів.

Оренда трикімнатних квартир у двох країнах

Найвищі ціни в Україні спостерігаються у Києві, де трикімнатне житло коштує понад 1 300 доларів. У Львові середній показник — 648 доларів, в Одесі та Дніпрі — 450–500 доларів, а у Харкові — 240 доларів.

У Польщі медіанна ціна складає 970 доларів:

  • Варшава — 1 161 долар;
  • Гданськ — 999 доларів;
  • Краків, Познань, Вроцлав — 810-950 доларів.

Динаміка зростання цін на оренду житла

У 2025 році вартість оренди в Україні піднялася на 15-25% порівняно з попереднім роком. Польща також зафіксувала зростання, але менш відчутне — у межах 5-10%.

У середньому оренда в Польщі у доларовому еквіваленті:

  • на 80-100% дорожча за українську;
  • стабільно зростає, але повільнішими темпами;
  • зберігає значний розрив навіть для невеликих міст.

 

Різниця відчутна — які ціни на оренду житла в Україні та Польщі - фото 1
Ціни на оренду в Україні та Польщі. Графіка: OLX Нерухомість

Порівняння попиту і пропозиції на ринку оренди

На українському ринку в серпні 2025 року кількість пропозицій зменшилася на 8%. Особливо різке падіння відбулося у Харкові, де пропозицій стало удвічі менше. 

У Польщі ситуація протилежна: кількість квартир трохи зросла — на 1,5%.

Попит теж знизився: в Україні на мінус 11% відгуків, у Польщі — на мінус 15%.

Це може свідчити про тимчасове охолодження ринку через високі ціни, вважають аналітики.

Переваги однокімнатних і двокімнатних квартир

Розподіл попиту також показує відмінності між країнами. В Україні понад половину відгуків (59%) стосуються однокімнатних квартир, що свідчить про економію бюджету орендарів.

У Польщі популярнішими є двокімнатні квартири (50% запитів), адже їх часто обирають:

  • молоді сім’ї;
  • студенти, які ділять житло;
  • орендарі, що планують довгострокове проживання.

Чому оренда в Польщі дорожча

Вищі ціни в Польщі пояснюються більшим рівнем доходів, вищими витратами на утримання житла та попитом з боку іноземців, зокрема українців, які переїхали до Польщі. 

Натомість в Україні ринок оренди залишається більш доступним через нижчий рівень витрат і більшу конкуренцію серед орендодавців.

Як повідомлялось, війна, навчання, робота або сімейні обставини змушують мільйони українців винаймати житло. Це питання завжди було предметом гарячих суперечок, але останнім часом ситуація з цінами на оренду значно загострилася.

Також ми розповідали, що у Польщі зростає популярність муніципальних програм, що дозволяють отримати житло в оренду, яке можна відремонтувати. Це дає змогу людям без власного житла отримати доступну нерухомість, вкладаючи кошти в ремонт замість високої орендної плати. Чудовим прикладом такої ініціативи є програма "Квартира під ремонт" в Освенцимі.

