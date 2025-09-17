Ринок оренди квартир — які тенденції панують в містах України у 2025 році

Чоловік з коробкою. Фото: Freepik

Через війну, навчання, роботу чи сімейні обставини мільйони українців змушені орендувати житло. Ціни на оренду завжди викликали жваві дискусії, але останні роки загострили проблему.

Аналітики Codes, спираючись на дані Держстату, ГІС "Увекон" і понад 5 000 оголошень за період із червня 2024 по червень 2025 року, виявили, що ціна оренди залежить від багатьох факторів, які можна поділити на об’єктивні та суб’єктивні.

Реклама

Читайте також:

Як формується вартість оренди житла

Ринок оренди в Україні залежить від десятків факторів, які взаємодіють між собою. Основними серед них залишаються безпекова ситуація, стан будинку та квартири, місце розташування й рівень інфраструктури.

Додатково враховуються площа житла, кількість кімнат, поверх та наявність ремонту.

У містах вирішальним є престижність району і доступність транспорту, шкіл, лікарень, торгових центрів. У квартирах роль відіграють навіть дрібниці — від кондиціонера до пральної машини.

Безпека як головний фактор

Відстань до лінії фронту визначає ціни найсильніше. Західні області показують стабільне зростання через релокацію бізнесу та велику кількість ВПО. Київ і область, попри ризики, залишаються у топі.

Неочікуваним лідером стала Сумщина з річним приростом у 56,8%. Натомість Харківщина та Запоріжжя навіть зафіксували падіння цін.

Де найдешевша оренда в Україні

За даними дослідження, найдешевше винаймати житло у прифронтових регіонах:

Херсонська обл. — 96 грн за кв. м;

Харківська обл. — 145 грн за кв. м;

Донецька обл. — 154 грн за кв. м;

Запорізька обл. — 155 грн за кв. м.

Серед більш безпечних територій до найдоступніших відносять Кіровоградщину, Хмельниччину та Житомирщину.

Де найдорожча оренда в Україні

Київ очікувано посідає перше місце за цінами. Середня вартість квадратного метра тут — 578 грн. Далі йдуть Закарпаття, Львівщина, Київська та Одеська області.

Ціни на оренду квартир. Графіка: Codes

Попит на сільську оренду

З 2024 по 2025 роки ціни у селах зросли швидше, ніж у містах. Причини цього:

безпекові міркування та бажання жити подалі від ударів;

автономність приватних будинків із колодязями чи пічками;

низька пропозиція житла та можливість власників диктувати умови.

У середньому оренда у селах коштує 338 грн за кв. м, тоді як у містах — 283 грн. Але основний попит зосереджений у передмісті та курортних зонах.

Скільки коштує оренда в різних містах

Дослідження показали такі діапазони:

Київ: 1-кімнатні — 14-16 тис. грн, 2-кімнатні — 15-20 тис. грн, 3-кімнатні — 40-45 тис. грн;

Львів: 1-кімнатні — 16-22 тис. грн, 2-кімнатні — 14-16 тис. грн, 3-кімнатні — 15-30 тис. грн;

Одеса: 1-кімнатні — 6-10 тис. грн, 2-кімнатні — 12-14 тис. грн, 3-кімнатні — 10-15 тис. грн;

Дніпро: 1-кімнатні — 8-9 тис. грн, 2-кімнатні — 12-14 тис. грн, 3-кімнатні — 14-16 тис. грн;

Ужгород: 1-кімнатні — близько 19 тис. грн, 2-кімнатні — 27 тис. грн, 3-кімнатні — 30 тис. грн.

Що буде з орендою далі

Експерти прогнозують два сценарії:

Збереження нинішніх тенденцій — у західних регіонах ціни досягнуть "стелі" та надалі зростатимуть на 10-15% щорічно. У Києві попит посилиться через відмову від дистанційної роботи та навчання. Послаблення війни або завершення — очікується бум у східних та південних областях через відбудову, повернення ВПО й зростання кількості робочих місць. Сільський ринок при цьому може скоротитися.

У будь-якому разі ключем залишатиметься баланс між попитом і доходами населення, констатують аналітики.

Як повідомлялось, дострокове розірвання договору оренди житла — це поширена ситуація, що може виникнути як через зміну обставин орендаря, так і через проблеми, пов'язані з помешканням чи поведінкою сторін. Щоб уникнути непорозумінь, важливо знати, як правильно і законно припинити дію цього договору.

Також ми розповідали, що багато українців роками живуть в орендованих квартирах, щомісяця сплачуючи значні кошти без гарантій безпеки. Це призводить до помилкового уявлення, ніби тривале проживання в оселі дає орендареві право на судове відшкодування або навіть на отримання житла у власність.