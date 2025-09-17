Рынок аренды квартир — какие тенденции царят в городах Украины в 2025 году

Неожиданные контрасты — где в Украине дешевле снимать квартиру
Из-за войны, учебы, работы или семейных обстоятельств миллионы украинцев вынуждены арендовать жилье. Цены на аренду всегда вызывали оживленные дискуссии, но последние годы обострили проблему.
Аналитики Codes, опираясь на данные Госстата, ГИС "Увекон" и более 5 000 объявлений за период с июня 2024 по июнь 2025 года, обнаружили, что цена аренды зависит от многих факторов, которые можно разделить на объективные и субъективные.
Как формируется стоимость аренды жилья
Рынок аренды в Украине зависит от десятков факторов, которые взаимодействуют между собой. Основными среди них остаются ситуация с безопасностью, состояние дома и квартиры, месторасположение и уровень инфраструктуры.
Дополнительно учитываются площадь жилья, количество комнат, этаж и наличие ремонта.
В городах решающим является престижность района и доступность транспорта, школ, больниц, торговых центров. В квартирах роль играют даже мелочи - от кондиционера до стиральной машины.
Безопасность как главный фактор
Расстояние до линии фронта определяет цены сильнее всего. Западные области показывают стабильный рост из-за релокации бизнеса и большого количества ВПЛ. Киев и область, несмотря на риски, остаются в топе.
Неожиданным лидером стала Сумщина с годовым приростом в 56,8%. Зато Харьковщина и Запорожье даже зафиксировали падение цен.
Где самая дешевая аренда в Украине
По данным исследования, дешевле всего снимать жилье в прифронтовых регионах:
- Херсонская обл. — 96 грн за кв. м;
- Харьковская обл. — 145 грн за кв. м;
- Донецкая обл. — 154 грн за кв. м;
- Запорожская обл. — 155 грн за кв. м.
Среди более безопасных территорий к самым доступным относят Кировоградскую, Хмельницкую и Житомирскую области.
Где самая дорогая аренда в Украине
Киев ожидаемо занимает первое место по ценам. Средняя стоимость квадратного метра здесь — 578 грн. Далее следуют Закарпатье, Львовщина, Киевская и Одесская области.
Спрос на сельскую аренду
С 2024 по 2025 годы цены в селах выросли быстрее, чем в городах. Причины этого:
- соображения безопасности и желание жить подальше от ударов;
- автономность частных домов с колодцами или печами;
- низкое предложение жилья и возможность владельцев диктовать условия.
В среднем аренда в селах стоит 338 грн за кв. м, тогда как в городах — 283 грн. Но основной спрос сосредоточен в пригороде и курортных зонах.
Сколько стоит аренда в разных городах
Исследования показали следующие диапазоны:
- Киев: 1-комнатные — 14-16 тыс. грн, 2-комнатные — 15-20 тыс. грн, 3-комнатные — 40-45 тыс. грн;
- Львов: 1-комнатные — 16-22 тыс. грн, 2-комнатные — 14-16 тыс. грн, 3-комнатные — 15-30 тыс. грн;
- Одесса: 1-комнатные — 6-10 тыс. грн, 2-комнатные — 12-14 тыс. грн, 3-комнатные — 10-15 тыс. грн;
- Днепр: 1-комнатные — 8-9 тыс. грн, 2-комнатные — 12-14 тыс. грн, 3-комнатные — 14-16 тыс. грн;
- Ужгород: 1-комнатные — около 19 тыс. грн, 2-комнатные — 27 тыс. грн, 3-комнатные — 30 тыс. грн.
Что будет с арендой дальше
Эксперты прогнозируют два сценария:
- Сохранение нынешних тенденций — в западных регионах цены достигнут "потолка" и в дальнейшем будут расти на 10-15% ежегодно. В Киеве спрос усилится из-за отказа от дистанционной работы и обучения.
- Ослабление войны или завершение — ожидается бум в восточных и южных областях из-за восстановления, возвращения ВПЛ и роста количества рабочих мест. Сельский рынок при этом может сократиться.
В любом случае ключом будет оставаться баланс между спросом и доходами населения, констатируют аналитики.
