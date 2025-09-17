Рынок аренды квартир — какие тенденции царят в городах Украины в 2025 году

Мужчина с коробкой. Фото: Freepik

Из-за войны, учебы, работы или семейных обстоятельств миллионы украинцев вынуждены арендовать жилье. Цены на аренду всегда вызывали оживленные дискуссии, но последние годы обострили проблему.

Аналитики Codes, опираясь на данные Госстата, ГИС "Увекон" и более 5 000 объявлений за период с июня 2024 по июнь 2025 года, обнаружили, что цена аренды зависит от многих факторов, которые можно разделить на объективные и субъективные.

Как формируется стоимость аренды жилья

Рынок аренды в Украине зависит от десятков факторов, которые взаимодействуют между собой. Основными среди них остаются ситуация с безопасностью, состояние дома и квартиры, месторасположение и уровень инфраструктуры.

Дополнительно учитываются площадь жилья, количество комнат, этаж и наличие ремонта.

В городах решающим является престижность района и доступность транспорта, школ, больниц, торговых центров. В квартирах роль играют даже мелочи - от кондиционера до стиральной машины.

Безопасность как главный фактор

Расстояние до линии фронта определяет цены сильнее всего. Западные области показывают стабильный рост из-за релокации бизнеса и большого количества ВПЛ. Киев и область, несмотря на риски, остаются в топе.

Неожиданным лидером стала Сумщина с годовым приростом в 56,8%. Зато Харьковщина и Запорожье даже зафиксировали падение цен.

Где самая дешевая аренда в Украине

По данным исследования, дешевле всего снимать жилье в прифронтовых регионах:

Херсонская обл. — 96 грн за кв. м;

Харьковская обл. — 145 грн за кв. м;

Донецкая обл. — 154 грн за кв. м;

Запорожская обл. — 155 грн за кв. м.

Среди более безопасных территорий к самым доступным относят Кировоградскую, Хмельницкую и Житомирскую области.

Где самая дорогая аренда в Украине

Киев ожидаемо занимает первое место по ценам. Средняя стоимость квадратного метра здесь — 578 грн. Далее следуют Закарпатье, Львовщина, Киевская и Одесская области.

Цены на аренду квартир. Графика: Codes

Спрос на сельскую аренду

С 2024 по 2025 годы цены в селах выросли быстрее, чем в городах. Причины этого:

соображения безопасности и желание жить подальше от ударов;

автономность частных домов с колодцами или печами;

низкое предложение жилья и возможность владельцев диктовать условия.

В среднем аренда в селах стоит 338 грн за кв. м, тогда как в городах — 283 грн. Но основной спрос сосредоточен в пригороде и курортных зонах.

Сколько стоит аренда в разных городах

Исследования показали следующие диапазоны:

Киев: 1-комнатные — 14-16 тыс. грн, 2-комнатные — 15-20 тыс. грн, 3-комнатные — 40-45 тыс. грн;

Львов: 1-комнатные — 16-22 тыс. грн, 2-комнатные — 14-16 тыс. грн, 3-комнатные — 15-30 тыс. грн;

Одесса: 1-комнатные — 6-10 тыс. грн, 2-комнатные — 12-14 тыс. грн, 3-комнатные — 10-15 тыс. грн;

Днепр: 1-комнатные — 8-9 тыс. грн, 2-комнатные — 12-14 тыс. грн, 3-комнатные — 14-16 тыс. грн;

Ужгород: 1-комнатные — около 19 тыс. грн, 2-комнатные — 27 тыс. грн, 3-комнатные — 30 тыс. грн.

Что будет с арендой дальше

Эксперты прогнозируют два сценария:

Сохранение нынешних тенденций — в западных регионах цены достигнут "потолка" и в дальнейшем будут расти на 10-15% ежегодно. В Киеве спрос усилится из-за отказа от дистанционной работы и обучения. Ослабление войны или завершение — ожидается бум в восточных и южных областях из-за восстановления, возвращения ВПЛ и роста количества рабочих мест. Сельский рынок при этом может сократиться.

В любом случае ключом будет оставаться баланс между спросом и доходами населения, констатируют аналитики.

Как сообщалось, досрочное расторжение договора аренды жилья — это распространенная ситуация, которая может возникнуть как из-за изменения обстоятельств арендатора, так и из-за проблем, связанных с помещением или поведением сторон. Чтобы избежать недоразумений, важно знать, как правильно и законно прекратить действие этого договора.

Также мы рассказывали, что многие украинцы годами живут в арендованных квартирах, ежемесячно платя значительные средства без гарантий безопасности. Это приводит к ошибочному представлению, будто длительное проживание в доме дает арендатору право на судебное возмещение или даже на получение жилья в собственность.