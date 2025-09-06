Видео
Главная Недвижимость Рай в горах — сколько стоят дома в Карпатах в сентябре

Рай в горах — сколько стоят дома в Карпатах в сентябре

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 15:15
Цены на дома в Карпатах — где выгодно купить в сентябре 2025 года
Дом на продажу в Карпатах. Фото: olx

Карпаты — это не только живописные горы, чистый воздух и спокойствие, но и мечта многих украинцев о собственном доме среди природы. В сентябре 2025 года рынок недвижимости в Карпатах остается активным, ведь спрос на жилье в горах растет. Люди ищут уютные домики для отдыха, инвестиций или даже постоянного проживания.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят дома в Карпатах, где самые дорогие и самые дешевые предложения, что влияет на цену и какие тренды ждут покупателей.

Реклама
Читайте также:

Рынок домов в Карпатах в сентябре

По данным портала OLX, цены на дома в Карпатах в сентябре 2025 года существенно различаются в зависимости от региона, состояния дома, близости к туристическим зонам и инфраструктуры. Так, средняя цена за квадратный метр составляет от 310 до 430 долларов для домов площадью 50-60 кв. м.

Однако в популярных курортных зонах, таких как Буковель или Яремче, цены могут достигать 1 000 долларов за квадрат и выше. В отдаленных селах, наоборот, можно найти бюджетные варианты от 20 000 долларов за дом.

В августе 2025 года аналитики зафиксировали оживление рынка: количество запросов на покупку домов в Карпатах выросло на 28% по сравнению с весной. В сентябре-октябре эксперты прогнозируют сезонное снижение цен на 5-7%, что может стать хорошей возможностью для покупателей.

Самые дорогие дома в Карпатах

Самые высокие цены на недвижимость традиционно в туристических центрах: Буковель, Яремче, Татаров, Ворохта и Славское. Например, современный коттедж площадью 60 кв. м возле Буковеля может стоить от 65 000 до 100 000 долларов.

 

Рай в горах — сколько стоят дома в Карпатах в сентябре - фото 1
Дом в Яремче за 57 000 долларов. Фото: olx

Такие дома обычно имеют ремонт "под ключ", панорамные окна с видом на горы, все коммуникации (газ, вода, электричество, септик) и асфальтированный подъезд. Близость к горнолыжным подъемникам добавляет к цене 10-20 тысяч долларов.

Особенно дорогие дома — это новые коттеджи или таунхаусы, построенные по современным технологиям. Например, в Яремче предлагают трехэтажные таунхаусы Galicia House площадью 130 кв. м за 80 000-120 000 долларов.

 

Рай в горах — сколько стоят дома в Карпатах в сентябре - фото 2
Таунхаусы Galicia House. Фото: ЛУН

Они имеют энергоэффективные окна, утепленные стены и придомовой участок на 3 сотки. Такие объекты привлекают инвесторов, которые сдают их в аренду туристам.

Самые дешевые дома в Карпатах

Бюджетные варианты можно найти в отдаленных селах Ивано-Франковской, Закарпатской или Черновицкой областей. Например, в селе Яблуниця дом на 55 кв. м с базовым ремонтом и коммуникациями стоит около 35 000 долларов.

 

Рай в горах — сколько стоят дома в Карпатах в сентябре - фото 3
Дом в селе Яблуниця за 28 000 долларов. Фото: olx

В глубоких селах, таких как Крыворывня или Космач, старые деревянные дома под реновацию продают за 20 000-25 000 долларов. Такие дома часто имеют большие участки (10-50 соток), но нуждаются в ремонте или реконструкции.

 

Рай в горах — сколько стоят дома в Карпатах в сентябре - фото 4
Дом в селе Космач за 28 000 долларов. Фото: olx

Тренд последних лет — покупка старых аутентичных карпатских домов для реставрации. Это не только бюджетный вариант, но и возможность сохранить историю и создать уникальное пространство.

Рай в горах — сколько стоят дома в Карпатах в сентябре - фото 5
Дом в Ивано-Франковской области за 13 000 долларов. Фото: olx

Например, в Верховыне или Дзвыняче можно найти дом за 15 000-20 000 долларов, но стоит учесть дополнительные расходы на ремонт (10 000-15 000 долларов).

Факторы, влияющие на цену дома

Цена дома в Карпатах зависит от нескольких ключевых факторов:

  1. Местоположение. Близость к курортам или туристическим маршрутам значительно повышает стоимость. Например, дом с видом на горную вершину может стоить на 10-20 тысяч долларов дороже.
  2. Состояние дома. Новостройки с ремонтом и мебелью на 15-30% дороже, чем старые дома без отделки.
  3. Инфраструктура. Наличие асфальтированной дороги, магазинов, школ или больниц добавляет 5-10% к цене.
  4. Коммуникации. Газ, вода, электричество и септик повышают стоимость на 2-5 тысяч долларов.
  5. Площадь участка. Большие участки (10-50 соток) добавляют к цене 2-7 тысяч долларов.

Сейчас спрос на компактные дома площадью 50-60 кв. м растет, ведь они идеально подходят для двух человек или небольшой семьи. Такие дома популярны среди людей, которые хотят совмещать работу и отдых в горах.

Как сообщалось, время, проведенное с детьми в Карпатах, — это прекрасная возможность совместить отдых на лоне природы с активными развлечениями. Чистый горный воздух и прогулки по экотропам не только оздоровят, но и подарят незабываемые впечатления для всей семьи.

Также мы рассказывали, что оформление дома в селе в собственность — это не просто формальность, а необходимая процедура для защиты ваших прав на имущество. Только после государственной регистрации вы сможете полноценно распоряжаться недвижимостью, продавать ее, дарить или передавать по наследству.

Автор:
Катерина Балаева
Автор:
Катерина Балаева
