Ціни на будинки у Карпатах — де вигідно купити у вересні 2025 року

Будинок на продаж у Карпатах. Фото: olx

Карпати — це не лише мальовничі гори, чисте повітря та спокій, але й мрія багатьох українців про власний будинок серед природи. У вересні 2025 року ринок нерухомості в Карпатах залишається активним, адже попит на житло в горах зростає. Люди шукають затишні будиночки для відпочинку, інвестицій чи навіть постійного проживання.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштують будинки в Карпатах, де найдорожчі та найдешевші пропозиції, що впливає на ціну та які тренди чекають на покупців.

Ринок будинків у Карпатах у вересні 2025 року

За даними порталу OLX, ціни на будинки в Карпатах у вересні 2025 року суттєво різняться залежно від регіону, стану будинку, близькості до туристичних зон та інфраструктури. Так, середня ціна за квадратний метр становить від 310 до 430 доларів для будинків площею 50-60 кв. м.

Однак у популярних курортних зонах, таких як Буковель чи Яремче, ціни можуть сягати 1 000 доларів за квадрат і вище. У віддалених селах, навпаки, можна знайти бюджетні варіанти від 20 000 доларів за будинок.

У серпні 2025 року аналітики зафіксували пожвавлення ринку: кількість запитів на купівлю будинків у Карпатах зросла на 28% порівняно з весною. У вересні-жовтні експерти прогнозують сезонне зниження цін на 5-7%, що може стати гарною можливістю для покупців.

Найдорожчі будинки в Карпатах

Найвищі ціни на нерухомість традиційно в туристичних центрах: Буковель, Яремче, Татарів, Ворохта та Славське. Наприклад, сучасний котедж площею 60 кв. м біля Буковелю може коштувати від 65 000 до 100 000 доларів.

Будинок в Яремче за 57 000 доларів. Фото: olx

Такі будинки зазвичай мають ремонт "під ключ", панорамні вікна з видом на гори, усі комунікації (газ, вода, електрика, септик) та асфальтований під’їзд. Близькість до гірськолижних підйомників додає до ціни 10-20 тисяч доларів.

Особливо дорогі будинки — це нові котеджі або таунхауси, збудовані за сучасними технологіями. Наприклад, у Яремче пропонують триповерхові таунхауси Galicia House площею 130 кв. м за 80 000-120 000 доларів.

Таунхауси Galicia House. Фото: ЛУН

Вони мають енергоефективні вікна, утеплені стіни та прибудинкову ділянку на 3 сотки. Такі об’єкти приваблюють інвесторів, які здають їх в оренду туристам.

Найдешевші будинки в Карпатах

Бюджетні варіанти можна знайти у віддалених селах Івано-Франківської, Закарпатської чи Чернівецької областей. Наприклад, у селі Яблуниця будинок на 55 кв. м із базовим ремонтом та комунікаціями коштує близько 35 000 доларів.

Будинок у селі Яблуниця за 28 000 доларів. Фото: olx

У глибоких селах, таких як Криворівня чи Космач, старі дерев’яні хати під реновацію продають за 20 000-25 000 доларів. Такі будинки часто мають великі ділянки (10-50 соток), але потребують ремонту чи реконструкції.

Будинок у селі Космач за 28 000 доларів. Фото: olx

Тренд останніх років — купівля старих автентичних карпатських хат для реставрації. Це не лише бюджетний варіант, але й можливість зберегти історію та створити унікальний простір.

Будинок в Івано-Франківській області за 13 000 доларів. Фото: olx

Наприклад, у Верховині чи Дзвинячі можна знайти хату за 15 000-20 000 доларів, але варто врахувати додаткові витрати на ремонт (10 000-15 000 доларів).

Фактори, що впливають на ціну будинку

Ціна будинку в Карпатах залежить від кількох ключових факторів:

Місце розташування. Близькість до курортів чи туристичних маршрутів значно підвищує вартість. Наприклад, будинок із видом на гірську вершину може коштувати на 10-20 тисяч доларів дорожче. Стан будинку. Новобудови з ремонтом та меблями на 15-30% дорожчі, ніж старі хати без оздоблення. Інфраструктура. Наявність асфальтованої дороги, магазинів, шкіл чи лікарень додає 5-10% до ціни. Комунікації. Газ, вода, електрика та септик підвищують вартість на 2-5 тисяч доларів. Площа ділянки. Великі ділянки (10-50 соток) додають до ціни 2-7 тисяч доларів.

Зараз попит на компактні будинки площею 50-60 кв. м зростає, адже вони ідеально підходять для двох осіб або невеликої сім’ї. Такі будинки популярні серед людей, які хочуть поєднувати роботу та відпочинок у горах.

