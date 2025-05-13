Почему в советских квартирах стелили паркет, а не линолеум

Паркет в советских квартирах. Фото: idei.club

Паркетный пол, выложенный характерной "елочкой", был неотъемлемой частью советских квартир, особенно в эпоху Сталина и Хрущева. Но почему именно паркет, а не более дешевый линолеум или ДВП, доминировал в массовом жилищном строительстве СССР? Ответ кроется не в эстетике или роскоши, а в экономических, промышленных и логистических реалиях советской системы.

В то время как линолеум показался бы более логичным — дешевле, проще в монтаже — он не стал массовым покрытием в период строительного бума. Причина — техническая, пишет "УНИАН".

Реклама

Читайте также:

Советская промышленность просто не успевала за спросом. Производственные линии линолеума еще не были достаточно развиты, особенно в период массового строительства сталинок и хрущевок.

В противоположность этому, инфраструктура для изготовления паркета существовала еще с дореволюционных времен. Уже в 1914 году на территории Российской империи работало 85 паркетных предприятий, и эта сеть почти непрерывно продолжала функционировать в СССР. Благодаря этому паркет стал не только привычным, но и практичным выбором.

Паркет из отходов: секрет доступности

Настоящий советский паркет имел мало общего с тем, что мы называем паркетом сегодня. Его изготавливали в основном из дешевой древесины или производственных остатков — опилок, обрезков, нестандартных заготовок. Это позволяло уменьшить себестоимость и ускорить производство.

Такой материал имел низкую износостойкость и нередко нуждался в обновлении уже через несколько лет. Но с точки зрения экономики и имеющихся ресурсов — это был компромисс, который удовлетворял систему. Паркет не был долговечным, однако его можно было циклевать, лакировать и, при необходимости, легко заменить.

Почему именно "елочка"

Рисунок "елочкой" был не стилистическим выбором, а технологической необходимостью. Этот тип укладки позволял компенсировать неровность досок, которая часто встречалась в массовом производстве. Также такая схема визуально сглаживала недостатки монтажа и износа — идеальное решение для материала невысокого качества.

Впоследствии этот узор начали заменять более простыми прямыми укладками — чтобы еще больше удешевить монтаж и сократить время на строительство.

Паркет — не для всех

Стоит отметить, что даже такой "доступный" паркет был скорее прерогативой городских жителей. В отдаленных регионах, особенно на востоке или севере СССР, часто обходились простыми деревянными досками или даже линолеумом, который стелили прямо на бетон.

Элитные же квартиры вообще игнорировали массовый вариант паркета. В них укладывали дубовые или буковые планки, покрывали качественными лаками, а сверху часто — дорогими коврами.

Почему паркет исчез: упадок традиции

К началу 1980-х паркет постепенно терял популярность. Развитие нефтехимической промышленности позволило наладить массовое производство линолеума и ДВП, которые были дешевле и проще в установке.

Кроме того, паркет требовал регулярного ухода, что стало неудобным для нового поколения городских жителей. Традиция паркетных полов, которая держалась на инерции советской промышленной системы, постепенно сошла на нет.

Отметим, советское жилье, хоть и было воплощением практичности, редко ассоциировалось с комфортом. Для современников особенно непривычной кажется традиция установки двойных входных дверей в квартирах. Однако за этим решением стояли вполне прагматичные соображения, обусловленные как климатическими условиями, так и спецификой тогдашней идеологии.

А в хрущевках и сталинках часто можно заметить небольшое окошко между кухней и ванной комнатой. Эта архитектурная деталь не была декоративной или ошибкой проектирования, а имела свое, хотя и неоднозначное, назначение. В современном строительстве от такого решения давно отказались.