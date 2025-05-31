Дает ли прописка право на наследство — что говорит закон в 2025 году

Женщины читают документы. Фото: Freepik

Прописка, или, как ее правильно называют в современном украинском законодательстве, регистрация места жительства, часто вызывает вопросы, особенно когда речь идет о наследстве. Дает ли прописка право на наследство? Какие права имеют лица, зарегистрированные в жилье? Эти вопросы волнуют многих украинцев, ведь недвижимость остается одним из самых ценных активов.

Как отметил адвокат Иван Краснов в комментарии агентству УНИАН, именно регистрация определяет законность пребывания лица в жилье, но не создает оснований для приобретения права собственности.

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"Прописка — это советский термин, которого нет в украинском законодательстве. Современный термин — "регистрация места жительства". Но в быту слово "прописка" продолжают активно использовать", — пояснил юрист.

Кто имеет какие права: члены семьи и наниматели

Регистрация места жительства может касаться разных категорий лиц:

членов семьи собственника жилья;

нанимателей, которые проживают на основании договора аренды.

Для членов семьи действующая 156 статья Жилищного кодекса предоставляет определенные права:

пользование жильем на равных с собственником, если иное не определено соглашением;

возможность вселить других членов семьи с согласия собственника;

в случае прекращения родственных отношений — сохранение права пользования помещением.

Для нанимателей все зависит от условий договора. Их главное право — пользование помещением в пределах договоренности с собственником.

Прописка и право собственности

Несмотря на распространенное представление, сама регистрация по определенному адресу не дает юридического права владеть жильем. По словам Краснова, прописка удостоверяет лишь законное право пребывания в доме. Даже после смерти владельца зарегистрированные лица имеют право оставаться в жилье, пока не появится новый владелец — наследник.

"Смерть собственника жилья никоим образом не влияет на право зарегистрированного лица пользоваться таким жильем", — отмечает юрист.

После оформления наследства новый владелец становится и новым наймодателем. Соответственно, прописанным лицам нужно согласовать с ним дальнейшее проживание — продлить договор или заключить новый.

Когда регистрация может стать аргументом в наследовании

Наличие регистрации все же может сыграть важную роль — но только для лиц, которые являются наследниками по закону или завещанию и на момент смерти наследодателя постоянно проживали с ним. Такие случаи предусмотрены частью 3 статьи 1268 Гражданского кодекса Украины. Таким лицам не нужно подавать заявление о принятии наследства в шестимесячный срок — считается, что они приняли его автоматически.

Однако даже в этом случае обязательным условием является обращение к нотариусу с заявлением "Об оформлении принятого наследства". Этот документ можно подать в любое время — ограничение в 6 месяцев здесь не применяется.

"Именно регистрация места жительства по одному адресу является подтверждением постоянного проживания наследников с наследодателем", — отмечает Краснов.

Как избежать ошибок и потери прав

Самые распространенные ошибки среди тех, кто проживает в жилье покойного родственника:

убеждение, что сама регистрация автоматически дает право на наследство;

игнорирование обязанности подать заявление об оформлении наследства;

проживание без документального подтверждения родственных связей с наследодателем.

Если человек не является наследником по закону или не указан в завещании, его регистрация — даже многолетняя — не станет основанием для приобретения права собственности. При отсутствии родственных связей (или если они не подтверждены) прописанное лицо не будет иметь прав на наследство.

Что еще стоит знать украинцам

Регистрация места жительства является ключевой административной процедурой в Украине. На сегодняшний день государство внедрило декларативный принцип, что значительно упростило, ускорило и цифровизировало этот процесс. Это сделало регистрацию места жительства более доступной и удобной для граждан. Но существуют и штрафы и особенности оформления прописки для взрослых и детей.

Также мы рассказывали, что прописка является неотъемлемой частью правового статуса украинца, ведь она открывает доступ ко многим государственным услугам, банковским операциям и оформлению документов. В 2025 году эти правила остаются четкими, и вопрос возможности прописаться в доме без согласия собственника остается крайне актуальным для многих граждан.