Как получить льготный кредит на жилье для молодежи в Украине — условия и правила

Программа "Кредит для молодежи" в Украине остается одним из важнейших инструментов государственной поддержки для тех, кто стремится иметь собственное жилье. Она работает через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, который использует средства своего уставного капитала и местные программы. Основная цель — дать возможность молодым людям до 36 лет получить доступное финансирование для покупки, строительства или реконструкции жилья.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, спрос на эту программу не уменьшается, пишет ЛУН со ссылкой на экспертов БФ "Право на защиту". За годы ее действия десятки тысяч украинских семей получили собственные квартиры или дома, что свидетельствует о ее эффективности.

Кто может получить молодежный кредит

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно соответствовать нескольким критериям. Основными являются возраст, жилищные условия и платежеспособность.

Возраст участников:

супруги, где обоим до 35 лет включительно;

неполные семьи, где один из родителей до 35 лет и есть несовершеннолетние дети;

одинокие молодые люди до 35 лет;

исключение — ученые со степенью доктора наук, для которых возраст повышен до 40 лет (но второму из супругов должно быть не более 35).

Жилищные условия:

отсутствие собственного жилья;

жилая площадь на человека меньше чем 13,65 кв. м;

проживание в жилье, которое официально признано непригодным или расположено на временно оккупированных территориях.

Финансовая состоятельность

Доходы семьи после обязательных платежей должны превышать прожиточный минимум (3 028 грн в 2025 году) на каждого члена семьи. Это необходимо для подтверждения способности обслуживать кредит.

Какие документы нужны для кредита

Процедура подачи документов регламентирована законодательством. Заявителю необходимо подготовить:

заявление о предоставлении кредита;

справку о пребывании на квартирном учете;

справку о составе семьи;

копии паспорта и идентификационного кода;

свидетельство о браке и рождении детей (если есть);

подтверждение платежеспособности (справка с работы, договоры поручительства);

отчет о независимой оценке жилья;

в случае строительства — строительный паспорт и проектно-сметную документацию.

Этот перечень может дополняться в зависимости от региона или особенностей будущего жилья.

Как определяется сумма молодежного кредита

Размер кредита рассчитывается по двум параметрам - нормативная площадь и предельная стоимость жилья:

Для одного человека или супругов — 52,5 кв. м. Для каждого следующего члена семьи добавляется 21 кв. м. Предельная стоимость рассчитывается на основе опосредованной стоимости строительства в регионе, умноженной на коэффициент (1,75 для крупных городов, 1,5 — для других).

Например, в Киеве квадратный метр стоит в расчете для программы более 51 тыс. грн. Это означает, что для семьи из двух человек сумма кредита может достигать 2,7 млн грн.

Какое жилье можно приобрести по программе

Программа не распространяется на любые объекты недвижимости. Участники могут приобрести:

квартиры в многоэтажках, которым менее 50 лет;

реконструированные квартиры в домах не старше 35 лет;

индивидуальные дома или усадьбы в возрасте до 20 лет;

реконструированные дома, которым не более 15 лет.

Это позволяет выбирать как новостройки, так и объекты вторичного рынка, но в пределах установленных требований.

Какие условия молодежного кредита

Основные параметры выглядят следующим образом:

процентная ставка — 7% годовых, неизменная на протяжении всего срока;

первый взнос — от 6% стоимости жилья, оплачивается в два этапа;

срок кредитования — до 20 лет;

кредит должен быть погашен до 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Программа ориентирована на долгосрочное планирование и предоставляет стабильные условия без риска внезапных изменений процентной ставки, отмечают эксперты.

Местные программы молодежного кредитования

Кроме государственной программы, в Украине действуют и региональные инициативы. Во многих областях органы власти разработали собственные механизмы финансирования жилья для молодежи. Они могут иметь другие условия — например, более низкий первоначальный взнос или большую продолжительность кредита.

Именно сочетание государственного и местного финансирования позволяет ежегодно предоставлять сотни новых кредитов. По данным благотворительного фонда "Право на защиту", с момента запуска в 1998 году было выдано более 14 тысяч таких займов.

Как сообщалось, оставаясь одной из самых популярных программ для приобретения жилья, єОселя в 2025 году требует от заемщиков уплаты первого взноса. Размер этого платежа напрямую зависит от актуальных рыночных цен на недвижимость в городе, где планируется покупка.

Отметим также, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12377, который должен стать фундаментом для масштабной реформы жилищной политики. Этот документ не только обновляет правила ипотеки, аренды и квартирных очередей, но и создает условия для привлечения инвестиций из-за рубежа.