Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Головна Нерухомість Програма ''Кредит для молоді'' — хто може купити житло

Програма ''Кредит для молоді'' — хто може купити житло

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 15:15
Як отримати пільговий кредит на житло для молоді в Україні — умови та правила
Молоді люди серед коробок. Фото: Freepik

Програма "Кредит для молоді" в Україні залишається одним із найважливіших інструментів державної підтримки для тих, хто прагне мати власне житло. Вона працює через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який використовує кошти свого статутного капіталу та місцеві програми. Основна мета — дати можливість молодим людям до 36 років отримати доступне фінансування для купівлі, будівництва або реконструкції житла.

Попри складну економічну ситуацію, попит на цю програму не зменшується, пише ЛУН з посиланням на експертів БФ "Право на захист". За роки її дії десятки тисяч українських сімей отримали власні квартири чи будинки, що свідчить про її ефективність.

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати молодіжний кредит

Щоб скористатися можливістю, потрібно відповідати кільком критеріям. Основними є вік, житлові умови та платоспроможність.

Вік учасників:

  • подружжя, де обом до 35 років включно;
  • неповні сім’ї, де один з батьків до 35 років і є неповнолітні діти;
  • одинокі молоді люди до 35 років;
  • виняток — науковці зі ступенем доктора наук, для яких вік підвищено до 40 років (але другому з подружжя має бути не більше 35).

Житлові умови:

  • відсутність власного житла;
  • житлова площа на особу менша ніж 13,65 кв. м;
  • проживання у житлі, яке офіційно визнано непридатним або розташоване на тимчасово окупованих територіях.

Фінансова спроможність

Доходи сім’ї після обов’язкових платежів повинні перевищувати прожитковий мінімум (3 028 грн у 2025 році) на кожного члена родини. Це необхідно для підтвердження здатності обслуговувати кредит.

Які документи потрібні для кредиту

Процедура подачі документів регламентована законодавством. Заявнику необхідно підготувати:

  • заяву про надання кредиту;
  • довідку про перебування на квартирному обліку;
  • довідку про склад сім’ї;
  • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
  • свідоцтво про шлюб та народження дітей (якщо є);
  • підтвердження платоспроможності (довідка з роботи, договори поруки);
  • звіт про незалежну оцінку житла;
  • у разі будівництва — будівельний паспорт та проектно-кошторисну документацію.

Цей перелік може доповнюватися залежно від регіону чи особливостей майбутнього житла.

Як визначається сума молодіжного кредиту

Розмір кредиту розраховується за двома параметрами — нормативна площа та гранична вартість житла:

  1. Для однієї особи чи подружжя — 52,5 кв. м.
  2. Для кожного наступного члена сім’ї додається 21 кв. м.
  3. Гранична вартість розраховується на основі опосередкованої вартості будівництва у регіоні, помноженої на коефіцієнт (1,75 для великих міст, 1,5 — для інших).

Наприклад, у Києві квадратний метр коштує у розрахунку для програми понад 51 тис. грн. Це означає, що для сім’ї з двох осіб сума кредиту може досягати 2,7 млн грн.

Яке житло можна придбати за програмою

Програма не поширюється на будь-які об’єкти нерухомості. Учасники можуть придбати:

  • квартири у багатоповерхівках, яким менше ніж 50 років;
  • реконструйовані квартири у будинках не старших за 35 років;
  • індивідуальні будинки або садиби віком до 20 років;
  • реконструйовані будинки, яким не більше ніж 15 років.

Це дозволяє обирати як новобудови, так і об’єкти вторинного ринку, але в межах встановлених вимог.

Які умови молодіжного кредиту

Основні параметри виглядають наступним чином:

  • відсоткова ставка — 7% річних, незмінна протягом усього терміну;
  • перший внесок — від 6% вартості житла, сплачується у два етапи;
  • строк кредитування — до 20 років;
  • кредит має бути погашений до 55 років для жінок і 60 для чоловіків.

Програма орієнтована на довгострокове планування і надає стабільні умови без ризику раптових змін відсоткової ставки, зазначають експерти.

Місцеві програми молодіжного кредитування

Окрім державної програми, в Україні діють і регіональні ініціативи. У багатьох областях органи влади розробили власні механізми фінансування житла для молоді. Вони можуть мати інші умови – наприклад, нижчий початковий внесок чи більшу тривалість кредиту.

Саме поєднання державного та місцевого фінансування дозволяє щороку надавати сотні нових кредитів. За даними благодійного фонду "Право на захист", з моменту запуску у 1998 році було видано понад 14 тисяч таких позик.

Як повідомлялось, залишаючись однією з найпопулярніших програм для придбання житла, єОселя у 2025 році вимагає від позичальників сплати першого внеску. Розмір цього платежу безпосередньо залежить від актуальних ринкових цін на нерухомість у місті, де планується купівля.

Зазначимо також, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №12377, який має стати фундаментом для масштабної реформи житлової політики. Цей документ не лише оновлює правила щодо іпотеки, оренди та квартирних черг, а й створює умови для залучення інвестицій з-за кордону.

кредити іпотека нерухомість купити квартиру молодь
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації