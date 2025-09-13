Як отримати пільговий кредит на житло для молоді в Україні — умови та правила

Молоді люди серед коробок. Фото: Freepik

Програма "Кредит для молоді" в Україні залишається одним із найважливіших інструментів державної підтримки для тих, хто прагне мати власне житло. Вона працює через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який використовує кошти свого статутного капіталу та місцеві програми. Основна мета — дати можливість молодим людям до 36 років отримати доступне фінансування для купівлі, будівництва або реконструкції житла.

Попри складну економічну ситуацію, попит на цю програму не зменшується, пише ЛУН з посиланням на експертів БФ "Право на захист". За роки її дії десятки тисяч українських сімей отримали власні квартири чи будинки, що свідчить про її ефективність.

Хто може отримати молодіжний кредит

Щоб скористатися можливістю, потрібно відповідати кільком критеріям. Основними є вік, житлові умови та платоспроможність.

Вік учасників:

подружжя, де обом до 35 років включно;

неповні сім’ї, де один з батьків до 35 років і є неповнолітні діти;

одинокі молоді люди до 35 років;

виняток — науковці зі ступенем доктора наук, для яких вік підвищено до 40 років (але другому з подружжя має бути не більше 35).

Житлові умови:

відсутність власного житла;

житлова площа на особу менша ніж 13,65 кв. м;

проживання у житлі, яке офіційно визнано непридатним або розташоване на тимчасово окупованих територіях.

Фінансова спроможність

Доходи сім’ї після обов’язкових платежів повинні перевищувати прожитковий мінімум (3 028 грн у 2025 році) на кожного члена родини. Це необхідно для підтвердження здатності обслуговувати кредит.

Які документи потрібні для кредиту

Процедура подачі документів регламентована законодавством. Заявнику необхідно підготувати:

заяву про надання кредиту;

довідку про перебування на квартирному обліку;

довідку про склад сім’ї;

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

свідоцтво про шлюб та народження дітей (якщо є);

підтвердження платоспроможності (довідка з роботи, договори поруки);

звіт про незалежну оцінку житла;

у разі будівництва — будівельний паспорт та проектно-кошторисну документацію.

Цей перелік може доповнюватися залежно від регіону чи особливостей майбутнього житла.

Як визначається сума молодіжного кредиту

Розмір кредиту розраховується за двома параметрами — нормативна площа та гранична вартість житла:

Для однієї особи чи подружжя — 52,5 кв. м. Для кожного наступного члена сім’ї додається 21 кв. м. Гранична вартість розраховується на основі опосередкованої вартості будівництва у регіоні, помноженої на коефіцієнт (1,75 для великих міст, 1,5 — для інших).

Наприклад, у Києві квадратний метр коштує у розрахунку для програми понад 51 тис. грн. Це означає, що для сім’ї з двох осіб сума кредиту може досягати 2,7 млн грн.

Яке житло можна придбати за програмою

Програма не поширюється на будь-які об’єкти нерухомості. Учасники можуть придбати:

квартири у багатоповерхівках, яким менше ніж 50 років;

реконструйовані квартири у будинках не старших за 35 років;

індивідуальні будинки або садиби віком до 20 років;

реконструйовані будинки, яким не більше ніж 15 років.

Це дозволяє обирати як новобудови, так і об’єкти вторинного ринку, але в межах встановлених вимог.

Які умови молодіжного кредиту

Основні параметри виглядають наступним чином:

відсоткова ставка — 7% річних, незмінна протягом усього терміну;

перший внесок — від 6% вартості житла, сплачується у два етапи;

строк кредитування — до 20 років;

кредит має бути погашений до 55 років для жінок і 60 для чоловіків.

Програма орієнтована на довгострокове планування і надає стабільні умови без ризику раптових змін відсоткової ставки, зазначають експерти.

Місцеві програми молодіжного кредитування

Окрім державної програми, в Україні діють і регіональні ініціативи. У багатьох областях органи влади розробили власні механізми фінансування житла для молоді. Вони можуть мати інші умови – наприклад, нижчий початковий внесок чи більшу тривалість кредиту.

Саме поєднання державного та місцевого фінансування дозволяє щороку надавати сотні нових кредитів. За даними благодійного фонду "Право на захист", з моменту запуску у 1998 році було видано понад 14 тисяч таких позик.

